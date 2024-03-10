Окупанти дедалі активніше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною, - Лиховій

На Таврійському напрямку російські загарбники намагаються досягти бажаних результатів будь-яким способом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

"За останній тиждень вони близько 50 разів скидали з безпілотників гранати з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії типу хлорпікрин. Тільки за вчорашню добу зафіксовано 15 таких скидів боєприпасів", – наголосив Лиховій.

За його словами, майже всі ці застосування були в смузі оборони на Запорізькому напрямку.

