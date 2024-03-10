УКР
Новини
Польські мітингувальники тимчасово розблокували пункт пропуску "Краківець-Корчова", - Держприкордонслужба

кордон,польща

Польські фермери тимчасово розблокували пункт пропуску "Краківець-Корчова", втім вже з 13 березня вони обіцяють поновити блокування.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"У ніч проти 9 березня вони припинили свої дії в напрямку пункту пропуску "Краківець". Це тимчасово, бо вони зазначили, що свої дії поновлять орієнтовно 13 числа", - сказав він.

За словами Демченка, п'ять пунктів пропуску лишаються заблокованими. У чергах залишається близько 1700 вантажівок.

"Хоч напрямок пункту пропуску "Краківець" розблокований і рух там відбувається інтенсивний, але також продовжує залишатися черга з вантажівок. На території Польщі в очікуванні перетину кордону в бік нашої держави. Це близько 600 вантажних транспортних засобів", - проінформував речник ДПСУ.

Читайте: Польські фермери анонсували нові масштабні протести по всій країні: будуть заблоковані міста та дороги

Він додав, що поляки пропускають "незначну кількість вантажівок у бік України".

Водночас повністю заблокованими залишаються пункти пропуску "Ягодин" та "Шегині". За минулу добу на пункті пропуску "Ягодин" кордон у бік України перетнуло близько 50 вантажівок, а на пункті пропуску "Шегині" - близько 35 вантажівок, зазначив Демченко.

Держприкордонслужба ДПСУ (6355) Польща (8772) Демченко Андрій (374)
польські підри пішли на вихідні. Відпочинуть і знову будуть рубати по 1000 злотих за фуру, яку пропускатимуть поза чергою
10.03.2024 15:25 Відповісти
Бабло кремлевское наверное закончилось а может пусть попробуют российское зерно заблокировать?
10.03.2024 15:51 Відповісти
Нам потрібна повна блокада товарів польщі та ОБОВ'ЯЗКОВЕ оподаткування тих хто там залишився працювати. Нехай додому валять та на свою економіку працюють, а то податки не плотять, а по старості сюди привалять на мінімальну пенсію та медичне забезпечення з субсидіями. Або позбавляти пенсійного забезпечення, якщо 5+ років у панів сральники мив і ні копійки податків не заплатив. Нехай пани самі своє гімно лопатами кидають.
10.03.2024 15:41 Відповісти
польські підри пішли на вихідні. Відпочинуть і знову будуть рубати по 1000 злотих за фуру, яку пропускатимуть поза чергою
Нам потрібна повна блокада товарів польщі та ОБОВ'ЯЗКОВЕ оподаткування тих хто там залишився працювати. Нехай додому валять та на свою економіку працюють, а то податки не плотять, а по старості сюди привалять на мінімальну пенсію та медичне забезпечення з субсидіями. Або позбавляти пенсійного забезпечення, якщо 5+ років у панів сральники мив і ні копійки податків не заплатив. Нехай пани самі своє гімно лопатами кидають.
А нічого, що відпрацювали в Україні сорок років ? Податки за кордоном сплачуються, тому що платить не пан, а соцслужба. ПНа рахунок медичного забезпечення насмішили.
Пи**иш, як п'яний - для поляків Росія була, є і буде проклятим ворогом.
Бабло кремлевское наверное закончилось а может пусть попробуют российское зерно заблокировать?
Що трапилося? Мало заплатили?
В макаронии в полный рост появился сахар с ********* SWEET LINE
А кордони з німцями не хочуть заблокувати?
А шо 13-го буде тринадцята зарплатня з кремля
спочатку здалось, що новина виглядає "Польські коригувальники ..."
Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис высказался относительно требований польских фермеров, которые блокируют границу с Украиной из-за наплыва агропродовольственной продукции из-за пределов ЕС.

"Если взглянуть на эту ситуацию, она вызывает кучу вопросов. Ведь Польша уже запретила в одностороннем порядке импорт украинского зерна в саму Польшу. Поэтому возникает вопрос, а почему они протестуют против зерна из Украины, если оно и так под запретом? Запрещать то, что уже и так запрещено?" - задал риторические вопросы Домбровскис.

Он отметил, что можно дискутировать о законности этого запрета, и указал, что Еврокомиссия также направляла предупредительное письмо Польше, Венгрии и Словакии.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/03/10/7181420/ Польская "ПиС" анонсировала масштабную акцию протеста против агроимпорта из Украины
И при всем при этом *уярят в полный рост агропродукцию из кацапии и от *********.
Слышь, задолиз пшецкий, https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/03/10/7181420/ Польська "ПіС" анонсувала масштабну акцію протесту проти агроімпорту з України
Слышь, задолиз кцапский це брехня - демонстрація не стосуватиметься України. Це не перша і не остання брехня «Української правди» та її соросівських офіціантів.
Масштабні протести на підтримку фермерів у Польщі анонсувала партія "Право і Справедливість"
https://informator.ua/uk/masshtabni-protesti-na-pidtrimku-fermeriv-u-polshchi-anonsuvala-partiya-pravo-i-solidarnist
Польська правляча партія «Право і справедливість» планує на 18 травня масштабну акцію протесту у Варшаві, щоб підтримати фермерів.
.

10 часов назад

https://glavcom.ua/world/world-politics/provladna-partija-polshchi-anonsuvala-masshtabnu-aktsiju-protestu-na-pidtrimku-fermeriv-989981.html
Так я не понял - польские товары едут в Украину сейчас или таки нет,? Особенно скоропортящиеся, молочка, например и не только она?
Польські товари у вигляді молочки, сирів, ковбас, м'ясних і овочевих консерв прекрасно заміщаються українською продукцією не гіршої якості. І податки виробник у наш бюджет сплачує. А от нафтопродукти з Польщі замінити не вийде.
