1 903 31

Польські мітингувальники заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Угринів", - Держприкордонслужба

блокада,польща

Ускладнення руху для вантажівок на українсько-польському кордоні продовжується. Сьогодні з 9.00 протестувальники не пропускатимуть вантажівки через пункт пропуску "Угринів" в напрямку Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, на виїзд з Польщі пропускатимуть по 4 вантажні автомобілі щогодини.

Крім того, 13 березня протестувальники планують поновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску "Корчова-Краківець".

На напрямку пунктів пропуску "Дорогуськ-Ягодин", "Зосін-Устилуг", "Долгобичув-Угринів", "Хребене - Рава-Руська", "Медика-Шегині" обмеження руху для вантажних транспортних засобів продовжується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на українському кордоні станом на 11 березня

Рух легкових транспортних засобів та автобусів на всіх напрямках не обмежується.

За даними Держприкордонслужби, перед пунктом пропуску "Зосін-Устилуг" протестуючі на виїзд з України не пропускатимуть жодної вантажівки. На в'їзд в Україну польські ферми пропускатимуть по 6 вантажних автомобілів щогодини.

Держприкордонслужба ДПСУ (6355) Польща (8772) блокування (684)
+10
Що ці польскі шльондри ще від нас хочуть? Щоб ми геть відмовились від експорту чи що? А може вони якщо не можуть конкурувати, то не мучитимусь жопу і займуться іншою справою?
показати весь коментар
11.03.2024 13:17 Відповісти
+8
А російські товари продовжують везти у Польщу ?
показати весь коментар
11.03.2024 13:17 Відповісти
+5
ОФУЕТЬ
показати весь коментар
11.03.2024 13:24 Відповісти
Хто всрався - невістка. Так її ж дома не було...
показати весь коментар
11.03.2024 13:24 Відповісти
Напиши «Путін *****».
показати весь коментар
11.03.2024 13:25 Відповісти
Путлер-%уйло, Зелена Шмаркля - його посіпака!
показати весь коментар
11.03.2024 13:31 Відповісти
тепер ти ******* бошкою о стіну!
показати весь коментар
11.03.2024 14:40 Відповісти
Ви - йолоп.
показати весь коментар
11.03.2024 14:00 Відповісти
при Петрі були блокування кордону ??
показати весь коментар
11.03.2024 14:36 Відповісти
Помагають нам жити!
показати весь коментар
11.03.2024 13:16 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/articles/4669924-v-yes-planuuit-prypynyty-import-produktiv-z-rf Деякі країни ЄС вже заборонили купівлю їжі в Росії, а зараз йдеться про рішення на рівні всього союзу. Виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що наразі ЄК проводить оцінку щодо блокування імпорту сільськогосподарської продукції Росії. Відомо також, що Сейм Польщі також підтримав постанову щодо санкцій проти агропродукції з території Росії та Білорусі, оскільки це приносить величезні доходи виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.
https://ua.korrespondent.net/articles/4669924-v-yes-planuuit-prypynyty-import-produktiv-z-rf Крім того, він закликав ЄС запровадити санкції на імпорт продуктів із Росії та Білорусі.
показати весь коментар
11.03.2024 13:28 Відповісти
https://www.facebook.com/natalia.petrova.7106?comment_id=Y29tbWVudDo4MTA3OTAxMjc3NDk4MzNfMTM5MDYzOTE5MTU3NTg5OA%3D%3D&__cft__[0]=AZUfvX8r2kvmUywsSWOGbSyIvsaG0UVbPXltyfUQuvJX2-R3BxrilgUDGXOnWqb4rZxaB_iUDRNF2GYEVXFaCAlTLDa-****************************************************************************************-4Qye8LGxmo6daE&__tn__=R*F Natalia Petrova

В Німеччині є "руські" магазини, там півмагазина російських товарів. Більшість замаскована під німецьке виробництво, а буває, що прямо на ящиках написано "Сделано в России".
показати весь коментар
11.03.2024 13:25 Відповісти
В соцмережах з'явились фото російських огірків в Польщі, закуплених оптовим магазином в місті Кошалін. Продукти російських фермерів були завезені в країну через Білорусь.

