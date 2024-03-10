Польские митингующие временно разблокировали пункт пропуска "Краковец-Корчова", - Госпогранслужба
Польские фермеры временно разблокировали пункт пропуска "Краковец-Корчова", но уже с 13 марта они обещают возобновить блокировку.
Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
"В ночь на 9 марта они прекратили свои действия в направлении пункта пропуска "Краковец". Это временно, поскольку они отметили, что свои действия возобновят ориентировочно 13 числа", - сказал он.
По словам Демченко, пять пунктов пропуска остаются заблокированными. В очередях остается около 1700 грузовиков.
"Хотя направление пункта пропуска "Краковец" разблокировано и движение там происходит интенсивное, но также продолжает оставаться очередь из грузовиков на территории Польши в ожидании пересечения границы в сторону нашего государства. Это около 600 грузовых транспортных средств", - проинформировал представитель ГПСУ.
Он добавил, что поляки пропускают "незначительное количество грузовиков в сторону Украины".
В то же время, полностью заблокированными остаются пункты пропуска "Ягодин" и "Шегини". За минувшие сутки на пункте пропуска "Ягодин" границу в сторону Украины пересекли около 50 грузовиков, а на пункте пропуска "Шегини" - около 35 грузовиков, отметил Демченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А одного проплаченого дурня (якому чекісти заплатили не більше 2000 баків) посадять за двома статтями Кримінального кодексу (державна зрада та використання символіки тоталітаризму).
"Если взглянуть на эту ситуацию, она вызывает кучу вопросов. Ведь Польша уже запретила в одностороннем порядке импорт украинского зерна в саму Польшу. Поэтому возникает вопрос, а почему они протестуют против зерна из Украины, если оно и так под запретом? Запрещать то, что уже и так запрещено?" - задал риторические вопросы Домбровскис.
Он отметил, что можно дискутировать о законности этого запрета, и указал, что Еврокомиссия также направляла предупредительное письмо Польше, Венгрии и Словакии.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/03/10/7181420/ Польская "ПиС" анонсировала масштабную акцию протеста против агроимпорта из Украины
https://informator.ua/uk/masshtabni-protesti-na-pidtrimku-fermeriv-u-polshchi-anonsuvala-partiya-pravo-i-solidarnist
.
10 часов назад
https://glavcom.ua/world/world-politics/provladna-partija-polshchi-anonsuvala-masshtabnu-aktsiju-protestu-na-pidtrimku-fermeriv-989981.html