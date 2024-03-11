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Новости Война
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На Ореховском направлении оккупанты начали штурмовать Времевский выступ, - ОСГВ "Таврия"

війна,зсу

На Ореховском направлении появилась новая точка попыток вражеского наступления – Времевский выступ.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Могу выделить события на Ореховском направлении, на котором хотя сравнительно и меньше штурмовых действий со стороны противника – пять, это за сегодня с утра до 18:00. Но при этом в его географии появилась новая точка попыток вражеского наступления, это так называемый Времевский выступ, где россияне проводят штурмы в пешем порядке, начиная с ночи и сегодняшнего утра", - сказал спикер ОСГВ "Таврия".

Лыховий уточнил, что Времевский выступ расположен примерно на границе Донецкой и Запорожской областей. Он также добавил, что вражеское наступление, вероятно, связано с президентскими выборами в РФ, поскольку оккупантам нужно показать результат на фронте.

Читайте также: Оккупанты начали активнее действовать в направлении Новомихайловки, подтягивают резервы, - Лыховий

Автор: 

Лыховий Дмитрий (75)


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Топ комментарии
+11
Боже, збережи наших хлопців.
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11.03.2024 19:42
+9
Він також додав, що ворожий наступ, імовірно, пов'язаний із президентськими виборами в РФ, оскільки окупантам потрібно показати результат на фронті. Джерело:

Авдіївки недостатньо?
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11.03.2024 19:41
+8
не сцы манька,за год только авдеевку и 5 сел взяли,********* ботва ждать прорыва кацев учитывая как они мясом "ефективно" воюют)
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11.03.2024 19:55
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Він також додав, що ворожий наступ, імовірно, пов'язаний із президентськими виборами в РФ, оскільки окупантам потрібно показати результат на фронті. Джерело:

Авдіївки недостатньо?
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11.03.2024 19:41 Ответить
То я бачу Сирьська скоро оборону Львова буде тримати.
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11.03.2024 19:41 Ответить
не сцы манька,за год только авдеевку и 5 сел взяли,********* ботва ждать прорыва кацев учитывая как они мясом "ефективно" воюют)
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11.03.2024 19:55 Ответить
а контратакувать нема чим і нема ким. бо орки вже дуже вільно обирають де бити.
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11.03.2024 19:41 Ответить
Боже, збережи наших хлопців.
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11.03.2024 19:42 Ответить
Нужно ***** очень хорошо *обрадовать* перед его *выборами*. Чтобы рашисты в подвалах все выборы сидели под звуки сирен и взрывов
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11.03.2024 19:45 Ответить
І ще кажуть що русня вчиться на наших помилках . ! Роблять ті самі що й ми .
Ми там набили лоба , тепер те саме роблять вони . пц
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11.03.2024 19:50 Ответить
Російські пропагандисти та військові блогери пишуть, що на судні, де знаходився пункт управління окупантів, і яке https://ukranews.com/ua/news/990858-komanduvach-povitryanyh-syl-pokazav-bojovu-robotu-pilotiv-po-vorozhomu-punktu-upravlinnya вразила авіація ЗСУ , міг перебувати Єгор Гузенко ("Тринадцятий") та командувач Повітряно-десантними військами (ПДВ) РФ Михайло Теплинський.
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11.03.2024 19:50 Ответить
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11.03.2024 20:25 Ответить
Сигареты "Лира" всё что осталось от старого мира.
Т.н Времевский выступ и Работино все что оставалось от нашего летнего наступления.
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11.03.2024 20:28 Ответить
"Времевский выступ" это не географическое определение.
***** захолустный пригород бывшего райцентра (славился только поворотом на Гуляй Поле) не овраг, не утес, и не "мыс в степи"
Это условное обозначение кацапской группировки на карте выпиравшей из общей линии фронта. Весной этот выступ был срезан. Название осталось. Сейчас он опять начал выпирать.
1 км от Времевки, в Нескучном была дача и музей Немировича-Данченко. На горе баба половецкая, а под горой моя хата, ща разбитая
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11.03.2024 20:41 Ответить
Цікаво, "Нескучне" -- що за назва така?
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11.03.2024 20:50 Ответить
Наза селища. На місцевій дорозі Велика Новосілка - Времівка - Нескучне - (раніше було) Сторожеве - Макарівка
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11.03.2024 21:15 Ответить
 
 