10 251 28

Кілька груп "шахедів" в центральних областях України, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

шахед,шахеди

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками з південного напрямку.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"БпЛА з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу. БпЛА, що рухалися на Кривий Ріг, змінили напрямок та заходять у Миколаївську область, курс західний;

Ще декілька груп БпЛА на межі Дніпропетровської та Херсонської областей, заходять на Миколаївщину, курс західний", - попередили у ПС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вночі вкотре атакував південь, "шахеди" знову спрямовував через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, - Сили оборони. ФОТО

Згодом у Повітряних силах повідомили, що "шахеди" вже перебувають в центральних областях України:

  • БпЛА з західної частини Кіровоградської області заходять на Вінниччину, курс північний;
  • БпЛА на межі Миколаївщини, Одещини та Кіровоградщини у напрямку Вінниччини;
  • Декілька груп БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний, через Одеську область;
  • Ще декілька груп БпЛА з південного-заходу та та південного-сходу Дніпропетровської області рухаються у напрямку Дніпра;
  • БпЛА з Кіровоградщини зайшли у Черкаську область, курсом на Білу Церкву.

Автор: 

Ну да, складывается впечатление , шо я разряжаю ситуевину перед шахедным страхом
до ранку ігнат всі позбиває
Уже на Одессу шуруют, вот вот начнется, еще и ракеты пошли.
не зря вчера-позавчера шастали по Одессе кругами шахеды разведчики, как и над Ольвией(был ощутимый прилет).
Первая партия свернула на Винницу. Зато в Саудии сегодня, вместо ракет - град.
Пока что с Николаева шахеды рвонули на Днiпро.
С Черкас шахеды пошли на Киев. Кацапы проверяют наше ППО перед чем-то более массовым .в преддверии перевыборов пыни. Ракеты на Одессу-отбой.
массовым- массированным
Белая Церковь, пан Виталий с Вокс Веритатис , будьте осторожны, шахеды приближаются к Киевской области.
Шахеды заходят в Винницу и Запорожье.
Пане Олександре, Ви помітили, що тут лише Ваші коментарі? 😳🙄
Настоящему таланту нет преград)
Ну да, складывается впечатление , шо я разряжаю ситуевину перед шахедным страхом
Зы ... к сведению историков: нефиг нэхтуваты гаплогруппными изысканиями. Бо если поставить перед собой вопрс... к примеру, устоявшаяся нация украинцев, мол, сейчас, шо они представляют собой в генетическом плане? ТАк вот уважаемые историки-классики, век живи - век учись: мы , украинцы пройдя жесточайшую ассимиляцию, сохранили в себе нашу главную гаплогруппу, которая родилась в Карпатах , около 4.5 тыс лет назад - это киммерийская R1a1 Z280(+Z283). В Украинцах, среди славян - это самыйбольший процент - от 43% до 72%. вторая гаплогруппа у нас - это гаплогруппа-спутница (трипольская) I2 - 25% . остальные - по мелочам. Так что нашу праматерь можно считать девственницей. И не удивительно, Ведь дети от киммерийцев у нашей праматери стали рождаться более здоровыми, бо начали усваивать любое молоко.
О да, наша праматерь - автохтонка наших земель на протяжении 20 000 лет, если знэхтуваты катаклизмом , случившимся 12 000 лет назад. Тогда врезавшееся в землю под углом космическое тело придало земной коре вращательный момент. Т.е. , будущая украинская земля проплыла по мантии с юго-востока на северо-запад 3 000 км, всего за 6 часов. Тобто, наша будущая украинская земля , вместе с нашей праматерью автохтонкой, 12 000 лет назад проживала на нашей земле юго-восточней, чем сейчас, на 3 000 км.
Дуже цікаво, а от звідки ви це все знаєте?
Первая волна винницких шахедов пошла в западную часть Украины. Но к Виннице приближается вторая волна.
Мабуть на Одессу будет ночной случай. Но боюсь , шо это кацапы доразведывают наши слабые места, чтобы завтра-послезавтра жахнуть по максимуму.
Mobilnyje grupi jest stob sbyvat sachedi,a to kak to strano sto dvigajetsia vezde i nikto ix poka nezbyvajet?
Наверняка их сбивают, но видно задача у шахедного роя - нащупать брешь в нашей ППО, для других кацапских задумок. То , что не вся Украина перекрыта средствами ППО, есть как нашей виной, так и виной Запада.
Прошу вибачення,бачу ВИ прямо дуже грамотний....мыслитель!Вопрос вам в чём наша винна шо нема ПВО? По всей Украине ооочень много пулемётчиков с фонариками....с начала войны много+донабирают,шахеды сбивают почти 100 процентов!!!ПВО есть!
Если вы не вава отвечу, бо в противном случае, шо об стенку горохом (отвечать) , будет тока отскакивать... отвеча. Во-первых: не все шахеды сбиваются,не лукавьте, иначе не было бы прямых попаданий в инфраструктуру не сбитыми шахедами. Во-вторых, мы виноваты, шо с 91-го года не подняли свой ВПК на уровне машинки по зактыванию пыниных губ. Запад виноват, шо боится ядерную цапорылию и не в полной мере нас вооружает. В-четвертых: особенно зебилы виноваты, что вместо интенсивной отстройки военки, укладывали асфальт, для кацапских военных маршбросков.
Дякую.Я не вава,я поняв.
ЗЫ... к сведению: с фонариками в бой - это рабодедовский метод. Должны были расставить по всем ЛЭПам эхо датчики, настроенные на звук воздушного мопеда. С датчиков сигнал подается на комп, а тот наводит мини-ракетки на шахеды. Чем не Е-борьба с шахедами,
до ранку ігнат всі позбиває
Последняя партия шахедов с Винницы ушла на Хмельницк. Шахед с Хмельниччины зашел в Тернопольскую обл. в сторону Львова.
Часть шахедов движется со Львовской обл. на Ровно Волынь.
