7 305 13

На Оріхівському напрямку окупанти почали штурмувати Времівський виступ, - ОСУВ "Таврія"

війна,зсу

На Оріхівському напрямку з’явилася нова точка спроб ворожого наступу - Времівський виступ.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Можу виокремити події на оріхівському напрямку, на якому хоча порівняно і менше штурмових дій з боку противника - п'ять, це за сьогодні з ранку до 18 години. Але при цьому, в його географії з'явилася нова точка спроб ворожого наступу, це так званий Времівський виступ, де росіяни проводять штурми в пішому порядку, починаючи з ночі і сьогоднішнього ранку", - сказав речник ОСУВ "Таврія".

Лиховій уточнив, що Времівський виступ розташований приблизно на межі Донецької та Запорізької областей. Він також додав, що ворожий наступ, імовірно, пов'язаний із президентськими виборами в РФ, оскільки окупантам потрібно показати результат на фронті.

Також читайте: Ворог намагається відбити Роботинський виступ, - ОСУВ "Таврія"

Автор: 

Лиховій Дмитро (77)
Топ коментарі
+11
Боже, збережи наших хлопців.
11.03.2024 19:42 Відповісти
11.03.2024 19:42 Відповісти
+9
Він також додав, що ворожий наступ, імовірно, пов'язаний із президентськими виборами в РФ, оскільки окупантам потрібно показати результат на фронті. Джерело:

Авдіївки недостатньо?
11.03.2024 19:41 Відповісти
11.03.2024 19:41 Відповісти
+8
не сцы манька,за год только авдеевку и 5 сел взяли,********* ботва ждать прорыва кацев учитывая как они мясом "ефективно" воюют)
11.03.2024 19:55 Відповісти
11.03.2024 19:55 Відповісти
11.03.2024 19:41 Відповісти
То я бачу Сирьська скоро оборону Львова буде тримати.
11.03.2024 19:41 Відповісти
11.03.2024 19:41 Відповісти
не сцы манька,за год только авдеевку и 5 сел взяли,********* ботва ждать прорыва кацев учитывая как они мясом "ефективно" воюют)
11.03.2024 19:55 Відповісти
11.03.2024 19:55 Відповісти
а контратакувать нема чим і нема ким. бо орки вже дуже вільно обирають де бити.
11.03.2024 19:41 Відповісти
11.03.2024 19:41 Відповісти
Боже, збережи наших хлопців.
11.03.2024 19:42 Відповісти
11.03.2024 19:42 Відповісти
Нужно ***** очень хорошо *обрадовать* перед его *выборами*. Чтобы рашисты в подвалах все выборы сидели под звуки сирен и взрывов
11.03.2024 19:45 Відповісти
11.03.2024 19:45 Відповісти
І ще кажуть що русня вчиться на наших помилках . ! Роблять ті самі що й ми .
Ми там набили лоба , тепер те саме роблять вони . пц
11.03.2024 19:50 Відповісти
11.03.2024 19:50 Відповісти
Російські пропагандисти та військові блогери пишуть, що на судні, де знаходився пункт управління окупантів, і яке https://ukranews.com/ua/news/990858-komanduvach-povitryanyh-syl-pokazav-bojovu-robotu-pilotiv-po-vorozhomu-punktu-upravlinnya вразила авіація ЗСУ , міг перебувати Єгор Гузенко ("Тринадцятий") та командувач Повітряно-десантними військами (ПДВ) РФ Михайло Теплинський.
11.03.2024 19:50 Відповісти
11.03.2024 19:50 Відповісти
11.03.2024 20:25 Відповісти
11.03.2024 20:25 Відповісти
Сигареты "Лира" всё что осталось от старого мира.
Т.н Времевский выступ и Работино все что оставалось от нашего летнего наступления.
11.03.2024 20:28 Відповісти
11.03.2024 20:28 Відповісти
"Времевский выступ" это не географическое определение.
***** захолустный пригород бывшего райцентра (славился только поворотом на Гуляй Поле) не овраг, не утес, и не "мыс в степи"
Это условное обозначение кацапской группировки на карте выпиравшей из общей линии фронта. Весной этот выступ был срезан. Название осталось. Сейчас он опять начал выпирать.
1 км от Времевки, в Нескучном была дача и музей Немировича-Данченко. На горе баба половецкая, а под горой моя хата, ща разбитая
11.03.2024 20:41 Відповісти
11.03.2024 20:41 Відповісти
Цікаво, "Нескучне" -- що за назва така?
11.03.2024 20:50 Відповісти
11.03.2024 20:50 Відповісти
Наза селища. На місцевій дорозі Велика Новосілка - Времівка - Нескучне - (раніше було) Сторожеве - Макарівка
11.03.2024 21:15 Відповісти
11.03.2024 21:15 Відповісти
 
 