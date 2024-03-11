ЗСУ проводять ротацію військових на Таврійському напрямку - Лиховій
На Таврійському напрямку бригади, які тривалий час були на першій лінії, тепер одна за одною відходять на відновлення.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій, передає Цензор.НЕТ.
За словами Лиховія виведення бригад на ротацію і відновлення "відбувається настільки, наскільки дозволяє оперативна ситуація. Але вона подекуди дозволяє".
"І це позитивний момент", - підкреслив речник.
Зазначивши при цьому, що на операційну зону ОСУВ "Таврія" випадає близько двох третин ворожих атак.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На додаток до витрат на оборону, вже запланованих на цей рік, очікувана хвиля призову майже півмільйона новобранців коштуватиме 8,6 мільярда доларів на зарплати, базову зброю, їжу та навчання.