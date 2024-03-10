Оккупанты все активнее применяют боеприпасы с отравляющим веществом, - Лыховий

На Таврическом направлении российские захватчики пытаются добиться желаемых результатов любым способом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий.

"За последнюю неделю они около 50 раз сбрасывали с беспилотников гранаты с ядовитым веществом удушающе-слезоточивого действия типа хлорпикрин. Только за вчерашние сутки зафиксировано 15 таких сбросов боеприпасов", - подчеркнул Лыховий.

По его словам, почти все эти применения были в полосе обороны на Запорожском направлении.

