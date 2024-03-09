УКР
Процедура щодо призначення Залужного послом у Британії запущена, - ОП

Валерій Залужний

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга розповів, що зараз розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів для призначення Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії.

Про це він заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів, пов’язаних із призначенням Валерія Федоровича Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла у Великій Британії. Надійшло відповідне подання міністра закордонних справ з такою пропозицією. Воно було підтримано та погоджено Президентом України", - повідомив Сибіга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний після проходження ВЛК був визнаний непридатним для служби в армії, - ЗМІ

За його словами, "згідно з дипломатичною практикою, мають відбутися ще певні процедури після погодження кандидата і після цього, формальним фіналом цієї історії є указ Президента про призначення послом відповідної кандидатури, що відбудеться після отримання агреману британської сторони".

Сибіга Андрій (620) Залужний Валерій (733)
+28
Статистика останніх двох років показує, що не кожен, хто ще 5 років тому, повертаючись з Туреччини чи Єгіпта та називаючи Порошенка "баригою", тепер допливає до середини Тиси ...
09.03.2024 19:23 Відповісти
+23
Спочатку порушили всі дипломатичні норми, і принизили Великобританію, потім почали процедуру.
09.03.2024 19:18 Відповісти
+18
не МЗС куляби призначає послів, а жопа дерьмака
09.03.2024 19:18 Відповісти
Пропоную Крим зробити британськой военной базою, як Кипр.
09.03.2024 19:17 Відповісти
береш свого чоловіка за ручку і йдете у тцка записуватись як добровольці щоб звільняти Крим.
09.03.2024 19:21 Відповісти
А чому жінка має йти у якесь там тецеке ?
і взагалі, А що таке тецекЕ
09.03.2024 20:23 Відповісти
а що жінкам заборонено йти на службу в ЗСУ? їсти готувати чи за пораненими доглядати, з поля бою виносити..
09.03.2024 20:50 Відповісти
а процедуру імпічменту, дурнику зелі ,коли вже запустять?
09.03.2024 19:18 Відповісти
хто запустить ?
09.03.2024 19:21 Відповісти
Воно не дурник в своі офшори !А саме страшне , що воно ЗРАДНИК ХАМЕЛІОН ІУДА , дурники ( або зрадники) всі хто ойму довіряють!
09.03.2024 20:24 Відповісти
09.03.2024 19:18 Відповісти
Так Залужного теж принизили ЗЕлині покидьки!
09.03.2024 20:05 Відповісти
Еге ж, ще й визнали безнадійно хворим.
09.03.2024 20:22 Відповісти
Такої ЗЕМРАЗОТИ нахабно-цинічноїСвіт не бачив!
09.03.2024 20:25 Відповісти
а він себе сам не принизив? нормальна людина б відмовилася і пішла на фронт, де йому і місце.
10.03.2024 00:39 Відповісти
Не сотвори собі кумира. Що, ще й досі не дойшло, що це одна шайка? Що ж ви такі тугі.
10.03.2024 04:59 Відповісти
09.03.2024 19:18 Відповісти
Не жопа, а срака!
09.03.2024 19:33 Відповісти
жОПа дЄрмака Зеленскава Татарава...
09.03.2024 19:54 Відповісти
Это важно знать, особенно из уст ОП а не МИД.
09.03.2024 19:19 Відповісти
Це запущена процедура другого терміну зепідра і його антимайданівського шапіто. Ще будуть 5 років грабувати країну.
09.03.2024 19:22 Відповісти
Через год, максимум, это кодло сдаст Украину х-лу.
09.03.2024 19:31 Відповісти
09.03.2024 19:23 Відповісти
На жаль цей підр правий. Втрати ППО в нас за цей місяць зі зняття Залужного найбільші за всю війну.
Причому, судячи по відео, патріоти сьогоднішні пройопані в стилі піддавки - зібрали вкупі дві пускові і радар та дочекались іскандера...
09.03.2024 20:05 Відповісти
А де відео? Я не знайшов навіть спомину на кацовських ресурсах. Гугл мовчить.
