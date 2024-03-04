Ворог запустив ракету в напрямку Дніпра, її збила ППО (оновлено)

Вдень 4 березня ворог запустив ракету в напрямку Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета в напрямку Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що ракету знищили у Дніпровському районі.

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