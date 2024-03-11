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Польские митингующие заблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Угринов", - Госпогранслужба

блокада,польща

Усложнение движения для грузовиков на украинско-польской границе продолжается. Сегодня с 9.00 протестующие не будут пропускать грузовики через пункт пропуска "Угринов" в направлении Польши.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, на выезд из Польши будут пропускать по 4 грузовых автомобиля каждый час.

Кроме того, 13 марта протестующие планируют возобновить блокировку грузовиков в направлении пункта пропуска "Корчевая-Краковец".

На направлении пунктов пропуска "Дорогуск-Ягодин", "Зосин-Устилуг", "Долгобычув-Угринов", "Хребене - Рава-Русская", "Медыка-Шегини" ограничение движения для грузовых транспортных средств продолжается

Читайте также: Польские фермеры до сих пор блокируют 6 КПП, пропускают по 12 фур раз в 12 часов, - Госпогранслужба

Движение легковых транспортных средств и автобусов по всем направлениям не ограничивается.

По данным Госпогранслужбы, перед пунктом пропуска "Зосин-Устилуг" протестующие на выезд из Украины не будут пропускать ни один грузовик. На въезд в Украину польские фермеры будут пропускать по 6 грузовых автомобилей каждый час.

Читайте также: Польские фермеры обещают временно разблокировать одно из направлений на границе с Украиной, - Демченко

Автор: 

Госпогранслужба (6546) Польша (8496) блокирование (471)


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Топ комментарии
+10
Що ці польскі шльондри ще від нас хочуть? Щоб ми геть відмовились від експорту чи що? А може вони якщо не можуть конкурувати, то не мучитимусь жопу і займуться іншою справою?
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11.03.2024 13:17
+8
А російські товари продовжують везти у Польщу ?
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11.03.2024 13:17
+5
ОФУЕТЬ
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11.03.2024 13:24
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Хто всрався - невістка. Так її ж дома не було...
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11.03.2024 13:24 Ответить
Напиши «Путін *****».
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11.03.2024 13:25 Ответить
Путлер-%уйло, Зелена Шмаркля - його посіпака!
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11.03.2024 13:31 Ответить
тепер ти ******* бошкою о стіну!
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11.03.2024 14:40 Ответить
Ви - йолоп.
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11.03.2024 14:00 Ответить
при Петрі були блокування кордону ??
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11.03.2024 14:36 Ответить
Помагають нам жити!
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11.03.2024 13:16 Ответить
Що ці польскі шльондри ще від нас хочуть? Щоб ми геть відмовились від експорту чи що? А може вони якщо не можуть конкурувати, то не мучитимусь жопу і займуться іншою справою?
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11.03.2024 13:17 Ответить
А російські товари продовжують везти у Польщу ?
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11.03.2024 13:17 Ответить
https://ua.korrespondent.net/articles/4669924-v-yes-planuuit-prypynyty-import-produktiv-z-rf Деякі країни ЄС вже заборонили купівлю їжі в Росії, а зараз йдеться про рішення на рівні всього союзу. Виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що наразі ЄК проводить оцінку щодо блокування імпорту сільськогосподарської продукції Росії. Відомо також, що Сейм Польщі також підтримав постанову щодо санкцій проти агропродукції з території Росії та Білорусі, оскільки це приносить величезні доходи виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.
https://ua.korrespondent.net/articles/4669924-v-yes-planuuit-prypynyty-import-produktiv-z-rf Крім того, він закликав ЄС запровадити санкції на імпорт продуктів із Росії та Білорусі.
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11.03.2024 13:28 Ответить
ОФУЕТЬ
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11.03.2024 13:24 Ответить
https://www.facebook.com/natalia.petrova.7106?comment_id=Y29tbWVudDo4MTA3OTAxMjc3NDk4MzNfMTM5MDYzOTE5MTU3NTg5OA%3D%3D&__cft__[0]=AZUfvX8r2kvmUywsSWOGbSyIvsaG0UVbPXltyfUQuvJX2-R3BxrilgUDGXOnWqb4rZxaB_iUDRNF2GYEVXFaCAlTLDa-****************************************************************************************-4Qye8LGxmo6daE&__tn__=R*F Natalia Petrova

В Німеччині є "руські" магазини, там півмагазина російських товарів. Більшість замаскована під німецьке виробництво, а буває, що прямо на ящиках написано "Сделано в России".
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11.03.2024 13:25 Ответить
В соцмережах з'явились фото російських огірків в Польщі, закуплених оптовим магазином в місті Кошалін. Продукти російських фермерів були завезені в країну через Білорусь.

