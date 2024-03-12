Уничтожены 17 из 22 "Шахедов", - Генштаб

Минувшей ночью враг атаковал Украину с использованием дронов-камикадзе типа "Шахед", всего войска РФ запустили 22 дрона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА было уничтожено", - говорится в сообщении.

Воздушные силы пока не отчитывались о результате работы ПВО.

Атака "Шахедами" в ночь на 12 марта

Как сообщалось, ночью войска РФ атаковали "Шахедами" Юг Украины, попаданий не допущено.