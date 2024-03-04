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Ворог запустив ракету в напрямку Дніпра, її збила ППО (оновлено)

ракета

Вдень 4 березня ворог запустив ракету в напрямку Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил. 

"Ракета в напрямку Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що ракету знищили у Дніпровському районі.

Також читайте: Наслідки ракетного удару по Дніпру. ФОТОрепортаж

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Дніпро (3284) ракети (4032) Повітряні сили (2680)


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Дніпрчан не залякати!
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04.03.2024 15:26 Відповісти
Дніпрян...
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04.03.2024 17:05 Відповісти
Редкая ракета долетит до середины Днепра!
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04.03.2024 15:31 Відповісти
Та, плять, долітають і частенько!🤬
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04.03.2024 15:38 Відповісти
Слава ППО! Дякуємо за роботу!
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04.03.2024 15:54 Відповісти
 
 