Окупанти дедалі активніше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною, - Лиховій
На Таврійському напрямку російські загарбники намагаються досягти бажаних результатів будь-яким способом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.
"За останній тиждень вони близько 50 разів скидали з безпілотників гранати з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії типу хлорпікрин. Тільки за вчорашню добу зафіксовано 15 таких скидів боєприпасів", – наголосив Лиховій.
За його словами, майже всі ці застосування були в смузі оборони на Запорізькому напрямку.
