УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10149 відвідувачів онлайн
Новини
1 789 5

Окупанти дедалі активніше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною, - Лиховій

хімічна

На Таврійському напрямку російські загарбники намагаються досягти бажаних результатів будь-яким способом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

"За останній тиждень вони близько 50 разів скидали з безпілотників гранати з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії типу хлорпікрин. Тільки за вчорашню добу зафіксовано 15 таких скидів боєприпасів", – наголосив Лиховій.

За його словами, майже всі ці застосування були в смузі оборони на Запорізькому напрямку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти, ймовірно, використали під час обстрілу Мирнограду на Донеччині покращені версії КАБів, - Сили оборони

Автор: 

Таврія (205) бойові дії (4520) Лиховій Дмитро (77)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то може, не речнику нам, а кулєбі, потрібно волати на весь світ?
показати весь коментар
10.03.2024 14:54 Відповісти
тра' дзеркальну асиметричну відповідь
показати весь коментар
10.03.2024 15:15 Відповісти
Д'єрмак не дозволить своїх труїти!
показати весь коментар
10.03.2024 15:30 Відповісти
Ну, і де різні ''гамнесті''. Де вимога скликати радбез?!!!
показати весь коментар
10.03.2024 15:24 Відповісти
А їм не заплатили!
показати весь коментар
10.03.2024 17:25 Відповісти
 
 