У 2023 році Польща поставила в Білорусь товарів на 2,9 млрд доларів, а в Росію - на 3,7 млрд доларів. Обсяги торгівлі Польщі з Білоруссю, після незначного просідання на початку 2022 року, поступово зростали і дійшли до рекордного рівня.
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11.03.2024 13:27 Ответить
Взагалі то це наживається анархія, а не якісь протести, бо не зрозуміла вже взагалі їх мета окрім одної - шкода на адресу України заради її послаблення!!!
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11.03.2024 13:24 Ответить
Польські щурі-ось хто вони.
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11.03.2024 13:26 Ответить
Все не так однозначно: https://ua.korrespondent.net/articles/4669924-v-yes-planuuit-prypynyty-import-produktiv-z-rf Деякі країни ЄС вже заборонили купівлю їжі в Росії, а зараз йдеться про рішення на рівні всього союзу. Виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що наразі ЄК проводить оцінку щодо блокування імпорту сільськогосподарської продукції Росії. Відомо також, що Сейм Польщі також підтримав постанову щодо санкцій проти агропродукції з території Росії та Білорусі, оскільки це приносить величезні доходи виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.
https://ua.korrespondent.net/articles/4669924-v-yes-planuuit-prypynyty-import-produktiv-z-rf Крім того, він закликав ЄС запровадити санкції на імпорт продуктів із Росії та Білорусі.
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11.03.2024 13:29 Ответить
Все про польских мітінгувальників. Шокуюча правда - https://t.me/frontline_news_ua
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11.03.2024 13:31 Ответить
Невже уряд Туска не може пояснити своїм фермерам, що падіння їх прибутків у порівнянні з попереднім маркетинговим роком сталось не через українське зерно, а через дешеву агропродукцію пітьми, яка заполонила ринок. Зокрема, і польський, але через порти в Гдині і Гданську, через що і не видно її на дорогах Польщі на відміну від української.
Адже рашисти торгують в демпінг завдяки вилученню зернових за безцінь на окупованих територіях України.
Саме через це біржові ціни на зерно впали на 50% у порівняні з попередніми періодами.
А блокувати це зерно в ЄС не у змозі, бо торгують ним найбільші 4 американські і 1 французька зернотрейдери.
Тож, потрібно повністю перекрити український кордон для польських товарів, оскільки від експорту у Польщу українським виробниками с/г продукції ні холодно ні жарко. Допоки поляки повністю не озблокують кордон.
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11.03.2024 13:39 Ответить
Интересно, а эти хфермеры вообще на земле (на ферме) работают? Я вот вчера на даче пол соточки перекопал, кусты обрезал, грабельками прошёлся, где надо ...весна же!
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11.03.2024 13:41 Ответить
Навіщо їм працювати, вони на субсідіях ЄС ?!
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11.03.2024 14:25 Ответить
Українські Імпортери та Перевізники повінні УСВІДОМИТИ, Польщу треба тимчасово забути як Логістичного партнера. Там має залишитися лише логістика зброї та гуманітарки. Німеччина це вже пройшла, обмеживши імпорт польських товарів просто не купуючи їх. Наразі польські товари в Німеччині можливо знайти лише в маленьких крафтових крамничках, власниками яких є вихідці з Польщі.

Альо, власники Українських компаній, не будьте дурнями і вчиться на досвіді Німців, а не на власних помилках постійного перепрошування. Треба полякам дати перехворіти на російський вірус "особливої нації". Коли Україна вийде з Польщі, то втрату 5-ти млрд. Євро поляки швидко відчують на своїй економіці.
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11.03.2024 13:53 Ответить
Поляки це все спокутують. І швидше, ніж ми собі думаємо...
Тут кармічна шара не проканає.
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11.03.2024 13:59 Ответить
Купуєш польськи товари - допомогаєш путіну вбивати українців!
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11.03.2024 14:02 Ответить
Такое странное чувство, что все зебобики или стали польскими фермерами и республиканцами США, или выехали в эти страны и покусали местных жителей.
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11.03.2024 14:04 Ответить
я написав комент, що Зелені падли заробляють на війні, то поляки блокують кордон, бо при Петрі такого не було - заспамили його.
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11.03.2024 14:39 Ответить
тут? не здивований
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11.03.2024 15:08 Ответить
так, перший комент ... мабуть подолякські боти в дії
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11.03.2024 15:25 Ответить
Ну а наші??? Слабо? Нахер цей товар від шляхти?
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11.03.2024 14:06 Ответить
Польське БИДЛО пробоювалось, і повернулось в стойло !
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11.03.2024 14:23 Ответить
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11.03.2024 14:25 Ответить
 
 