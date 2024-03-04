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Враг запустил ракету в направлении Днепра, ее сбила ПВО (обновлено)

ракета

Днем 4 марта враг запустил ракету в направлении Днепра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета в направлении Днепра", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что ракета была уничтожена в Днепровском районе.

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Автор: 

Днепр (4427) ракеты (3576) Воздушные силы (2339)


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Дніпрчан не залякати!
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04.03.2024 15:26 Ответить
Дніпрян...
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04.03.2024 17:05 Ответить
Редкая ракета долетит до середины Днепра!
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04.03.2024 15:31 Ответить
Та, плять, долітають і частенько!🤬
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04.03.2024 15:38 Ответить
Слава ППО! Дякуємо за роботу!
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04.03.2024 15:54 Ответить
 
 