Процедура назначения Залужного послом в Британии запущена, - ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига рассказал, что сейчас начались процедуры по оформлению необходимых документов для назначения Валерия Залужного на должность посла в Великобритании.

Об этом он заявил в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас начались процедуры по оформлению необходимых документов, связанных с назначением Валерия Федоровича Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла в Великобритании. Поступило соответствующее представление министра иностранных дел с таким предложением. Оно было поддержано и согласовано президентом Украины", - сообщил Сигун.

Читайте также: Залужный после прохождения ВВК был признан непригодным для службы в армии, - СМИ

По его словам, "согласно дипломатической практике, предстоят еще определенные процедуры после согласования кандидата и после этого, формальным финалом этой истории является указ президента о назначении послом соответствующей кандидатуры, что состоится после получения агремана британской стороны".