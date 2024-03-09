Процедура щодо призначення Залужного послом у Британії запущена, - ОП

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга розповів, що зараз розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів для призначення Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії.

Про це він заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів, пов’язаних із призначенням Валерія Федоровича Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла у Великій Британії. Надійшло відповідне подання міністра закордонних справ з такою пропозицією. Воно було підтримано та погоджено Президентом України", - повідомив Сибіга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний після проходження ВЛК був визнаний непридатним для служби в армії, - ЗМІ

За його словами, "згідно з дипломатичною практикою, мають відбутися ще певні процедури після погодження кандидата і після цього, формальним фіналом цієї історії є указ Президента про призначення послом відповідної кандидатури, що відбудеться після отримання агреману британської сторони".