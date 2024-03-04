Враг запустил ракету в направлении Днепра, ее сбила ПВО (обновлено)
Днем 4 марта враг запустил ракету в направлении Днепра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Ракета в направлении Днепра", - говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно, что ракета была уничтожена в Днепровском районе.
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igor shmatko
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