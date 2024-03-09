РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5346 посетителей онлайн
Новости
7 372 85

Процедура назначения Залужного послом в Британии запущена, - ОП

Валерій Залужний

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига рассказал, что сейчас начались процедуры по оформлению необходимых документов для назначения Валерия Залужного на должность посла в Великобритании.

Об этом он заявил в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас начались процедуры по оформлению необходимых документов, связанных с назначением Валерия Федоровича Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла в Великобритании. Поступило соответствующее представление министра иностранных дел с таким предложением. Оно было поддержано и согласовано президентом Украины", - сообщил Сигун.

Читайте также: Залужный после прохождения ВВК был признан непригодным для службы в армии, - СМИ

По его словам, "согласно дипломатической практике, предстоят еще определенные процедуры после согласования кандидата и после этого, формальным финалом этой истории является указ президента о назначении послом соответствующей кандидатуры, что состоится после получения агремана британской стороны".

Автор: 

Сибига Андрей (614) Залужный Валерий (666)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Статистика останніх двох років показує, що не кожен, хто ще 5 років тому, повертаючись з Туреччини чи Єгіпта та називаючи Порошенка "баригою", тепер допливає до середини Тиси ...
показать весь комментарий
09.03.2024 19:23 Ответить
+23
Спочатку порушили всі дипломатичні норми, і принизили Великобританію, потім почали процедуру.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:18 Ответить
+18
не МЗС куляби призначає послів, а жопа дерьмака
показать весь комментарий
09.03.2024 19:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пропоную Крим зробити британськой военной базою, як Кипр.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:17 Ответить
береш свого чоловіка за ручку і йдете у тцка записуватись як добровольці щоб звільняти Крим.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:21 Ответить
А чому жінка має йти у якесь там тецеке ?
і взагалі, А що таке тецекЕ
показать весь комментарий
09.03.2024 20:23 Ответить
а що жінкам заборонено йти на службу в ЗСУ? їсти готувати чи за пораненими доглядати, з поля бою виносити..
показать весь комментарий
09.03.2024 20:50 Ответить
а процедуру імпічменту, дурнику зелі ,коли вже запустять?
показать весь комментарий
09.03.2024 19:18 Ответить
хто запустить ?
показать весь комментарий
09.03.2024 19:21 Ответить
Воно не дурник в своі офшори !А саме страшне , що воно ЗРАДНИК ХАМЕЛІОН ІУДА , дурники ( або зрадники) всі хто ойму довіряють!
показать весь комментарий
09.03.2024 20:24 Ответить
Спочатку порушили всі дипломатичні норми, і принизили Великобританію, потім почали процедуру.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:18 Ответить
Так Залужного теж принизили ЗЕлині покидьки!
показать весь комментарий
09.03.2024 20:05 Ответить
Еге ж, ще й визнали безнадійно хворим.
показать весь комментарий
09.03.2024 20:22 Ответить
Такої ЗЕМРАЗОТИ нахабно-цинічноїСвіт не бачив!
показать весь комментарий
09.03.2024 20:25 Ответить
а він себе сам не принизив? нормальна людина б відмовилася і пішла на фронт, де йому і місце.
показать весь комментарий
10.03.2024 00:39 Ответить
Не сотвори собі кумира. Що, ще й досі не дойшло, що це одна шайка? Що ж ви такі тугі.
показать весь комментарий
10.03.2024 04:59 Ответить
не МЗС куляби призначає послів, а жопа дерьмака
показать весь комментарий
09.03.2024 19:18 Ответить
Не жопа, а срака!
показать весь комментарий
09.03.2024 19:33 Ответить
жОПа дЄрмака Зеленскава Татарава...
показать весь комментарий
09.03.2024 19:54 Ответить
Это важно знать, особенно из уст ОП а не МИД.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:19 Ответить
Це запущена процедура другого терміну зепідра і його антимайданівського шапіто. Ще будуть 5 років грабувати країну.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:22 Ответить
Через год, максимум, это кодло сдаст Украину х-лу.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:31 Ответить
Статистика останніх двох років показує, що не кожен, хто ще 5 років тому, повертаючись з Туреччини чи Єгіпта та називаючи Порошенка "баригою", тепер допливає до середини Тиси ...
показать весь комментарий
09.03.2024 19:23 Ответить
На жаль цей підр правий. Втрати ППО в нас за цей місяць зі зняття Залужного найбільші за всю війну.
