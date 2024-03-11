Кілька груп "шахедів" в центральних областях України, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками з південного напрямку.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"БпЛА з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу. БпЛА, що рухалися на Кривий Ріг, змінили напрямок та заходять у Миколаївську область, курс західний;

Ще декілька груп БпЛА на межі Дніпропетровської та Херсонської областей, заходять на Миколаївщину, курс західний", - попередили у ПС.

Згодом у Повітряних силах повідомили, що "шахеди" вже перебувають в центральних областях України: