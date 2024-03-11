Окупанти почали активніше діяти у напрямку Новомихайлівки, підтягують резерви, - Лиховій

Російські окупанти підтягують резерви на Новопавлівський напрямок, зокрема танковий полк.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій, передає Цензор.НЕТ.

"З початку сьогоднішньої доби понеділка ворог почав проводити дещо активніші, ніж завжди дії саме на напрямку н.п. Новомихайлівка, це Новопавлівський напрямок. А також на так званому Времівському виступі, це села Урожайне та Старомайорське. Це ще один виступ, на якому території були деокуповані в ході української наступальної операції влітку минулого року", - зазначив він.

Читайте: За минулу добу окупанти 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, вбили трьох жителів регіону. ФОТОрепортаж

Там ворог підтягнув деякі резерви, зокрема на Новопавлівському напрямку прибув новий танковий полк і противник хоче наступати та посилювати тиск на села Новомихайлівка, Георгіївка, в районі Красногорівки.

"Що стосується сьогоднішньої доби, то втрат позицій не допущено. Успіху противник не мав. Якщо говоримо про вчорашній день, то це ще один день, коли в операційні зоні "Таврія" кількість бойових зіткнень становить більше, ніж дві третини всіх боїв по всій лінії фронту в Україні. Вчора їх було 45. Противник завдав 25 авіаційних ударів, 3 ракетних удари, вчинив 1053 обстріли та 90 ударів дронами-камікадзе. На Новопавлівському напрямку зафіксовано 25 спроб штурмових дій. На Авдіївському - 17. На Оріхівському - 3. Лінія бойово зіткнення є динамічною. Деякі позиції змінюють свого власника. За вчора одна позиція була втрачена. Але дві позиції було відновлено. Тобто крок назад - два кроки вперед, це по деяких відрізках на Донеччині", - підсумував він.

Дивіться: Вибух боєкомплекту ворожого танка Т-72Б3 поблизу Новомихайлівки. ВIДЕО