Польські мітингувальники заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Угринів", - Держприкордонслужба

Ускладнення руху для вантажівок на українсько-польському кордоні продовжується. Сьогодні з 9.00 протестувальники не пропускатимуть вантажівки через пункт пропуску "Угринів" в напрямку Польщі.

Як зазначається, на виїзд з Польщі пропускатимуть по 4 вантажні автомобілі щогодини.

Крім того, 13 березня протестувальники планують поновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску "Корчова-Краківець".

На напрямку пунктів пропуску "Дорогуськ-Ягодин", "Зосін-Устилуг", "Долгобичув-Угринів", "Хребене - Рава-Руська", "Медика-Шегині" обмеження руху для вантажних транспортних засобів продовжується.

Рух легкових транспортних засобів та автобусів на всіх напрямках не обмежується.

За даними Держприкордонслужби, перед пунктом пропуску "Зосін-Устилуг" протестуючі на виїзд з України не пропускатимуть жодної вантажівки. На в'їзд в Україну польські ферми пропускатимуть по 6 вантажних автомобілів щогодини.