Причому, судячи по відео, патріоти сьогоднішні пройопані в стилі піддавки - зібрали вкупі дві пускові і радар та дочекались іскандера...
показать весь комментарий
09.03.2024 20:05 Ответить
А де відео? Я не знайшов навіть спомину на кацовських ресурсах. Гугл мовчить.
показать весь комментарий
09.03.2024 20:25 Ответить
Ну? То де посилання? Іскандером ще влучити щастя потрібне.
показать весь комментарий
09.03.2024 22:38 Ответить
Если отбросить эмоции и рассуждать фактами, то гипотетическая потеря одного насамс и пр это ничто. Московиты теряют уникальную технику эшелонами, причем они не в состоянии её производить, в отличии от западных стран, у которых все перечисленное вами запущено в серию.
Но меня беспокоит другое. Видео с "хаймарсом" появилось аккурат после потопления современнейшего котова. Слухи про потери дорогого пво аккурат после удачного налета дронов на таганрог. Совпадение ли это?
показать весь комментарий
09.03.2024 20:11 Ответить
почнемо з того що срати на те скільки там захід здатен виготовити, якщо він нам нікуя не поставляє...
кацапи все виробляють самі, тому їм не критично ******** пару батарей с-400, літаків чи Ребів, єдине що поки не можуть виготовити так це А50.
демілітаризація нашої армії відбувається під чітким керівництвом сирника, ой не дарма відоси зі знищенням техніки пішли косяком у крайні пару тижнів.
Стамбул 2 і повна капітуляція та створення тут білораші 2 вже дуже близенько.
показать весь комментарий
09.03.2024 21:08 Ответить
У вас, м@дил, в опі і так все настільки запущено, що лікування вже не допоможе, тільки ампутація!
показать весь комментарий
09.03.2024 19:24 Ответить
другого терміну Укр не витримає, нації не стане
показать весь комментарий
09.03.2024 19:25 Ответить
є вірогідність, що нації не стане ще на першому ...
показать весь комментарий
09.03.2024 19:26 Ответить
Піду чай заварю
показать весь комментарий
09.03.2024 19:25 Ответить
А для генерал-лейтенанта Шаптали що, ніякого теплого містечка не знайшлося, і тому його просто визнали непридатним до військової служби? Два роки був придатний, а тут - бац - і миттєво став непридатним... Як так, Сибіга?
показать весь комментарий
09.03.2024 19:26 Ответить
А чому б і не послом в США, наприклад?
показать весь комментарий
09.03.2024 20:08 Ответить
Зеденок - 0, все сделал другой еврей - дерьмак.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:36 Ответить
Какой ви ГРОМКІЙ, хоть і аднаразавий.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:42 Ответить
З Богом Пане Залужний.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:28 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2024 19:31 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2024 19:32 Ответить
Це називається -женили без мене! Спочатку під наркоугаром нап...дів, а потім -процедура запущена! А ви у Лондона спитали,ушльопки?
показать весь комментарий
09.03.2024 19:37 Ответить
Нагадайте собі, що процедуру, щодо призначення Залужного послом,
запустила дєушка Безугла. Сила!
показать весь комментарий
09.03.2024 19:40 Ответить
Далекоглядна людина!
показать весь комментарий
09.03.2024 20:05 Ответить
вони питають тіки в парашки
показать весь комментарий
09.03.2024 19:40 Ответить
Залужний подав документи на вступ до КІМО?
показать весь комментарий
09.03.2024 19:43 Ответить
В оксфорд, буде навчатися в одній групі з дочкою зепідра.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:47 Ответить
А нащо?Потрібно щоб все було в чистому вигляді,щоб кожен бачив, що вчитися на дипломата і бути дипломатом це дві паралельні прямі які ніколи не перетинаються.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:50 Ответить
Що не так?
Залужний у грудні 2020 року закінчив магістеріум https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB Острозької академії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Рівненської області за спеціальністю «Міжнародні відносини».
показать весь комментарий
09.03.2024 20:09 Ответить
Як бачимо Зал не такий вже незам!нимий.Через деякий час побачимо зв!льнення ! з посади посла
показать весь комментарий
09.03.2024 19:56 Ответить
Що, учорашнє, української розкладки не маєш?
показать весь комментарий
09.03.2024 20:43 Ответить
Я так зрозумів, ні Залужного,ні Англічан ніхто навіть і не збирається запитувати? Ну а навіщо?
показать весь комментарий
09.03.2024 19:56 Ответить
Процедура призначення посла у Великій Британії не просто запущена, а дуже запущена (занедбана)!
показать весь комментарий
09.03.2024 19:59 Ответить
Що за орган влади сібіга і його ОПа, вже не кажучи, про зЕмбімарафон.
показать весь комментарий
09.03.2024 20:00 Ответить
А що, д'єрмак змінив прізвище, щоб не відблискувати?
показать весь комментарий
09.03.2024 20:02 Ответить


