Задержана корректировщица ракетных ударов РФ по Изюму, - СБУ
Служба безопасности Украины задержала женщину, работавшую на российскую разведку и корректировавшую ракетные удары по Изюму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Среди основных задач женщины было отслеживание маршрутов передвижения военных колонн ВСУ в направлении передовой. Также она пыталась установить места наибольшего сосредоточения украинских защитников с тяжелым вооружением.
"Кроме того злоумышленница "отчитывалась" оккупантам о последствиях воздушных атак России по территории области. Полученные сведения захватчики использовали для подготовки новых и корректировки повторных обстрелов восточного региона, в частности - города Изюм.
По данным следствия, фигуранткой оказалась местная жительница, которая с марта 2022 года сотрудничала с военной разведкой страны-агрессора. Чтобы привлечь ее к сотрудничеству, российская спецслужба задействовала своего агента – боевика оккупационной группировки Южного военного округа России. Именно он познакомился с женщиной через общение в запрещенных "Одноклассниках", а затем отработал ей задачу разведывательно-взрывной деятельности", - говорится в сообщении СБУ.
Информатор оккупантов обходила местность для сбора данных, а также "втемную" расспрашивала у знакомых о "последних новостях". Полученные сведения она мессенджером передавала оккупанту, а он уже "докладывал" кадровому сотруднику Главного управления Генштаба ВС РФ.
Во время обысков в помещении задержанной обнаружен мобильный телефон с доказательствами престуной деятельности.
В настоящее время женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Она содержится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
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Та публічний судовий процес.
P.S. На жаль страти в Україні нема.
Крим та Лугондон йому доказ.
2 года сливала инфу через вражеский ресурс. Пользовалась ли она впн и левой симкой? Сомневаюсь. Шпионаж московитов держится на идиотах и молчаливой лояльности.
Небольшой рецепт для СБУ. Идете в Киевстар и требуете все номера, которые зареганы в вк и ока. Полученный список отрабатываете. Провит.
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Я приймав участь у штурмі Ізюму. Ну й, само собою, в зачистці Ізюмського лісу. Заїхали в село на бехі, спілкуємося з цивільними. Ті розуміють, що ми їм нічого не зробимо, розговорилися.
Тепер дослівно. "У нас дєрєвня маленькая, а русскіє мальчікі вон там стоялі (показує бліндаж на узліссі). Такіє всє культурниє"..
Підхожу до того бліндажу - там на сходах величезна купа лайна.