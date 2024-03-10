РУС
В Херсоне слышны взрывы (обновлено)

херсон

Оккупанты обстреливают Херсон, в городе - взрывы.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне - взрывы! Армия РФ атакует с временно оккупированного левого берега.

Перейдите к более безопасным местам. Берегите себя!" – написал он.

Читайте: Оккупанты, вероятно, использовали при обстреле Мирнограда на Донетчине улучшенные версии КАБов, - Силы обороны

Также Мрочко сообщил, что к медикам за помощью обратился 54-летний мужчина с минно-взрывной травмой и обломочным ранением ноги. Раненый дальше будет проходить лечение амбулаторно.

По предварительной информации, враг около 11:00 атаковал Антоновку Херсонской городской территориальной громады из дрона.

Через несколько часов начальник ГВА сообщил, что в городе - серия взрывов.

"Серия взрывов - в прибрежных зонах Херсона! Российские войска бьют по городу с временно оккупированного левобережья. Держитесь подальше от окон", - написал он.

обстрел (29135) Херсон (3023)
