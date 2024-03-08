УКР
Ворог намагається відбити Роботинський виступ, - ОСУВ "Таврія"

Ворог кидає великі сили на захоплення Новомихайлівки на Донеччині, а також з двох боків атакує Роботинський виступ.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найактивнішим у нас є новопавлівський напрямок - це на захід від міста Мар'їнка, де противник зосереджує основні зусилля після виходу українських військ з Авдіївки. Зокрема, він кидає величезні сили на захоплення села Новомихайлівка на Донеччині, а також сіл Георгіївка та Побєда, і Красногорівки (біля Мар'їнки). За вчора там зафіксовано 27 штурмових спроб росіян", - сказав речник ОСУВ "Таврія".

У свою чергу на оріхівському напрямку ворог діє "трохи дивним чином", додав Лиховій. "Противник накопичує час від часу якісь основні ресурси для якогось значного удару бронеколоною з десятками одиниць техніки. Вони знищуються під час цієї атаки, а далі він переходить уже до звичайної тактики малими штурмовими групами, іноді з застосуванням бронетехніки, яка викидає піхоту в центрі того самого села Роботине", - розповів він.

Військовий зазначив, що Роботине перебуває під ефективним вогневим контролем ЗСУ.

Також дивіться: Українські воїни відбивають атаку окупантів поблизу Роботиного: "Танки їдуть! Удвох стріляємо?". ВIДЕО бою

"Так, ворог не полишає спроб. Імовірно, це саме політична мета - відбити цей роботинський виступ. Тому що ми говоримо про території, які були деокуповані Силами оборони України під час наступальної кампанії влітку минулого року. Для росіян, імовірно, це питання є принциповим. Саме тому вони кидають туди значні резерви, ресурси та б'ються об Роботине, як лобом об стіну. Зазнають там дуже великих втрат, але не полишають цих спроб", - розповів Лиховій.

Речник ОСУВ "Таврія" зазначив, що ворог спрямовує свої атаки з двох боків роботинського виступу, але успіху там не має. Він зазначив, що Роботине залишається під контролем українських сил, хоча там уже "немає за що зачепитися, цінності як для фортифікації воно не становить".

Також читайте: Оріхівський напрямок стає "гарячим" в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", за минулу добу зафіксовано 16 атак ворога, - речник Лиховій

бережи Боже наших воїнів!
А чим роботинський виступ відрізняється від Авдіївки чи Бахмута , таж ситуація напів мішок тільки там були фортеці а тут результат контрнаступу який шкода віддавати бо це великий політичний програш, а те що треба берегти людей діло десяте
Авдіївка2, і так само фланги не прикриті
08.03.2024 19:04 Відповісти
