Над Днепром зафиксирован вражеский БПЛА, - Воздушные силы
Воздушные силы зафиксировали российский беспилотник над городом Днепр. Вероятно, дрон ведет разведку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Над Днепром вражеский БПЛА (предположительно разведывательный)", - говорится в сообщении.
за стовчики понад дорогою
Нащо взагалі такі повідомлення?
Щоб власну імпотенцію показати?
Раньше такого не было что б над Днепром кружили разведывательные БПЛА. Зеленский забрал все установки ППО под свой бункер.
Сдача Авдеевки, сдача территорий Украины, гибель группы спецназа, уничтожение HIMARS, Patriot, нет боеприпасов, провал Украины на международной арене. Такого при Залужном не было.
Зеленский сдает Украину. 2022 2,0 ? Передайте ему что это у него не получится.