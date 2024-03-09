Ночью враг атаковал Волчанск, разрушен дом
Войска РФ продолжают наносить удары по территории Харьковщины. Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 18 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Кругляковка, Красное, Казачья Лопань, Волчанск, Нескучное и другие.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, авиаудары враг наносил по н.п. Волчанск, Синьковка, Табаевка, Берестово.
Обстрелы Харьковщины по данным ОВА:
- 01:00 в г. Волчанск в результате вражеских обстрелов разрушено частное домовладение. Информация о пострадавших не поступала.
- 15:45 в г. Волчанск вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. Погибли 53-летний мужчина и 48-летняя женщина.
- 13:30 в г. Волчанск войсками РФ осуществлен обстрел с использованием БпЛА. В результате обстрела поврежден служебный полицейский автомобиль.
- 12:10 в результате повторного обстрела г. Волчанск поврежден дом. Информация о пострадавших не поступала.
- 11:20 в г. Волчанск враг наносил удары по жилому сектору и образовательным учреждениям. В результате обстрела произошел пожар на первом этаже двухэтажного здания детсада. Также повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки и здание еще одного учебного заведения.
Также Синегубов напоминает, что во время возвращения с ликвидации пожара пожарный автомобиль попал под сброс боеприпаса с вражеского БПЛА. Личный состав 6 человек не травмирован.
В течение суток на Харьковщине сводные группы взрывотехников провели разминирование 13,96 га территории, уничтожили 253 взрывоопасных предмета. Разминирование продолжается.
По состоянию на сегодняшний день из Великобурлукской и Ольхуватской громад эвакуировано 27 детей с семьями.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль