Польские митингующие заблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Угринов", - Госпогранслужба
Усложнение движения для грузовиков на украинско-польской границе продолжается. Сегодня с 9.00 протестующие не будут пропускать грузовики через пункт пропуска "Угринов" в направлении Польши.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, на выезд из Польши будут пропускать по 4 грузовых автомобиля каждый час.
Кроме того, 13 марта протестующие планируют возобновить блокировку грузовиков в направлении пункта пропуска "Корчевая-Краковец".
На направлении пунктов пропуска "Дорогуск-Ягодин", "Зосин-Устилуг", "Долгобычув-Угринов", "Хребене - Рава-Русская", "Медыка-Шегини" ограничение движения для грузовых транспортных средств продолжается
Движение легковых транспортных средств и автобусов по всем направлениям не ограничивается.
По данным Госпогранслужбы, перед пунктом пропуска "Зосин-Устилуг" протестующие на выезд из Украины не будут пропускать ни один грузовик. На въезд в Украину польские фермеры будут пропускать по 6 грузовых автомобилей каждый час.
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https://ua.korrespondent.net/articles/4669924-v-yes-planuuit-prypynyty-import-produktiv-z-rf Крім того, він закликав ЄС запровадити санкції на імпорт продуктів із Росії та Білорусі.
В Німеччині є "руські" магазини, там півмагазина російських товарів. Більшість замаскована під німецьке виробництво, а буває, що прямо на ящиках написано "Сделано в России".
У 2023 році Польща поставила в Білорусь товарів на 2,9 млрд доларів, а в Росію - на 3,7 млрд доларів. Обсяги торгівлі Польщі з Білоруссю, після незначного просідання на початку 2022 року, поступово зростали і дійшли до рекордного рівня.
https://ua.korrespondent.net/articles/4669924-v-yes-planuuit-prypynyty-import-produktiv-z-rf Крім того, він закликав ЄС запровадити санкції на імпорт продуктів із Росії та Білорусі.
Адже рашисти торгують в демпінг завдяки вилученню зернових за безцінь на окупованих територіях України.
Саме через це біржові ціни на зерно впали на 50% у порівняні з попередніми періодами.
А блокувати це зерно в ЄС не у змозі, бо торгують ним найбільші 4 американські і 1 французька зернотрейдери.
Тож, потрібно повністю перекрити український кордон для польських товарів, оскільки від експорту у Польщу українським виробниками с/г продукції ні холодно ні жарко. Допоки поляки повністю не озблокують кордон.
Альо, власники Українських компаній, не будьте дурнями і вчиться на досвіді Німців, а не на власних помилках постійного перепрошування. Треба полякам дати перехворіти на російський вірус "особливої нації". Коли Україна вийде з Польщі, то втрату 5-ти млрд. Євро поляки швидко відчують на своїй економіці.
Тут кармічна шара не проканає.