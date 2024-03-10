РУС
Польские митингующие временно разблокировали пункт пропуска "Краковец-Корчова", - Госпогранслужба

Польские фермеры временно разблокировали пункт пропуска "Краковец-Корчова", но уже с 13 марта они обещают возобновить блокировку.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"В ночь на 9 марта они прекратили свои действия в направлении пункта пропуска "Краковец". Это временно, поскольку они отметили, что свои действия возобновят ориентировочно 13 числа", - сказал он.

По словам Демченко, пять пунктов пропуска остаются заблокированными. В очередях остается около 1700 грузовиков.

"Хотя направление пункта пропуска "Краковец" разблокировано и движение там происходит интенсивное, но также продолжает оставаться очередь из грузовиков на территории Польши в ожидании пересечения границы в сторону нашего государства. Это около 600 грузовых транспортных средств", - проинформировал представитель ГПСУ.

Он добавил, что поляки пропускают "незначительное количество грузовиков в сторону Украины".

В то же время, полностью заблокированными остаются пункты пропуска "Ягодин" и "Шегини". За минувшие сутки на пункте пропуска "Ягодин" границу в сторону Украины пересекли около 50 грузовиков, а на пункте пропуска "Шегини" - около 35 грузовиков, отметил Демченко.

Госпогранслужба (6776) Польша (8621) Демченко Андрей (309)
польські підри пішли на вихідні. Відпочинуть і знову будуть рубати по 1000 злотих за фуру, яку пропускатимуть поза чергою
Бабло кремлевское наверное закончилось а может пусть попробуют российское зерно заблокировать?
Нам потрібна повна блокада товарів польщі та ОБОВ'ЯЗКОВЕ оподаткування тих хто там залишився працювати. Нехай додому валять та на свою економіку працюють, а то податки не плотять, а по старості сюди привалять на мінімальну пенсію та медичне забезпечення з субсидіями. Або позбавляти пенсійного забезпечення, якщо 5+ років у панів сральники мив і ні копійки податків не заплатив. Нехай пани самі своє гімно лопатами кидають.
10.03.2024 15:41 Ответить
польські підри пішли на вихідні. Відпочинуть і знову будуть рубати по 1000 злотих за фуру, яку пропускатимуть поза чергою
Нам потрібна повна блокада товарів польщі та ОБОВ'ЯЗКОВЕ оподаткування тих хто там залишився працювати. Нехай додому валять та на свою економіку працюють, а то податки не плотять, а по старості сюди привалять на мінімальну пенсію та медичне забезпечення з субсидіями. Або позбавляти пенсійного забезпечення, якщо 5+ років у панів сральники мив і ні копійки податків не заплатив. Нехай пани самі своє гімно лопатами кидають.
А нічого, що відпрацювали в Україні сорок років ? Податки за кордоном сплачуються, тому що платить не пан, а соцслужба. ПНа рахунок медичного забезпечення насмішили.
Пи**иш, як п'яний - для поляків Росія була, є і буде проклятим ворогом.
А одного проплаченого дурня (якому чекісти заплатили не більше 2000 баків) посадять за двома статтями Кримінального кодексу (державна зрада та використання символіки тоталітаризму).
Бабло кремлевское наверное закончилось а может пусть попробуют российское зерно заблокировать?
Що трапилося? Мало заплатили?
В макаронии в полный рост появился сахар с ********* SWEET LINE
А кордони з німцями не хочуть заблокувати?
А шо 13-го буде тринадцята зарплатня з кремля
спочатку здалось, що новина виглядає "Польські коригувальники ..."
Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис высказался относительно требований польских фермеров, которые блокируют границу с Украиной из-за наплыва агропродовольственной продукции из-за пределов ЕС.

"Если взглянуть на эту ситуацию, она вызывает кучу вопросов. Ведь Польша уже запретила в одностороннем порядке импорт украинского зерна в саму Польшу. Поэтому возникает вопрос, а почему они протестуют против зерна из Украины, если оно и так под запретом? Запрещать то, что уже и так запрещено?" - задал риторические вопросы Домбровскис.

Он отметил, что можно дискутировать о законности этого запрета, и указал, что Еврокомиссия также направляла предупредительное письмо Польше, Венгрии и Словакии.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/03/10/7181420/ Польская "ПиС" анонсировала масштабную акцию протеста против агроимпорта из Украины
И при всем при этом *уярят в полный рост агропродукцию из кацапии и от *********.
Слышь, задолиз пшецкий, https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/03/10/7181420/ Польська "ПіС" анонсувала масштабну акцію протесту проти агроімпорту з України
Слышь, задолиз кцапский це брехня - демонстрація не стосуватиметься України. Це не перша і не остання брехня «Української правди» та її соросівських офіціантів.
Масштабні протести на підтримку фермерів у Польщі анонсувала партія "Право і Справедливість"
https://informator.ua/uk/masshtabni-protesti-na-pidtrimku-fermeriv-u-polshchi-anonsuvala-partiya-pravo-i-solidarnist
Польська правляча партія «Право і справедливість» планує на 18 травня масштабну акцію протесту у Варшаві, щоб підтримати фермерів.
.

10 часов назад

https://glavcom.ua/world/world-politics/provladna-partija-polshchi-anonsuvala-masshtabnu-aktsiju-protestu-na-pidtrimku-fermeriv-989981.html
Так я не понял - польские товары едут в Украину сейчас или таки нет,? Особенно скоропортящиеся, молочка, например и не только она?
Польські товари у вигляді молочки, сирів, ковбас, м'ясних і овочевих консерв прекрасно заміщаються українською продукцією не гіршої якості. І податки виробник у наш бюджет сплачує. А от нафтопродукти з Польщі замінити не вийде.
