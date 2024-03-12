Уничтожены 17 из 22 "Шахедов", - Генштаб
Минувшей ночью враг атаковал Украину с использованием дронов-камикадзе типа "Шахед", всего войска РФ запустили 22 дрона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА было уничтожено", - говорится в сообщении.
Воздушные силы пока не отчитывались о результате работы ПВО.
Атака "Шахедами" в ночь на 12 марта
Как сообщалось, ночью войска РФ атаковали "Шахедами" Юг Украины, попаданий не допущено.
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alexandr shamov
показать весь комментарий12.03.2024 08:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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