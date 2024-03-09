РУС
Ночью враг атаковал Волчанск, разрушен дом

вовчанськ

Войска РФ продолжают наносить удары по территории Харьковщины. Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 18 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Кругляковка, Красное, Казачья Лопань, Волчанск, Нескучное и другие.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, авиаудары враг наносил по н.п. Волчанск, Синьковка, Табаевка, Берестово.

Обстрелы Харьковщины по данным ОВА:

  • 01:00 в г. Волчанск в результате вражеских обстрелов разрушено частное домовладение. Информация о пострадавших не поступала.
  • 15:45 в г. Волчанск вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. Погибли 53-летний мужчина и 48-летняя женщина.
  • 13:30 в г. Волчанск войсками РФ осуществлен обстрел с использованием БпЛА. В результате обстрела поврежден служебный полицейский автомобиль.
  • 12:10 в результате повторного обстрела г. Волчанск поврежден дом. Информация о пострадавших не поступала.
  • 11:20 в г. Волчанск враг наносил удары по жилому сектору и образовательным учреждениям. В результате обстрела произошел пожар на первом этаже двухэтажного здания детсада. Также повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки и здание еще одного учебного заведения.

Также Синегубов напоминает, что во время возвращения с ликвидации пожара пожарный автомобиль попал под сброс боеприпаса с вражеского БПЛА. Личный состав 6 человек не травмирован.

В течение суток на Харьковщине сводные группы взрывотехников провели разминирование 13,96 га территории, уничтожили 253 взрывоопасных предмета. Разминирование продолжается.

По состоянию на сегодняшний день из Великобурлукской и Ольхуватской громад эвакуировано 27 детей с семьями.

Автор: 

обстрел (29119) Харьковщина (5577) Волчанск (434)
