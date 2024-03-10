РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5864 посетителя онлайн
Новости
1 789 5

Оккупанты все активнее применяют боеприпасы с отравляющим веществом, - Лыховий

хімічна

На Таврическом направлении российские захватчики пытаются добиться желаемых результатов любым способом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий.

"За последнюю неделю они около 50 раз сбрасывали с беспилотников гранаты с ядовитым веществом удушающе-слезоточивого действия типа хлорпикрин. Только за вчерашние сутки зафиксировано 15 таких сбросов боеприпасов", - подчеркнул Лыховий.

По его словам, почти все эти применения были в полосе обороны на Запорожском направлении.

Читайте: 9 марта на Таврическом направлении произошло более 50 боестолкновений, уничтожен вражеский ЗРК "Панцирь-С1", - Тарнавский

Автор: 

Таврия (179) боевые действия (4761) Лыховий Дмитрий (76)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
то може, не речнику нам, а кулєбі, потрібно волати на весь світ?
показать весь комментарий
10.03.2024 14:54 Ответить
тра' дзеркальну асиметричну відповідь
показать весь комментарий
10.03.2024 15:15 Ответить
Д'єрмак не дозволить своїх труїти!
показать весь комментарий
10.03.2024 15:30 Ответить
Ну, і де різні ''гамнесті''. Де вимога скликати радбез?!!!
показать весь комментарий
10.03.2024 15:24 Ответить
А їм не заплатили!
показать весь комментарий
10.03.2024 17:25 Ответить
 
 