Призначення Залужного послом - це результат домовленості Британців і Залужного. Брити поставили тупорилого ішака до відома з ультиматумом: або Залужний, або ніхто. Ішаку не було вибору. Але це чмо вирішило першим прокукурікати, мовляв, я вирішив. Інформація про призначення посла зявляється лише після отримання агріману ( підтвердженя про згоду). Оскільки такого підтвердження на час, коли ішак прокукурікав не було, то це означає, що питання агріману вже вирішене і без мохнатого мудака. Чогось ішак не кукурікав, коли хотів призначити рєзнікова. Для Залужного і майбутнього держави - оптимальний варіант.
показать весь комментарий
09.03.2024 20:05 Ответить
Британцы Вас лично проинформировали?
показать весь комментарий
09.03.2024 20:23 Ответить
Але ж ви праві!
показать весь комментарий
09.03.2024 23:03 Ответить
Сумно... але бабло вирішує усе.. а Ми вже майже його президентом обрали.. і погодились на це..
показать весь комментарий
09.03.2024 20:08 Ответить
Все було підтримано та погоджено Президентом України".,
а от щодо Залужного ні слова
показать весь комментарий
09.03.2024 20:09 Ответить
С глаз долой и с сердца вон..
показать весь комментарий
09.03.2024 20:15 Ответить
Дуже гарно. Бойовий генерал буде займатися дипломатичними справами, а дипломати будуть керувати військом. Хроніки Є Б А Н А Р І У М А.
показать весь комментарий
09.03.2024 20:24 Ответить
пампарампампам вас приветствует 95й квартал
показать весь комментарий
09.03.2024 21:01 Ответить
А яке відношення канцелярія ОПУ, має до цього, коли є МЗС!!
Канцеляристи берега поплутали від непрофесійності! Тому і дивних послиць з курсів, на дипПосади озвучили…
«• Головне у людини не гроши, а натурально ХВорма, вченість. Потому єжелі людина вчена, так їй вже світ перегортається догори ногами, пардон, догори дибом. І тогда когда тому, одному которому, невченому будітЬ біле, то вже йому, вченому, которому, будет вже як ну рябе!» (с)
Голохвості в канцелярії, Дніпров, може підтвердити це, за час перебування на посаді в ОПУ …

Система державного управління складається з трьох систем: системи вироблення та ухвалення управлінських рішень органами виконавчої влади; системи виконання ...

Щетельней треба..
показать весь комментарий
09.03.2024 20:28 Ответить
Процедура щодо призначення Залужного послом у Британії запущена, - ОП Джерело:
**********
Как всьо запущєно!
При Хрущові в совку ходив такий анекдот: "Нікіта Сєргєічь запустіл двє вєщі, - чєлавєка в космос, і сєльскоє хазяйство" (с).

А тепер Зєлік запустив Залужного у Великобританію, - як Хрущов Гагаріна. )))
показать весь комментарий
09.03.2024 20:31 Ответить
Це іще одна велика помилка України. Перша комік на посаді президента України і інша,що Україна дала цьому коміку звільнення Генерала Залужного зробити,та ще і звільнити з рядів ЗСУ. Генерала Життя, Перемоги, Майбутнього
показать весь комментарий
09.03.2024 21:04 Ответить
а він сам мальчик на посилках? не мав право вибору та голосу?
показать весь комментарий
10.03.2024 00:43 Ответить
він тобі не Валера, а ГЕНЕРАЛ ЗАЛУЖНИЙ, а ти- лай*но
показать весь комментарий
09.03.2024 21:57 Ответить
Процедура втрати західної бойової техніки теж запущена - вже пишуть за дві втрачені пускові «петріот», про які бубочка весь час каже, що їх мало, а раніше - втрачено «хаймарс».

для того було потрібно змінити все керівництво ЗСУ???
показать весь комментарий
09.03.2024 22:00 Ответить
Kogda politiki vmeshivaiutsia v ******* voprosi, vot tak zakanchivaetsia. daje iz armii uvolili Bravo Ermak, bravo FSB"
показать весь комментарий
09.03.2024 22:19 Ответить
Що там Валерій Федорович, здоров'я поправив?
показать весь комментарий
09.03.2024 22:59 Ответить
*******,тобто досвідченому генералу зовсім місця в армії не знайшлося... так і переможемо...
показать весь комментарий
10.03.2024 01:56 Ответить
Валерій Залужний,а чому б Вам не відказатися від цієї ганебної пропозиції?
Вас принизили,а Ви продовжуєте йти в цих ублюдків на поводу!
Ви керували Українськими Збройними Силами,а тепер Вами керують якісь полупідари!
Ваші знання,навики потрібні Воїнам на передовій,а не в Лондоні!
Відкажіться від цієї подачки! З поваю до Вас.
показать весь комментарий
10.03.2024 04:14 Ответить
І цей тепер клоун в команді клована.
Дипломат ручної роботи.
Кому можна зараз вірити?
Хто врятує Україну?
показать весь комментарий
10.03.2024 06:00 Ответить
Таки непридатний
показать весь комментарий
10.03.2024 11:17 Ответить
 
 