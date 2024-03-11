На Ореховском направлении оккупанты начали штурмовать Времевский выступ, - ОСГВ "Таврия"
На Ореховском направлении появилась новая точка попыток вражеского наступления – Времевский выступ.
Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Могу выделить события на Ореховском направлении, на котором хотя сравнительно и меньше штурмовых действий со стороны противника – пять, это за сегодня с утра до 18:00. Но при этом в его географии появилась новая точка попыток вражеского наступления, это так называемый Времевский выступ, где россияне проводят штурмы в пешем порядке, начиная с ночи и сегодняшнего утра", - сказал спикер ОСГВ "Таврия".
Лыховий уточнил, что Времевский выступ расположен примерно на границе Донецкой и Запорожской областей. Он также добавил, что вражеское наступление, вероятно, связано с президентскими выборами в РФ, поскольку оккупантам нужно показать результат на фронте.
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Авдіївки недостатньо?
Ми там набили лоба , тепер те саме роблять вони . пц
Сигареты "Лира" всё что осталось от старого мира.
Т.н Времевский выступ и Работино все что оставалось от нашего летнего наступления.
*****захолустный пригород бывшего райцентра (славился только поворотом на Гуляй Поле) не овраг, не утес, и не "мыс в степи"
Это условное обозначение кацапской группировки на карте выпиравшей из общей линии фронта. Весной этот выступ был срезан. Название осталось. Сейчас он опять начал выпирать.
1 км от Времевки, в Нескучном была дача и музей Немировича-Данченко. На горе баба половецкая, а под горой моя хата, ща разбитая
Сторожеве- Макарівка