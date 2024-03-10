УКР
Над Дніпром зафіксовано ворожий БпЛА, - Повітряні сили

дрон,безпілотник

Повітряні сили зафіксували російський безпілотник над містом Дніпро, ймовірно дрон веде розвідку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил. 

"Над Дніпром ворожий БпЛА (імовірно розвідувальний)", - йдеться у повідомленні.

Зафіксували? Молодці. А як щодо збити? Чи вже немає чим?
10.03.2024 16:58
всі гроші пішли на Кіпр
за стовчики понад дорогою
10.03.2024 17:33
Враховуючи те, як всім Рамштайном по пів року і більше мусолять поставку кожної ракети і кожного танку та пів року всім світом вирішують, як купити для нас нещасні 800 тисяч снарядів, складається враження, що справа тут не тільки в грошах. Навіть, зовсім не в грошах..
10.03.2024 17:54
У нас немає засобів ППО,щоб його збити?Чи не велено?
10.03.2024 17:00
Сообщение в стиле " на 2-й перрон прибыл поезд Львов- Мариуполь".
10.03.2024 17:04
А де снайпер?
10.03.2024 17:28
Жодного міг чи су на перехват в нас не залишилось?
10.03.2024 18:20
То збили чи хоч відігнали?
Нащо взагалі такі повідомлення?
Щоб власну імпотенцію показати?
10.03.2024 18:26
Улыбайтесь вас снимают скрытой камерой! Сарказм.

Раньше такого не было что б над Днепром кружили разведывательные БПЛА. Зеленский забрал все установки ППО под свой бункер.
Сдача Авдеевки, сдача территорий Украины, гибель группы спецназа, уничтожение HIMARS, Patriot, нет боеприпасов, провал Украины на международной арене. Такого при Залужном не было.

Зеленский сдает Украину. 2022 2,0 ? Передайте ему что это у него не получится.
10.03.2024 22:31
 
 