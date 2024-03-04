Ворог запустив ракету в напрямку Дніпра, її збила ППО (оновлено)
Вдень 4 березня ворог запустив ракету в напрямку Дніпра.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ракета в напрямку Дніпра", - йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо, що ракету знищили у Дніпровському районі.
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igor shmatko
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WRX WRX
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Алекс Скела
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Vladimir Cherkasov
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