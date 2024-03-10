Над Дніпром зафіксовано ворожий БпЛА, - Повітряні сили

Повітряні сили зафіксували російський безпілотник над містом Дніпро, ймовірно дрон веде розвідку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Над Дніпром ворожий БпЛА (імовірно розвідувальний)", - йдеться у повідомленні.

