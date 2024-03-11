Польские пограничники не сообщали ГПСУ о блокировании автобусов на границе, - Демченко

От польской стороны не было официальной информации о блокировании каких-либо других транспортных средств, кроме грузовых.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Информацию от польских пограничников о том, что протестующие на территории РП блокируют движение для других категорий транспорта, кроме грузовых, мы не получали. Фактически мы видим по украинским пунктам пропуска, что и легковые автомобили, и автобусы пересекают границу в сторону Польши после оформления у украинских пунктах пропуска, и польская сторона их принимает", - сказал спикер.

Также он добавил, что легковые автомобили и автобусы, следующие из Польши, прибывают в украинские пункты пропуска.

Он пояснил, что внимание сейчас приковано к видео, где польские протестующие блокируют движение автобусов в направлении пункта пропуска "Ягодин".

"Но отмечу, что официальной информации от польской стороны у нас нет", - добавил Демченко в этом контексте.

В то же время он отметил, что сложно сказать, не затруднено ли движение на автодорогах, ведущих к границе, и на которых находятся польские протестующие.

Ранее вице-премьер-министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что на польско-украинской границе протестующие и полиция останавливают автобусы.

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