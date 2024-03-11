Несколько групп "шахедов" в центральных областях Украины, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)
Враг атакует Украину ударными беспилотниками из южного направления.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"БпЛА из Херсонщины в направлении Кривого Рога. БпЛА, которые двигались на Кривой Рог, изменили направление и заходят в Николаевскую область, курс западный.
Еще несколько групп БпЛА на границе Днепропетровской и Херсонской областей, заходят в Николаевскую область, курс западный", - предупредили в ВС.
Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что "шахеды" уже находятся в центральных областях Украины:
- БпЛА с западной части Кировоградской области заходят в Винницкую область, курс северный;
- БпЛА на границе Николаевщины, Одесщины и Кировоградщины в направлении Винницкой области;
- Несколько групп БПЛА на юге Николаевской области, курс северо-западный, через Одесскую область;
- Еще несколько групп БпЛА с юго-запада и юго-востока Днепропетровской области двигаются в направлении Днепра;
- БПЛА из Кировоградщины зашли в Черкасскую область, курсом на Белую Церковь.
Топ комментарии
+4 alexandr shamov
показать весь комментарий11.03.2024 23:09 Ссылка
+4 alexandr shamov
показать весь комментарий11.03.2024 23:22 Ссылка
+3 ivan ivanov #589404
показать весь комментарий11.03.2024 23:29 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
массовым- массированным