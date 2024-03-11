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Польские протестующие и полиция останавливают автобусы с украинцами на границе, - Кубраков

кордон

На польско-украинской границе протестующие и полиция останавливают автобусы.

Об этом сообщил вице-премьер-министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

"Неприятные новости поступают с заблокированной польской границы. Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу и из Польши. Пассажиров задерживают без каких-либо объяснений", - говорится в сообщении.

Кубраков подчеркнул, что такие действия недопустимы в отношении граждан Украины.

"Во время войны в Украине пассажирами таких автобусов являются женщины с малолетними детьми, социально незащищенные слои населения, военнослужащие, которые возвращаются или едут на учебу, и люди, которые двигаются транзитом. Попытка сделать их заложниками протеста выглядит неуместной для цивилизованного мира", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что польские митингующие заблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Угринов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польские фермеры анонсировали новые масштабные протесты по всей стране: будут заблокированы города и дороги

Автор: 

граница (5297) Польша (8496) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+62
Протестувальники + поліція - це вже *******
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11.03.2024 16:18
+49
Завжди було. Бо якби поліція не була заодно з протестувальниками, то вже давно мусила б їх розігнати і розігнала б.
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11.03.2024 16:24
+44
Які ***** агрохолдинги. Вже давно віжомо, що вони завезли в три рази більше кацапського зерна. Тільки 5% українського збіжжя йде через Польщу.
І винні ПІС, які годували фермкрів міфами 8 років, замість того, щоб змінювати політику та готувати до зміни ринку. В них давно це є збитковим,навідміну від Нідерландів, які навчилися і підвишили свої доходи.
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11.03.2024 16:22
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Кому ще раз нагадати КОД польскої гидоти ?
590 !!!!!
Не купуйте ЦЕ ніколи!
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11.03.2024 19:35 Ответить
Правду кажуть: - Друзі пізнаються в біді... тож панове - робіть самі висновки.
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11.03.2024 19:42 Ответить
Це не фермери , це партія "Конфедерація " Конфедерація (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Konfederacja) - проросійська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96 ультраправа і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC євроскептична коаліція, утворена перед https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83_2019 виборами до Європарламенту 2019 року .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Конфедерація_свободи_й_незалежності
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11.03.2024 19:45 Ответить
протестувальники та поліція зупиняють автобуси
========================
Слабый должэн фсьо отдать, или умереть.
Разве несправедливо?
А скулить унижэнно, это сирамно шо махать белым флагом.
Я бы, на месте пабидителя, нерисковал - привентивно ухойдокал возможную угрозу с безопаснова расстояния.
Пабидитель это сила, правда и здоровье.
Проигравшый это немощь, болезнь - подлежыт санитарной зачистке.
=======================
Решайте, хто вы есть?
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11.03.2024 19:49 Ответить
Дядьку , а ти хто ?
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11.03.2024 20:05 Ответить
Время разворачивать фуры с зерном назад и вместо них посылать в Польшу новые, но с 💩 вместе зерна. Вот хохоту будет, когда шавки откроют фуры чтоб высыпать зерно а на них польеться 💩
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11.03.2024 20:59 Ответить
Пшедари
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11.03.2024 21:03 Ответить
В столиці Гаїті озброєні банди напали на Національний палац і підпалили будівлю Міністерства внутрішніх справ. На польсько-українському кордоні банди блокують рух вантажів і зупиняють автобуси.

Уряд перебуває в хаотичному стані, влада банд над кордоном майже абсолютна.

Гаїті і Польща - країни побратими?
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11.03.2024 22:36 Ответить
Поляки заперечують це. До таких заяв треба долучати відеодокази, а то виходить слово на слово. https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/9455415,protestujacy-na-granicy-rolnicy-zatrzymuja-autokary-z-ukraincami-to.html
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11.03.2024 22:56 Ответить
Ни куя не пойму, если курвы не пропускают, оскорбляют, кидают яйца, высыпают зерно,напряг нервы, накуя пересекать границу? Стоять нужно на своей земле ,пока не решится вопрос..Если нет решения проблемы броня там не пролезет ...Кулебу за руль и вперед , ощутит ту гостеприимность соседей, где они?
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11.03.2024 23:11 Ответить
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