ЗСУ проводять ротацію військових на Таврійському напрямку - Лиховій

На Таврійському напрямку бригади, які тривалий час були на першій лінії, тепер одна за одною відходять на відновлення.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій, передає Цензор.НЕТ.

За словами Лиховія виведення бригад на ротацію і відновлення "відбувається настільки, наскільки дозволяє оперативна ситуація. Але вона подекуди дозволяє".

"І це позитивний момент", - підкреслив речник.

Зазначивши при цьому, що на операційну зону ОСУВ "Таврія" випадає близько двох третин ворожих атак.