09.03.2024 20:25 Відповісти
Ну? То де посилання? Іскандером ще влучити щастя потрібне.
09.03.2024 22:38 Відповісти
Если отбросить эмоции и рассуждать фактами, то гипотетическая потеря одного насамс и пр это ничто. Московиты теряют уникальную технику эшелонами, причем они не в состоянии её производить, в отличии от западных стран, у которых все перечисленное вами запущено в серию.
Но меня беспокоит другое. Видео с "хаймарсом" появилось аккурат после потопления современнейшего котова. Слухи про потери дорогого пво аккурат после удачного налета дронов на таганрог. Совпадение ли это?
09.03.2024 20:11 Відповісти
почнемо з того що срати на те скільки там захід здатен виготовити, якщо він нам нікуя не поставляє...
кацапи все виробляють самі, тому їм не критично ******** пару батарей с-400, літаків чи Ребів, єдине що поки не можуть виготовити так це А50.
демілітаризація нашої армії відбувається під чітким керівництвом сирника, ой не дарма відоси зі знищенням техніки пішли косяком у крайні пару тижнів.
Стамбул 2 і повна капітуляція та створення тут білораші 2 вже дуже близенько.
09.03.2024 21:08 Відповісти
У вас, м@дил, в опі і так все настільки запущено, що лікування вже не допоможе, тільки ампутація!
09.03.2024 19:24 Відповісти
другого терміну Укр не витримає, нації не стане
09.03.2024 19:25 Відповісти
є вірогідність, що нації не стане ще на першому ...
09.03.2024 19:26 Відповісти
Піду чай заварю
09.03.2024 19:25 Відповісти
А для генерал-лейтенанта Шаптали що, ніякого теплого містечка не знайшлося, і тому його просто визнали непридатним до військової служби? Два роки був придатний, а тут - бац - і миттєво став непридатним... Як так, Сибіга?
09.03.2024 19:26 Відповісти
А чому б і не послом в США, наприклад?
показати весь коментар
09.03.2024 20:08 Відповісти
Зеденок - 0, все сделал другой еврей - дерьмак.
09.03.2024 19:36 Відповісти
Какой ви ГРОМКІЙ, хоть і аднаразавий.
09.03.2024 19:42 Відповісти
З Богом Пане Залужний.
показати весь коментар
09.03.2024 19:31 Відповісти
09.03.2024 19:32 Відповісти
Це називається -женили без мене! Спочатку під наркоугаром нап...дів, а потім -процедура запущена! А ви у Лондона спитали,ушльопки?
09.03.2024 19:37 Відповісти
Нагадайте собі, що процедуру, щодо призначення Залужного послом,
запустила дєушка Безугла. Сила!
09.03.2024 19:40 Відповісти
Далекоглядна людина!
09.03.2024 20:05 Відповісти
вони питають тіки в парашки
09.03.2024 19:40 Відповісти
Залужний подав документи на вступ до КІМО?
09.03.2024 19:43 Відповісти
В оксфорд, буде навчатися в одній групі з дочкою зепідра.
09.03.2024 19:47 Відповісти
А нащо?Потрібно щоб все було в чистому вигляді,щоб кожен бачив, що вчитися на дипломата і бути дипломатом це дві паралельні прямі які ніколи не перетинаються.
09.03.2024 19:50 Відповісти
Що не так?
Залужний у грудні 2020 року закінчив магістеріум https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB Острозької академії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Рівненської області за спеціальністю «Міжнародні відносини».
09.03.2024 20:09 Відповісти
Як бачимо Зал не такий вже незам!нимий.Через деякий час побачимо зв!льнення ! з посади посла
09.03.2024 19:56 Відповісти
Що, учорашнє, української розкладки не маєш?
09.03.2024 20:43 Відповісти
Я так зрозумів, ні Залужного,ні Англічан ніхто навіть і не збирається запитувати? Ну а навіщо?
09.03.2024 19:56 Відповісти
Процедура призначення посла у Великій Британії не просто запущена, а дуже запущена (занедбана)!
09.03.2024 19:59 Відповісти
Що за орган влади сібіга і його ОПа, вже не кажучи, про зЕмбімарафон.
09.03.2024 20:00 Відповісти
А що, д'єрмак змінив прізвище, щоб не відблискувати?
09.03.2024 20:02 Відповісти


