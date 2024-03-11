Польские митингующие заблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Угринов", - Госпогранслужба

Усложнение движения для грузовиков на украинско-польской границе продолжается. Сегодня с 9.00 протестующие не будут пропускать грузовики через пункт пропуска "Угринов" в направлении Польши.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, на выезд из Польши будут пропускать по 4 грузовых автомобиля каждый час.

Кроме того, 13 марта протестующие планируют возобновить блокировку грузовиков в направлении пункта пропуска "Корчевая-Краковец".

На направлении пунктов пропуска "Дорогуск-Ягодин", "Зосин-Устилуг", "Долгобычув-Угринов", "Хребене - Рава-Русская", "Медыка-Шегини" ограничение движения для грузовых транспортных средств продолжается

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Движение легковых транспортных средств и автобусов по всем направлениям не ограничивается.

По данным Госпогранслужбы, перед пунктом пропуска "Зосин-Устилуг" протестующие на выезд из Украины не будут пропускать ни один грузовик. На въезд в Украину польские фермеры будут пропускать по 6 грузовых автомобилей каждый час.

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