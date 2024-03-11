Польські мітингувальники заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Угринів", - Держприкордонслужба
Ускладнення руху для вантажівок на українсько-польському кордоні продовжується. Сьогодні з 9.00 протестувальники не пропускатимуть вантажівки через пункт пропуску "Угринів" в напрямку Польщі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, на виїзд з Польщі пропускатимуть по 4 вантажні автомобілі щогодини.
Крім того, 13 березня протестувальники планують поновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску "Корчова-Краківець".
На напрямку пунктів пропуску "Дорогуськ-Ягодин", "Зосін-Устилуг", "Долгобичув-Угринів", "Хребене - Рава-Руська", "Медика-Шегині" обмеження руху для вантажних транспортних засобів продовжується.
Рух легкових транспортних засобів та автобусів на всіх напрямках не обмежується.
За даними Держприкордонслужби, перед пунктом пропуску "Зосін-Устилуг" протестуючі на виїзд з України не пропускатимуть жодної вантажівки. На в'їзд в Україну польські ферми пропускатимуть по 6 вантажних автомобілів щогодини.
https://ua.korrespondent.net/articles/4669924-v-yes-planuuit-prypynyty-import-produktiv-z-rf Крім того, він закликав ЄС запровадити санкції на імпорт продуктів із Росії та Білорусі.
В Німеччині є "руські" магазини, там півмагазина російських товарів. Більшість замаскована під німецьке виробництво, а буває, що прямо на ящиках написано "Сделано в России".
У 2023 році Польща поставила в Білорусь товарів на 2,9 млрд доларів, а в Росію - на 3,7 млрд доларів. Обсяги торгівлі Польщі з Білоруссю, після незначного просідання на початку 2022 року, поступово зростали і дійшли до рекордного рівня.
Адже рашисти торгують в демпінг завдяки вилученню зернових за безцінь на окупованих територіях України.
Саме через це біржові ціни на зерно впали на 50% у порівняні з попередніми періодами.
А блокувати це зерно в ЄС не у змозі, бо торгують ним найбільші 4 американські і 1 французька зернотрейдери.
Тож, потрібно повністю перекрити український кордон для польських товарів, оскільки від експорту у Польщу українським виробниками с/г продукції ні холодно ні жарко. Допоки поляки повністю не озблокують кордон.
Альо, власники Українських компаній, не будьте дурнями і вчиться на досвіді Німців, а не на власних помилках постійного перепрошування. Треба полякам дати перехворіти на російський вірус "особливої нації". Коли Україна вийде з Польщі, то втрату 5-ти млрд. Євро поляки швидко відчують на своїй економіці.
Тут кармічна шара не проканає.