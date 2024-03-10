РУС
Над Днепром зафиксирован вражеский БПЛА, - Воздушные силы

дрон,безпілотник

Воздушные силы зафиксировали российский беспилотник над городом Днепр. Вероятно, дрон ведет разведку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Над Днепром вражеский БПЛА (предположительно разведывательный)", - говорится в сообщении.

Зафіксували? Молодці. А як щодо збити? Чи вже немає чим?
10.03.2024 16:58 Ответить
всі гроші пішли на Кіпр
за стовчики понад дорогою
10.03.2024 17:33 Ответить
Враховуючи те, як всім Рамштайном по пів року і більше мусолять поставку кожної ракети і кожного танку та пів року всім світом вирішують, як купити для нас нещасні 800 тисяч снарядів, складається враження, що справа тут не тільки в грошах. Навіть, зовсім не в грошах..
10.03.2024 17:54 Ответить
У нас немає засобів ППО,щоб його збити?Чи не велено?
10.03.2024 17:00 Ответить
Сообщение в стиле " на 2-й перрон прибыл поезд Львов- Мариуполь".
10.03.2024 17:04 Ответить
А де снайпер?
10.03.2024 17:28 Ответить
Жодного міг чи су на перехват в нас не залишилось?
10.03.2024 18:20 Ответить
То збили чи хоч відігнали?
Нащо взагалі такі повідомлення?
Щоб власну імпотенцію показати?
10.03.2024 18:26 Ответить
Улыбайтесь вас снимают скрытой камерой! Сарказм.

Раньше такого не было что б над Днепром кружили разведывательные БПЛА. Зеленский забрал все установки ППО под свой бункер.
Сдача Авдеевки, сдача территорий Украины, гибель группы спецназа, уничтожение HIMARS, Patriot, нет боеприпасов, провал Украины на международной арене. Такого при Залужном не было.

Зеленский сдает Украину. 2022 2,0 ? Передайте ему что это у него не получится.
10.03.2024 22:31 Ответить
 
 