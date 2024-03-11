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Новости Война
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Задержана корректировщица ракетных ударов РФ по Изюму, - СБУ

сбу

Служба безопасности Украины задержала женщину, работавшую на российскую разведку и корректировавшую ракетные удары по Изюму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Среди основных задач женщины было отслеживание маршрутов передвижения военных колонн ВСУ в направлении передовой. Также она пыталась установить места наибольшего сосредоточения украинских защитников с тяжелым вооружением.

"Кроме того злоумышленница "отчитывалась" оккупантам о последствиях воздушных атак России по территории области. Полученные сведения захватчики использовали для подготовки новых и корректировки повторных обстрелов восточного региона, в частности - города Изюм.

Смотрите также: Собирали разведданные об укрепрайонах и технике ВСУ в Славянске: СБУ задержала двух информаторов ФСБ РФ. ФОТО

По данным следствия, фигуранткой оказалась местная жительница, которая с марта 2022 года сотрудничала с военной разведкой страны-агрессора. Чтобы привлечь ее к сотрудничеству, российская спецслужба задействовала своего агента – боевика оккупационной группировки Южного военного округа России. Именно он познакомился с женщиной через общение в запрещенных "Одноклассниках", а затем отработал ей задачу разведывательно-взрывной деятельности", - говорится в сообщении СБУ.

Информатор оккупантов обходила местность для сбора данных, а также "втемную" расспрашивала у знакомых о "последних новостях". Полученные сведения она мессенджером передавала оккупанту, а он уже "докладывал" кадровому сотруднику Главного управления Генштаба ВС РФ.

Также смотрите: На Виннитчине задержана агент ФСБ, призывавшая к поддержке Путина и собиравшая разведданные о ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время обысков в помещении задержанной обнаружен мобильный телефон с доказательствами престуной деятельности.

В настоящее время женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Она содержится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Также смотрите: Задержана российский агент, готовившая ракетный удар по Одессе "в обход" украинского ПВО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (19983) Харьковщина (5577) Изюм (277)


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Топ комментарии
+13
Довічне! З конфіскацією всего майна.

Та публічний судовий процес.

P.S. На жаль страти в Україні нема.
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11.03.2024 13:15
+9
курва проклята!!!
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11.03.2024 13:13
+7
дайте і цїй хоча б одну спробу переплисти Тису.

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11.03.2024 13:28
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курва проклята!!!
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11.03.2024 13:13 Ответить
Вже третя ***** за півдня.
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11.03.2024 14:02 Ответить
Яка ж вона «женщина» ? - ТЕРРОРИСТКА , яка повинна бути УТІЛІЗОВАНА .Скільки горя приносить це біосміття
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11.03.2024 17:27 Ответить
Довічне! З конфіскацією всего майна.

Та публічний судовий процес.

P.S. На жаль страти в Україні нема.
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11.03.2024 13:15 Ответить
краще відразу на гіляку !!!
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11.03.2024 13:43 Ответить
А почалося усе, з вагнерівців та Оману…. Співпадіння …. Та безкарність!!
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11.03.2024 13:21 Ответить
Ні. Зрадники почали зьявлятися в Україні з 2014…
Крим та Лугондон йому доказ.
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11.03.2024 14:12 Ответить
Гниль.
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11.03.2024 13:26 Ответить
спілкування у заборонених "Однокласниках"
2 года сливала инфу через вражеский ресурс. Пользовалась ли она впн и левой симкой? Сомневаюсь. Шпионаж московитов держится на идиотах и молчаливой лояльности.
Небольшой рецепт для СБУ. Идете в Киевстар и требуете все номера, которые зареганы в вк и ока. Полученный список отрабатываете. Провит.
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11.03.2024 13:26 Ответить
А с чего вы взяли что они ЕЩЁ этого не сделали? Поверьте ОНИ слушают всех и всё и не для обеспеченние нац интересов ,а в своих личных шкурных целях . Так это территория стационарного бандитизма. Какую нац угрозу могут нести соц сети? Да НИКАКУЮ. Если влада своими действиями сама себя дискредитирует, то все припарки по закрытие соцсетей бесполезны. Посмотреть на платёжки ЖКХ, заявления о шашлыках,о тайных Оманских встречах и то, что влада тыздит ,то ..... О чём ВЫ? когда напяливая вышиванки, там торчат погоны ФСБ.
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11.03.2024 16:51 Ответить
дайте і цїй хоча б одну спробу переплисти Тису.

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11.03.2024 13:28 Ответить
Это существо и тварью не назовешь, это будет для нее комплиментом. Изюм, красивейший город, разбили фашисты кацапские, убили столько людей, и после этого работать на агрессора! Организуйте ей побег и местным шепните, когда и в каком месте она будет бежать.
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11.03.2024 13:38 Ответить
..а краще посадіть її у "клітку зоопарку" міста Ізюм з безкоштовним доступом земляків до диких тварин, нехай підгодовують-кидають, хто шо схоче, бо "ефект Штепи-портнова-татарова" і досі безвідмовно працює на (не)свідомість продуманих жлобів, какаразніц-малоросів в Україні епохи дермака-зєлі
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11.03.2024 13:39 Ответить
Ну на фіга цю мразоту було затримувати. Вияснили, що вона наманділа парашникам, як саме зв'язується з парашниками та прикопали у ліску чи посадці. Ще корми цю корову, яка за один присест кабана може з'їсти.
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11.03.2024 13:43 Ответить
На жаль, там таких вистачає. Це, не дивлячись на ексгумацію могил масових поховань в Ізюмському лісі. Якщо не помиляюся, близько 500 розстріляних та закатованих цивільних місцевих жителів. І це тільки ті, кого знайшли.
====
Я приймав участь у штурмі Ізюму. Ну й, само собою, в зачистці Ізюмського лісу. Заїхали в село на бехі, спілкуємося з цивільними. Ті розуміють, що ми їм нічого не зробимо, розговорилися.

Тепер дослівно. "У нас дєрєвня маленькая, а русскіє мальчікі вон там стоялі (показує бліндаж на узліссі). Такіє всє культурниє"..

Підхожу до того бліндажу - там на сходах величезна купа лайна.
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11.03.2024 13:44 Ответить
чергове сучище
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11.03.2024 14:32 Ответить
Помилка в тексте ...... Вона перебуває під вартою. Їй загрожує від 25 років тюрми до довічного...... інакше не треба.
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11.03.2024 14:33 Ответить
ты шо текст читаешь ,я только заголовки
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11.03.2024 16:02 Ответить
Потрібно від 25 років тюрми до довічного......

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11.03.2024 17:22 Ответить
Вот - вот, она ещё готовила замах на мальчика из 95 квартала да и лайкала в соцсетях Шария. 100% агентура кремлёвская ,видите видите ОНА комментирует плохо ЗА Зелю,плохо хлопает в ладоши товарищ Ким Чен Зермак, расстрелять пять раз. Вот и в КНДР прикатились. Дякуемо. Как фоточкой или сообщением навести ракеты? Что за бред? Сейчас всех неугодных под этом омжно подвести ,здорово. А ДО ГЕРАЩЕНКА питання немае ,который публиковал сразу удары кацапов по Украине? Нет? То другое? Так?
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11.03.2024 16:39 Ответить
Таких треба саджати на палю.
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11.03.2024 21:10 Ответить
 
 