Польские протестующие и полиция останавливают автобусы с украинцами на границе, - Кубраков
На польско-украинской границе протестующие и полиция останавливают автобусы.
Об этом сообщил вице-премьер-министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.
"Неприятные новости поступают с заблокированной польской границы. Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу и из Польши. Пассажиров задерживают без каких-либо объяснений", - говорится в сообщении.
Кубраков подчеркнул, что такие действия недопустимы в отношении граждан Украины.
"Во время войны в Украине пассажирами таких автобусов являются женщины с малолетними детьми, социально незащищенные слои населения, военнослужащие, которые возвращаются или едут на учебу, и люди, которые двигаются транзитом. Попытка сделать их заложниками протеста выглядит неуместной для цивилизованного мира", - подытожил он.
Ранее сообщалось, что польские митингующие заблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Угринов".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
590 !!!!!
Не купуйте ЦЕ ніколи!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Конфедерація_свободи_й_незалежності
========================
Слабый должэн фсьо отдать, или умереть.
Разве несправедливо?
А скулить унижэнно, это сирамно шо махать белым флагом.
Я бы, на месте пабидителя, нерисковал - привентивно ухойдокал возможную угрозу с безопаснова расстояния.
Пабидитель это сила, правда и здоровье.
Проигравшый это немощь, болезнь - подлежыт санитарной зачистке.
=======================
Решайте, хто вы есть?
Уряд перебуває в хаотичному стані, влада банд над кордоном майже абсолютна.
Гаїті і Польща - країни побратими?