Оккупанты начали активнее действовать в направлении Новомихайловки, подтягивают резервы, - Лыховий

Российские оккупанты подтягивают резервы на Новопавловское направление, в том числе танковый полк.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий, передает Цензор.НЕТ.

"С начала сегодняшних суток понедельника враг начал проводить несколько активнее, чем всегда, действия именно на направлении н.п. Новомихайловка, это Новопавловское направление. А также на так называемом Времивском выступлении, это села Урожайное и Старомайорское. Это еще одно выступление, на котором территории были деоккупированы в ходе украинской наступательной операции летом прошлого года", - отметил он.

Там враг подтянул некоторые резервы, в частности, на Новопавловском направлении прибыл новый танковый полк и противник хочет наступать и усиливать давление на села Новомихайловка, Георгиевка, в районе Красногоровки.

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"Что касается сегодняшних суток, то потерь позиций не допущено. Успеха противник не имел. Если говорим о вчерашнем дне, то это еще один день, когда в операционной зоне "Таврия" количество боевых столкновений составляет более двух третей всех боев по всей линии фронта в Украине. Вчера их было 45. Противник нанес 25 авиационных ударов, 3 ракетных удара, совершил 1053 обстрела и 90 ударов дронами-камикадзе. На Новопавловском направлении зафиксировано 25 попыток штурмовых действий. На Авдеевском – 17. На Ореховском – 3. Линия боевого столкновения динамична. Некоторые позиции меняют своего владельца. За вчера одна позиция была утрачена. Но две позиции были возобновлены. То есть шаг назад - два шага вперед, это по некоторым отрезкам в Донецкой области", - подытожил он.