У 2023 році Польща поставила в Білорусь товарів на 2,9 млрд доларів, а в Росію - на 3,7 млрд доларів. Обсяги торгівлі Польщі з Білоруссю, після незначного просідання на початку 2022 року, поступово зростали і дійшли до рекордного рівня.
показати весь коментар
11.03.2024 13:27 Відповісти
Взагалі то це наживається анархія, а не якісь протести, бо не зрозуміла вже взагалі їх мета окрім одної - шкода на адресу України заради її послаблення!!!
показати весь коментар
11.03.2024 13:24 Відповісти
Польські щурі-ось хто вони.
показати весь коментар
11.03.2024 13:26 Відповісти
Все не так однозначно: https://ua.korrespondent.net/articles/4669924-v-yes-planuuit-prypynyty-import-produktiv-z-rf Деякі країни ЄС вже заборонили купівлю їжі в Росії, а зараз йдеться про рішення на рівні всього союзу. Виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що наразі ЄК проводить оцінку щодо блокування імпорту сільськогосподарської продукції Росії. Відомо також, що Сейм Польщі також підтримав постанову щодо санкцій проти агропродукції з території Росії та Білорусі, оскільки це приносить величезні доходи виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.
https://ua.korrespondent.net/articles/4669924-v-yes-planuuit-prypynyty-import-produktiv-z-rf Крім того, він закликав ЄС запровадити санкції на імпорт продуктів із Росії та Білорусі.
показати весь коментар
11.03.2024 13:29 Відповісти
Все про польских мітінгувальників. Шокуюча правда - https://t.me/frontline_news_ua
показати весь коментар
11.03.2024 13:31 Відповісти
Невже уряд Туска не може пояснити своїм фермерам, що падіння їх прибутків у порівнянні з попереднім маркетинговим роком сталось не через українське зерно, а через дешеву агропродукцію пітьми, яка заполонила ринок. Зокрема, і польський, але через порти в Гдині і Гданську, через що і не видно її на дорогах Польщі на відміну від української.
Адже рашисти торгують в демпінг завдяки вилученню зернових за безцінь на окупованих територіях України.
Саме через це біржові ціни на зерно впали на 50% у порівняні з попередніми періодами.
А блокувати це зерно в ЄС не у змозі, бо торгують ним найбільші 4 американські і 1 французька зернотрейдери.
Тож, потрібно повністю перекрити український кордон для польських товарів, оскільки від експорту у Польщу українським виробниками с/г продукції ні холодно ні жарко. Допоки поляки повністю не озблокують кордон.
показати весь коментар
11.03.2024 13:39 Відповісти
Интересно, а эти хфермеры вообще на земле (на ферме) работают? Я вот вчера на даче пол соточки перекопал, кусты обрезал, грабельками прошёлся, где надо ...весна же!
показати весь коментар
11.03.2024 13:41 Відповісти
Навіщо їм працювати, вони на субсідіях ЄС ?!
показати весь коментар
11.03.2024 14:25 Відповісти
Українські Імпортери та Перевізники повінні УСВІДОМИТИ, Польщу треба тимчасово забути як Логістичного партнера. Там має залишитися лише логістика зброї та гуманітарки. Німеччина це вже пройшла, обмеживши імпорт польських товарів просто не купуючи їх. Наразі польські товари в Німеччині можливо знайти лише в маленьких крафтових крамничках, власниками яких є вихідці з Польщі.

Альо, власники Українських компаній, не будьте дурнями і вчиться на досвіді Німців, а не на власних помилках постійного перепрошування. Треба полякам дати перехворіти на російський вірус "особливої нації". Коли Україна вийде з Польщі, то втрату 5-ти млрд. Євро поляки швидко відчують на своїй економіці.
показати весь коментар
11.03.2024 13:53 Відповісти
Поляки це все спокутують. І швидше, ніж ми собі думаємо...
Тут кармічна шара не проканає.
показати весь коментар
11.03.2024 13:59 Відповісти
Купуєш польськи товари - допомогаєш путіну вбивати українців!
показати весь коментар
11.03.2024 14:02 Відповісти
Такое странное чувство, что все зебобики или стали польскими фермерами и республиканцами США, или выехали в эти страны и покусали местных жителей.
показати весь коментар
11.03.2024 14:04 Відповісти
я написав комент, що Зелені падли заробляють на війні, то поляки блокують кордон, бо при Петрі такого не було - заспамили його.
показати весь коментар
11.03.2024 14:39 Відповісти
тут? не здивований
показати весь коментар
11.03.2024 15:08 Відповісти
так, перший комент ... мабуть подолякські боти в дії
показати весь коментар
11.03.2024 15:25 Відповісти
Ну а наші??? Слабо? Нахер цей товар від шляхти?
показати весь коментар
11.03.2024 14:06 Відповісти
Польське БИДЛО пробоювалось, і повернулось в стойло !
показати весь коментар
11.03.2024 14:23 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2024 14:25 Відповісти
 
 