Задержана корректировщица ракетных ударов РФ по Изюму, - СБУ

Служба безопасности Украины задержала женщину, работавшую на российскую разведку и корректировавшую ракетные удары по Изюму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Среди основных задач женщины было отслеживание маршрутов передвижения военных колонн ВСУ в направлении передовой. Также она пыталась установить места наибольшего сосредоточения украинских защитников с тяжелым вооружением.

"Кроме того злоумышленница "отчитывалась" оккупантам о последствиях воздушных атак России по территории области. Полученные сведения захватчики использовали для подготовки новых и корректировки повторных обстрелов восточного региона, в частности - города Изюм.

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По данным следствия, фигуранткой оказалась местная жительница, которая с марта 2022 года сотрудничала с военной разведкой страны-агрессора. Чтобы привлечь ее к сотрудничеству, российская спецслужба задействовала своего агента – боевика оккупационной группировки Южного военного округа России. Именно он познакомился с женщиной через общение в запрещенных "Одноклассниках", а затем отработал ей задачу разведывательно-взрывной деятельности", - говорится в сообщении СБУ.

Информатор оккупантов обходила местность для сбора данных, а также "втемную" расспрашивала у знакомых о "последних новостях". Полученные сведения она мессенджером передавала оккупанту, а он уже "докладывал" кадровому сотруднику Главного управления Генштаба ВС РФ.

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Во время обысков в помещении задержанной обнаружен мобильный телефон с доказательствами престуной деятельности.

В настоящее время женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Она содержится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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