Призначення Залужного послом - це результат домовленості Британців і Залужного. Брити поставили тупорилого ішака до відома з ультиматумом: або Залужний, або ніхто. Ішаку не було вибору. Але це чмо вирішило першим прокукурікати, мовляв, я вирішив. Інформація про призначення посла зявляється лише після отримання агріману ( підтвердженя про згоду). Оскільки такого підтвердження на час, коли ішак прокукурікав не було, то це означає, що питання агріману вже вирішене і без мохнатого мудака. Чогось ішак не кукурікав, коли хотів призначити рєзнікова. Для Залужного і майбутнього держави - оптимальний варіант.
09.03.2024 20:05 Відповісти
Британцы Вас лично проинформировали?
09.03.2024 20:23 Відповісти
Але ж ви праві!
09.03.2024 23:03 Відповісти
Сумно... але бабло вирішує усе.. а Ми вже майже його президентом обрали.. і погодились на це..
09.03.2024 20:08 Відповісти
Все було підтримано та погоджено Президентом України".,
а от щодо Залужного ні слова
09.03.2024 20:09 Відповісти
С глаз долой и с сердца вон..
09.03.2024 20:15 Відповісти
Дуже гарно. Бойовий генерал буде займатися дипломатичними справами, а дипломати будуть керувати військом. Хроніки Є Б А Н А Р І У М А.
09.03.2024 20:24 Відповісти
пампарампампам вас приветствует 95й квартал
09.03.2024 21:01 Відповісти
А яке відношення канцелярія ОПУ, має до цього, коли є МЗС!!
Канцеляристи берега поплутали від непрофесійності! Тому і дивних послиць з курсів, на дипПосади озвучили…
«• Головне у людини не гроши, а натурально ХВорма, вченість. Потому єжелі людина вчена, так їй вже світ перегортається догори ногами, пардон, догори дибом. І тогда когда тому, одному которому, невченому будітЬ біле, то вже йому, вченому, которому, будет вже як ну рябе!» (с)
Голохвості в канцелярії, Дніпров, може підтвердити це, за час перебування на посаді в ОПУ …

Система державного управління складається з трьох систем: системи вироблення та ухвалення управлінських рішень органами виконавчої влади; системи виконання ...

Щетельней треба..
09.03.2024 20:28 Відповісти
Процедура щодо призначення Залужного послом у Британії запущена, - ОП Джерело:
**********
Как всьо запущєно!
При Хрущові в совку ходив такий анекдот: "Нікіта Сєргєічь запустіл двє вєщі, - чєлавєка в космос, і сєльскоє хазяйство" (с).

А тепер Зєлік запустив Залужного у Великобританію, - як Хрущов Гагаріна. )))
09.03.2024 20:31 Відповісти
Це іще одна велика помилка України. Перша комік на посаді президента України і інша,що Україна дала цьому коміку звільнення Генерала Залужного зробити,та ще і звільнити з рядів ЗСУ. Генерала Життя, Перемоги, Майбутнього
09.03.2024 21:04 Відповісти
а він сам мальчик на посилках? не мав право вибору та голосу?
10.03.2024 00:43 Відповісти
він тобі не Валера, а ГЕНЕРАЛ ЗАЛУЖНИЙ, а ти- лай*но
09.03.2024 21:57 Відповісти
Процедура втрати західної бойової техніки теж запущена - вже пишуть за дві втрачені пускові «петріот», про які бубочка весь час каже, що їх мало, а раніше - втрачено «хаймарс».

для того було потрібно змінити все керівництво ЗСУ???
09.03.2024 22:00 Відповісти
Kogda politiki vmeshivaiutsia v ******* voprosi, vot tak zakanchivaetsia. daje iz armii uvolili Bravo Ermak, bravo FSB"
09.03.2024 22:19 Відповісти
Що там Валерій Федорович, здоров'я поправив?
09.03.2024 22:59 Відповісти
*******,тобто досвідченому генералу зовсім місця в армії не знайшлося... так і переможемо...
10.03.2024 01:56 Відповісти
Валерій Залужний,а чому б Вам не відказатися від цієї ганебної пропозиції?
Вас принизили,а Ви продовжуєте йти в цих ублюдків на поводу!
Ви керували Українськими Збройними Силами,а тепер Вами керують якісь полупідари!
Ваші знання,навики потрібні Воїнам на передовій,а не в Лондоні!
Відкажіться від цієї подачки! З поваю до Вас.
10.03.2024 04:14 Відповісти
І цей тепер клоун в команді клована.
Дипломат ручної роботи.
Кому можна зараз вірити?
Хто врятує Україну?
10.03.2024 06:00 Відповісти
Таки непридатний
10.03.2024 11:17 Відповісти
 
 