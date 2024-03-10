Над Дніпром зафіксовано ворожий БпЛА, - Повітряні сили
Повітряні сили зафіксували російський безпілотник над містом Дніпро, ймовірно дрон веде розвідку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Над Дніпром ворожий БпЛА (імовірно розвідувальний)", - йдеться у повідомленні.
за стовчики понад дорогою
Нащо взагалі такі повідомлення?
Щоб власну імпотенцію показати?
Раньше такого не было что б над Днепром кружили разведывательные БПЛА. Зеленский забрал все установки ППО под свой бункер.
Сдача Авдеевки, сдача территорий Украины, гибель группы спецназа, уничтожение HIMARS, Patriot, нет боеприпасов, провал Украины на международной арене. Такого при Залужном не было.
Зеленский сдает Украину. 2022 2,0 ? Передайте ему что это у него не получится.