На Оріхівському напрямку окупанти почали штурмувати Времівський виступ, - ОСУВ "Таврія"

На Оріхівському напрямку з’явилася нова точка спроб ворожого наступу - Времівський виступ.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Можу виокремити події на оріхівському напрямку, на якому хоча порівняно і менше штурмових дій з боку противника - п'ять, це за сьогодні з ранку до 18 години. Але при цьому, в його географії з'явилася нова точка спроб ворожого наступу, це так званий Времівський виступ, де росіяни проводять штурми в пішому порядку, починаючи з ночі і сьогоднішнього ранку", - сказав речник ОСУВ "Таврія".

Лиховій уточнив, що Времівський виступ розташований приблизно на межі Донецької та Запорізької областей. Він також додав, що ворожий наступ, імовірно, пов'язаний із президентськими виборами в РФ, оскільки окупантам потрібно показати результат на фронті.

