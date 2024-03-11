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Польские пограничники не сообщали ГПСУ о блокировании автобусов на границе, - Демченко

андрій,демченко

От польской стороны не было официальной информации о блокировании каких-либо других транспортных средств, кроме грузовых.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Информацию от польских пограничников о том, что протестующие на территории РП блокируют движение для других категорий транспорта, кроме грузовых, мы не получали. Фактически мы видим по украинским пунктам пропуска, что и легковые автомобили, и автобусы пересекают границу в сторону Польши после оформления у украинских пунктах пропуска, и польская сторона их принимает", - сказал спикер.

Также он добавил, что легковые автомобили и автобусы, следующие из Польши, прибывают в украинские пункты пропуска.

Он пояснил, что внимание сейчас приковано к видео, где польские протестующие блокируют движение автобусов в направлении пункта пропуска "Ягодин".

"Но отмечу, что официальной информации от польской стороны у нас нет", - добавил Демченко в этом контексте.

В то же время он отметил, что сложно сказать, не затруднено ли движение на автодорогах, ведущих к границе, и на которых находятся польские протестующие.

Ранее вице-премьер-министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что на польско-украинской границе протестующие и полиция останавливают автобусы.

Читайте также: Польские протестующие и полиция останавливают автобусы с украинцами на границе, - Кубраков

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граница (5298) Польша (8497) блокирование (471) Демченко Андрей (294)


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Погано коли кубракови з кабінетів коментують стан кордону без прикордонників. Сьогодні це уже вдруге перли від кубракова,
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11.03.2024 21:01 Ответить
погано, коли німецькі повії як ти, вчать жити українців.
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12.03.2024 09:07 Ответить
Польські прикордонники наче і не зобов'язані щось повідомляти. Що там далі за КПП - не їх проблема.
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11.03.2024 21:29 Ответить
польські фермери, це найогидніше тупе бидло польського народу, вони показали свою нутро як в час різанини в Сагри́ні - акція зі знищення місцевого українського населення польськими бойовиками, що сталася https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 10 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 у селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C Сагринь (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Sahryń, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%88%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Грубешівський повіт , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Люблінське воєводство , нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща ). Спланована та проведена військовими (у кількості 800 осіб) польської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Армії Крайової та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96 Батальйонів Хлопських під командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9 Станіслава Басая (псевдо «Рись»). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96 Батальйони хлопські (БХ) були організовані з колоністів та поляків навколишніх сіл колоністом з колонії Ґурки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9 Станіславом Басаєм .
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11.03.2024 22:02 Ответить
Моя покійна сусідка була свідком тих подій. Вижили вона з немовлям, її батько і двоюрідня сестра, яку розстріляли з батьками, але вижила. Чоловіка і матір навіть не знайшли тіл похоронити. Вона розказувала, що багато жінок з дітьми ховались в відділку поліції, убили всіх. Люди ховались по підготовлених схронах, схрони практично всі були знайдені.Їхній схрон теж знайшли, сказали виходити бо кинуть гранату. Вийшли дядько з тіткою і сестрою. Їх розстріляли.
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12.03.2024 09:18 Ответить
а тобі влом сраку від стільця відірвати та морду в вікно встромити?
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11.03.2024 23:41 Ответить
польща активно працює над знищенням української економіки - блокування російського і білоруського кордонів немає, заборони на ввезення кацапської агропродукції по демпінговим цінам також немає, зато є тотальне блокування не тільки вантажного і гуманітарного перевезень з України.
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12.03.2024 09:10 Ответить
 
 