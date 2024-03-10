У Херсоні лунають вибухи (оновлено)
Окупанти обстрілюють Херсон, у місті лунають вибухи.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега.
Перейдіть до більш безпечних місць. Бережіть себе!" - написав він.
Також Мрочко повідомив, що до медиків по допомогу звернувся 54- річний чоловік із мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги. Поранений далі проходитиме лікування амбулаторно.
За попередньою інформацією, ворог близько 11:00 атакував Антонівку Херсонської міської територіальної громади з дрона.
Через кілька годин начальник МВА повідомив, що в місті пролунала серія вибухів.
"Серія вибухів пролунала у прибережних зонах Херсону! Російські війська б'ють по місту з тимчасово окупованого лівобережжя. Тримайтеся подалі від вікон", - написав він.
