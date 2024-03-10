Польські мітингувальники тимчасово розблокували пункт пропуску "Краківець-Корчова", - Держприкордонслужба
Польські фермери тимчасово розблокували пункт пропуску "Краківець-Корчова", втім вже з 13 березня вони обіцяють поновити блокування.
Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
"У ніч проти 9 березня вони припинили свої дії в напрямку пункту пропуску "Краківець". Це тимчасово, бо вони зазначили, що свої дії поновлять орієнтовно 13 числа", - сказав він.
За словами Демченка, п'ять пунктів пропуску лишаються заблокованими. У чергах залишається близько 1700 вантажівок.
"Хоч напрямок пункту пропуску "Краківець" розблокований і рух там відбувається інтенсивний, але також продовжує залишатися черга з вантажівок. На території Польщі в очікуванні перетину кордону в бік нашої держави. Це близько 600 вантажних транспортних засобів", - проінформував речник ДПСУ.
Він додав, що поляки пропускають "незначну кількість вантажівок у бік України".
Водночас повністю заблокованими залишаються пункти пропуску "Ягодин" та "Шегині". За минулу добу на пункті пропуску "Ягодин" кордон у бік України перетнуло близько 50 вантажівок, а на пункті пропуску "Шегині" - близько 35 вантажівок, зазначив Демченко.
