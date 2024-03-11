Несколько групп "шахедов" в центральных областях Украины, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

Враг атакует Украину ударными беспилотниками из южного направления.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"БпЛА из Херсонщины в направлении Кривого Рога. БпЛА, которые двигались на Кривой Рог, изменили направление и заходят в Николаевскую область, курс западный.

Еще несколько групп БпЛА на границе Днепропетровской и Херсонской областей, заходят в Николаевскую область, курс западный", - предупредили в ВС.

Читайте также: На Черниговщине рашисты начали применять БПЛА с зажигательной смесью

Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что "шахеды" уже находятся в центральных областях Украины: