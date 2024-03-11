ВСУ проводят ротацию военных на Таврическом направлении, - Лыховий

На Таврическом направлении бригады, длительное время находившиеся на первой линии, теперь одна за другой отходят на восстановление.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий, передает Цензор.НЕТ.

По словам Лыховия, вывод бригад на ротацию и восстановление "происходит настолько, насколько позволяет оперативная ситуация. Но она иногда позволяет".

"И это положительный момент", - подчеркнул спикер.

Отметив при этом, что на операционную зону ОСГВ "Таврия" выпадает около двух третей вражеских атак.

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