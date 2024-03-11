УКР
ЗСУ проводять ротацію військових на Таврійському напрямку - Лиховій

На Таврійському напрямку бригади, які тривалий час були на першій лінії, тепер одна за одною відходять на відновлення.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій, передає Цензор.НЕТ.

За словами Лиховія виведення бригад на ротацію і відновлення "відбувається настільки, наскільки дозволяє оперативна ситуація. Але вона подекуди дозволяє".

"І це позитивний момент", - підкреслив речник.

Зазначивши при цьому, що на операційну зону ОСУВ "Таврія" випадає близько двох третин ворожих атак.

Виведення бригад на ротацію і відновлення відбувається настільки, наскільки дозволяє нова мобілізація, яка в свою чергу залежить від фінансування.

На додаток до витрат на оборону, вже запланованих на цей рік, очікувана хвиля призову майже півмільйона новобранців коштуватиме 8,6 мільярда доларів на зарплати, базову зброю, їжу та навчання.
11.03.2024 22:55 Відповісти
Цього року Україна виділила майже половину свого бюджету у 87 мільярдів доларів на військові витрати, але її внутрішні доходи становлять лише 46 мільярдів доларів, а це означає, що дефіцит доведеться покривати за допомогою міжнародних партнерів та за рахунок скорочення невійськових витрат.
11.03.2024 22:59 Відповісти
Не буде ніякої півмільйонної мобілізації. Дай Боже, щоб хоч 100 тис. нашкребли. Строковиків вже звільнили і щодня списуються люди з різних підстав. Якщо що, то я - 128 ОГШБр.
12.03.2024 08:33 Відповісти
А нах про це повідомляти ворогу? "Позитивний момент"....
12.03.2024 09:47 Відповісти
 
 