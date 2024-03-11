Затримано коригувальницю ракетних ударів РФ по Ізюму, - СБУ

Служба безпеки України затримала жінку, яка працювала на російську розвідку та коригувала ракетні удари по Ізюму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Серед основних завдань жінки було відстежування маршрутів руху військових колон ЗСУ у напрямку передової. Також вона намагалась встановити місця найбільшого зосередження українських захисників з важким озброєнням.

"Крім того зловмисниця "звітувала" окупантам про наслідки повітряних атак рф по території області. Отримані відомості загарбники використовували для підготовки нових та коригування повторних обстрілів східного регіону, зокрема міста Ізюм.

За даними слідства, фігуранткою виявилась місцева жителька, яка з березня 2022 року співпрацювала з воєнною розвідкою країни-агресора. Щоб залучити її до співробітництва, російська спецслужба задіяла свого агента – бойовика окупаційного угруповання Південного військового округу рф. Саме він познайомився з жінкою через спілкування у заборонених "Однокласниках", а потім відпрацював їй завдання розвідувально-підривної діяльності", - йдеться в повідомленні СБУ.

Інформаторка окупантів обходила місцевість для збору даних, а також "втемну" розпитувала у знайомих про "останні новини". Отримані відомості вона месенджером передавала окупанту, а він вже "доповідав" кадровому співробітнику Головного управління Генштабу ЗС РФ.

Під час обшуків у помешканні затриманої виявлено мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

