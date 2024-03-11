Кілька груп "шахедів" в центральних областях України, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)
Ворог атакує Україну ударними безпілотниками з південного напрямку.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"БпЛА з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу. БпЛА, що рухалися на Кривий Ріг, змінили напрямок та заходять у Миколаївську область, курс західний;
Ще декілька груп БпЛА на межі Дніпропетровської та Херсонської областей, заходять на Миколаївщину, курс західний", - попередили у ПС.
Згодом у Повітряних силах повідомили, що "шахеди" вже перебувають в центральних областях України:
- БпЛА з західної частини Кіровоградської області заходять на Вінниччину, курс північний;
- БпЛА на межі Миколаївщини, Одещини та Кіровоградщини у напрямку Вінниччини;
- Декілька груп БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний, через Одеську область;
- Ще декілька груп БпЛА з південного-заходу та та південного-сходу Дніпропетровської області рухаються у напрямку Дніпра;
- БпЛА з Кіровоградщини зайшли у Черкаську область, курсом на Білу Церкву.
Топ коментарі
+4 alexandr shamov
показати весь коментар11.03.2024 23:09 Відповісти Посилання
+4 alexandr shamov
показати весь коментар11.03.2024 23:22 Відповісти Посилання
+3 ivan ivanov #589404
показати весь коментар11.03.2024 23:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
массовым- массированным