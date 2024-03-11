УКР
Затримано коригувальницю ракетних ударів РФ по Ізюму, - СБУ

Служба безпеки України затримала жінку, яка працювала на російську розвідку та коригувала ракетні удари по Ізюму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Серед основних завдань жінки було відстежування маршрутів руху військових колон ЗСУ у напрямку передової. Також вона намагалась встановити місця найбільшого зосередження українських захисників з важким озброєнням.

"Крім того зловмисниця "звітувала" окупантам про наслідки повітряних атак рф по території області. Отримані відомості загарбники використовували для підготовки нових та коригування повторних обстрілів східного регіону, зокрема міста Ізюм.

За даними слідства, фігуранткою виявилась місцева жителька, яка з березня 2022 року співпрацювала з воєнною розвідкою країни-агресора. Щоб залучити її до співробітництва, російська спецслужба задіяла свого агента – бойовика окупаційного угруповання Південного військового округу рф. Саме він познайомився з жінкою через спілкування у заборонених "Однокласниках", а потім відпрацював їй завдання розвідувально-підривної діяльності", - йдеться в повідомленні СБУ.

Інформаторка окупантів обходила місцевість для збору даних, а також "втемну" розпитувала у знайомих про "останні новини". Отримані відомості вона месенджером передавала окупанту, а він вже "доповідав" кадровому співробітнику Головного управління Генштабу ЗС РФ.

Під час обшуків у помешканні затриманої виявлено мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

СБУ (13286) Харківщина (6054) Ізюм (344)
Топ коментарі
+13
Довічне! З конфіскацією всего майна.

Та публічний судовий процес.

P.S. На жаль страти в Україні нема.
11.03.2024 13:15 Відповісти
+9
курва проклята!!!
11.03.2024 13:13 Відповісти
+7
дайте і цїй хоча б одну спробу переплисти Тису.

11.03.2024 13:28 Відповісти
11.03.2024 13:13 Відповісти
Вже третя ***** за півдня.
11.03.2024 14:02 Відповісти
Яка ж вона «женщина» ? - ТЕРРОРИСТКА , яка повинна бути УТІЛІЗОВАНА .Скільки горя приносить це біосміття
11.03.2024 17:27 Відповісти
11.03.2024 13:15 Відповісти
краще відразу на гіляку !!!
11.03.2024 13:43 Відповісти
А почалося усе, з вагнерівців та Оману…. Співпадіння …. Та безкарність!!
11.03.2024 13:21 Відповісти
Ні. Зрадники почали зьявлятися в Україні з 2014…
Крим та Лугондон йому доказ.
11.03.2024 14:12 Відповісти
Гниль.
11.03.2024 13:26 Відповісти
спілкування у заборонених "Однокласниках"
2 года сливала инфу через вражеский ресурс. Пользовалась ли она впн и левой симкой? Сомневаюсь. Шпионаж московитов держится на идиотах и молчаливой лояльности.
Небольшой рецепт для СБУ. Идете в Киевстар и требуете все номера, которые зареганы в вк и ока. Полученный список отрабатываете. Провит.
11.03.2024 13:26 Відповісти
А с чего вы взяли что они ЕЩЁ этого не сделали? Поверьте ОНИ слушают всех и всё и не для обеспеченние нац интересов ,а в своих личных шкурных целях . Так это территория стационарного бандитизма. Какую нац угрозу могут нести соц сети? Да НИКАКУЮ. Если влада своими действиями сама себя дискредитирует, то все припарки по закрытие соцсетей бесполезны. Посмотреть на платёжки ЖКХ, заявления о шашлыках,о тайных Оманских встречах и то, что влада тыздит ,то ..... О чём ВЫ? когда напяливая вышиванки, там торчат погоны ФСБ.
11.03.2024 16:51 Відповісти
11.03.2024 13:28 Відповісти
Это существо и тварью не назовешь, это будет для нее комплиментом. Изюм, красивейший город, разбили фашисты кацапские, убили столько людей, и после этого работать на агрессора! Организуйте ей побег и местным шепните, когда и в каком месте она будет бежать.
11.03.2024 13:38 Відповісти
..а краще посадіть її у "клітку зоопарку" міста Ізюм з безкоштовним доступом земляків до диких тварин, нехай підгодовують-кидають, хто шо схоче, бо "ефект Штепи-портнова-татарова" і досі безвідмовно працює на (не)свідомість продуманих жлобів, какаразніц-малоросів в Україні епохи дермака-зєлі
11.03.2024 13:39 Відповісти
Ну на фіга цю мразоту було затримувати. Вияснили, що вона наманділа парашникам, як саме зв'язується з парашниками та прикопали у ліску чи посадці. Ще корми цю корову, яка за один присест кабана може з'їсти.
11.03.2024 13:43 Відповісти
На жаль, там таких вистачає. Це, не дивлячись на ексгумацію могил масових поховань в Ізюмському лісі. Якщо не помиляюся, близько 500 розстріляних та закатованих цивільних місцевих жителів. І це тільки ті, кого знайшли.
====
Я приймав участь у штурмі Ізюму. Ну й, само собою, в зачистці Ізюмського лісу. Заїхали в село на бехі, спілкуємося з цивільними. Ті розуміють, що ми їм нічого не зробимо, розговорилися.

Тепер дослівно. "У нас дєрєвня маленькая, а русскіє мальчікі вон там стоялі (показує бліндаж на узліссі). Такіє всє культурниє"..

Підхожу до того бліндажу - там на сходах величезна купа лайна.
11.03.2024 13:44 Відповісти
чергове сучище
11.03.2024 14:32 Відповісти
Помилка в тексте ...... Вона перебуває під вартою. Їй загрожує від 25 років тюрми до довічного...... інакше не треба.
11.03.2024 14:33 Відповісти
ты шо текст читаешь ,я только заголовки
11.03.2024 16:02 Відповісти
Потрібно від 25 років тюрми до довічного......

11.03.2024 17:22 Відповісти
Вот - вот, она ещё готовила замах на мальчика из 95 квартала да и лайкала в соцсетях Шария. 100% агентура кремлёвская ,видите видите ОНА комментирует плохо ЗА Зелю,плохо хлопает в ладоши товарищ Ким Чен Зермак, расстрелять пять раз. Вот и в КНДР прикатились. Дякуемо. Как фоточкой или сообщением навести ракеты? Что за бред? Сейчас всех неугодных под этом омжно подвести ,здорово. А ДО ГЕРАЩЕНКА питання немае ,который публиковал сразу удары кацапов по Украине? Нет? То другое? Так?
11.03.2024 16:39 Відповісти
Таких треба саджати на палю.
11.03.2024 21:10 Відповісти
 
 