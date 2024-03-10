Польские митингующие временно разблокировали пункт пропуска "Краковец-Корчова", - Госпогранслужба

Польские фермеры временно разблокировали пункт пропуска "Краковец-Корчова", но уже с 13 марта они обещают возобновить блокировку.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"В ночь на 9 марта они прекратили свои действия в направлении пункта пропуска "Краковец". Это временно, поскольку они отметили, что свои действия возобновят ориентировочно 13 числа", - сказал он.

По словам Демченко, пять пунктов пропуска остаются заблокированными. В очередях остается около 1700 грузовиков.

Читайте: Польские фермеры анонсировали новые масштабные протесты по всей стране: будут заблокированы города и дороги

"Хотя направление пункта пропуска "Краковец" разблокировано и движение там происходит интенсивное, но также продолжает оставаться очередь из грузовиков на территории Польши в ожидании пересечения границы в сторону нашего государства. Это около 600 грузовых транспортных средств", - проинформировал представитель ГПСУ.

Он добавил, что поляки пропускают "незначительное количество грузовиков в сторону Украины".

В то же время, полностью заблокированными остаются пункты пропуска "Ягодин" и "Шегини". За минувшие сутки на пункте пропуска "Ягодин" границу в сторону Украины пересекли около 50 грузовиков, а на пункте пропуска "Шегини" - около 35 грузовиков, отметил Демченко.