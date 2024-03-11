На Ореховском направлении оккупанты начали штурмовать Времевский выступ, - ОСГВ "Таврия"

На Ореховском направлении появилась новая точка попыток вражеского наступления – Времевский выступ.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Могу выделить события на Ореховском направлении, на котором хотя сравнительно и меньше штурмовых действий со стороны противника – пять, это за сегодня с утра до 18:00. Но при этом в его географии появилась новая точка попыток вражеского наступления, это так называемый Времевский выступ, где россияне проводят штурмы в пешем порядке, начиная с ночи и сегодняшнего утра", - сказал спикер ОСГВ "Таврия".

Лыховий уточнил, что Времевский выступ расположен примерно на границе Донецкой и Запорожской областей. Он также добавил, что вражеское наступление, вероятно, связано с президентскими выборами в РФ, поскольку оккупантам нужно показать результат на фронте.

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