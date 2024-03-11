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Новости Война
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ВСУ проводят ротацию военных на Таврическом направлении, - Лыховий

лиховій

На Таврическом направлении бригады, длительное время находившиеся на первой линии, теперь одна за другой отходят на восстановление.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий, передает Цензор.НЕТ.

По словам Лыховия, вывод бригад на ротацию и восстановление "происходит настолько, насколько позволяет оперативная ситуация. Но она иногда позволяет".

"И это положительный момент", - подчеркнул спикер.

Отметив при этом, что на операционную зону ОСГВ "Таврия" выпадает около двух третей вражеских атак.

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Автор: 

ротация (261) Лыховий Дмитрий (75)


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Виведення бригад на ротацію і відновлення відбувається настільки, наскільки дозволяє нова мобілізація, яка в свою чергу залежить від фінансування.

На додаток до витрат на оборону, вже запланованих на цей рік, очікувана хвиля призову майже півмільйона новобранців коштуватиме 8,6 мільярда доларів на зарплати, базову зброю, їжу та навчання.
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11.03.2024 22:55 Ответить
Цього року Україна виділила майже половину свого бюджету у 87 мільярдів доларів на військові витрати, але її внутрішні доходи становлять лише 46 мільярдів доларів, а це означає, що дефіцит доведеться покривати за допомогою міжнародних партнерів та за рахунок скорочення невійськових витрат.
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11.03.2024 22:59 Ответить
Не буде ніякої півмільйонної мобілізації. Дай Боже, щоб хоч 100 тис. нашкребли. Строковиків вже звільнили і щодня списуються люди з різних підстав. Якщо що, то я - 128 ОГШБр.
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12.03.2024 08:33 Ответить
А нах про це повідомляти ворогу? "Позитивний момент"....
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12.03.2024 09:47 Ответить
 
 