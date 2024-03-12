УКР
Знищено 17 із 22 "Шахедів", - Генштаб

шахеди

Минулої ночі ворог атакував Україну із використанням дронів-камікадзе типу "Шахед", всього війська РФ запустили 22 дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили наразі не звітували про результат роботи ППО.

Атака "Шахедами" у ніч на 12 березня

Як повідомлялося, вночі війська РФ атакували "Шахедами" Південь України, влучань не допущено.

Сколько бы кацапы не запускали, всегда остается 4-5 не сбитых. Дивна стала статистика... по не збитим.
показати весь коментар
12.03.2024 08:52 Відповісти
 
 