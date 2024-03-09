Процедура назначения Залужного послом в Британии запущена, - ОП
Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига рассказал, что сейчас начались процедуры по оформлению необходимых документов для назначения Валерия Залужного на должность посла в Великобритании.
Об этом он заявил в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас начались процедуры по оформлению необходимых документов, связанных с назначением Валерия Федоровича Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла в Великобритании. Поступило соответствующее представление министра иностранных дел с таким предложением. Оно было поддержано и согласовано президентом Украины", - сообщил Сигун.
По его словам, "согласно дипломатической практике, предстоят еще определенные процедуры после согласования кандидата и после этого, формальным финалом этой истории является указ президента о назначении послом соответствующей кандидатуры, что состоится после получения агремана британской стороны".
і взагалі, А що таке тецекЕ
Причому, судячи по відео, патріоти сьогоднішні пройопані в стилі піддавки - зібрали вкупі дві пускові і радар та дочекались іскандера...
Но меня беспокоит другое. Видео с "хаймарсом" появилось аккурат после потопления современнейшего котова. Слухи про потери дорогого пво аккурат после удачного налета дронов на таганрог. Совпадение ли это?
кацапи все виробляють самі, тому їм не критично ******** пару батарей с-400, літаків чи Ребів, єдине що поки не можуть виготовити так це А50.
демілітаризація нашої армії відбувається під чітким керівництвом сирника, ой не дарма відоси зі знищенням техніки пішли косяком у крайні пару тижнів.
Стамбул 2 і повна капітуляція та створення тут білораші 2 вже дуже близенько.
запустила дєушка Безугла. Сила!
Залужний у грудні 2020 року закінчив магістеріум https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB Острозької академії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Рівненської області за спеціальністю «Міжнародні відносини».
Призначення Залужного послом - це результат домовленості Британців і Залужного. Брити поставили тупорилого ішака до відома з ультиматумом: або Залужний, або ніхто. Ішаку не було вибору. Але це чмо вирішило першим прокукурікати, мовляв, я вирішив. Інформація про призначення посла зявляється лише після отримання агріману ( підтвердженя про згоду). Оскільки такого підтвердження на час, коли ішак прокукурікав не було, то це означає, що питання агріману вже вирішене і без мохнатого мудака. Чогось ішак не кукурікав, коли хотів призначити рєзнікова. Для Залужного і майбутнього держави - оптимальний варіант.
а от щодо Залужного ні слова
Канцеляристи берега поплутали від непрофесійності! Тому і дивних послиць з курсів, на дипПосади озвучили…
«• Головне у людини не гроши, а натурально ХВорма, вченість. Потому єжелі людина вчена, так їй вже світ перегортається догори ногами, пардон, догори дибом. І тогда когда тому, одному которому, невченому будітЬ біле, то вже йому, вченому, которому, будет вже як ну рябе!» (с)
Голохвості в канцелярії, Дніпров, може підтвердити це, за час перебування на посаді в ОПУ …
Система державного управління складається з трьох систем: системи вироблення та ухвалення управлінських рішень органами виконавчої влади; системи виконання ...
Щетельней треба..
**********
Как всьо запущєно!
При Хрущові в совку ходив такий анекдот: "Нікіта Сєргєічь запустіл двє вєщі, - чєлавєка в космос, і сєльскоє хазяйство" (с).
А тепер Зєлік запустив Залужного у Великобританію, - як Хрущов Гагаріна. )))
для того було потрібно змінити все керівництво ЗСУ???
Вас принизили,а Ви продовжуєте йти в цих ублюдків на поводу!
Ви керували Українськими Збройними Силами,а тепер Вами керують якісь полупідари!
Ваші знання,навики потрібні Воїнам на передовій,а не в Лондоні!
Відкажіться від цієї подачки! З поваю до Вас.
Дипломат ручної роботи.
Кому можна зараз вірити?
Хто врятує Україну?