Вночі ворог атакував Вовчанськ, зруйновано будинок

Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини, зокрема: Кругляківка, Красне, Козача Лопань, Вовчанськ, Нескучне та ін.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, авіаударів ворог наносив по н.п. Вовчанськ, Синьківка, Табаївка, Берестове.

Обстріли Харківщини за даними ОВА:

01:00 у м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу зруйновано приватне домоволодіння. Інформація щодо потерпілих не надходила.

15:45 у м. Вовчанськ ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинули 53-річний чоловік та 48-річна жінка.

13:30 у м. Вовчанськ військами рф здійснено обстріл з використанням БпЛА. В результаті обстрілу пошкоджено службовий поліцейський автомобіль.

12:10 внаслідок повторного обстрілу м. Вовчанськ пошкоджено будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.

11:20 у м. Вовчанськ ворог завдавав ударів по житловому сектору та освітнім закладам. В результаті обстрілу сталася пожежа на першому поверсі двоповерхової будівлі дитсадка. Також пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди та будівля ще одного навчального закладу.

Також Синєгубов нагадує, що під час повернення з ліквідації пожежі пожежний автомобіль потрапив під скид боєприпасу з ворожого БПЛА. Особовий склад 6 осіб не травмований.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 13,96 га території, знищили 253 вибухонебезпечні предмети. Розмінування триває.

Станом на сьогодні з Великобурлуцької та Вільхуватської громад евакуйовано 27 дітей з родинами.