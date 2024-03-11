На Оріхівському напрямку окупанти почали штурмувати Времівський виступ, - ОСУВ "Таврія"
На Оріхівському напрямку з’явилася нова точка спроб ворожого наступу - Времівський виступ.
Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Можу виокремити події на оріхівському напрямку, на якому хоча порівняно і менше штурмових дій з боку противника - п'ять, це за сьогодні з ранку до 18 години. Але при цьому, в його географії з'явилася нова точка спроб ворожого наступу, це так званий Времівський виступ, де росіяни проводять штурми в пішому порядку, починаючи з ночі і сьогоднішнього ранку", - сказав речник ОСУВ "Таврія".
Лиховій уточнив, що Времівський виступ розташований приблизно на межі Донецької та Запорізької областей. Він також додав, що ворожий наступ, імовірно, пов'язаний із президентськими виборами в РФ, оскільки окупантам потрібно показати результат на фронті.
Авдіївки недостатньо?
Ми там набили лоба , тепер те саме роблять вони . пц
Сигареты "Лира" всё что осталось от старого мира.
Т.н Времевский выступ и Работино все что оставалось от нашего летнего наступления.
*****захолустный пригород бывшего райцентра (славился только поворотом на Гуляй Поле) не овраг, не утес, и не "мыс в степи"
Это условное обозначение кацапской группировки на карте выпиравшей из общей линии фронта. Весной этот выступ был срезан. Название осталось. Сейчас он опять начал выпирать.
1 км от Времевки, в Нескучном была дача и музей Немировича-Данченко. На горе баба половецкая, а под горой моя хата, ща разбитая
Сторожеве- Макарівка