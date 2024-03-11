Польские протестующие и полиция останавливают автобусы с украинцами на границе, - Кубраков

На польско-украинской границе протестующие и полиция останавливают автобусы.

Об этом сообщил вице-премьер-министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

"Неприятные новости поступают с заблокированной польской границы. Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу и из Польши. Пассажиров задерживают без каких-либо объяснений", - говорится в сообщении.

Кубраков подчеркнул, что такие действия недопустимы в отношении граждан Украины.

"Во время войны в Украине пассажирами таких автобусов являются женщины с малолетними детьми, социально незащищенные слои населения, военнослужащие, которые возвращаются или едут на учебу, и люди, которые двигаются транзитом. Попытка сделать их заложниками протеста выглядит неуместной для цивилизованного мира", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что польские митингующие заблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Угринов".

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