Комитет ВР начинает рассмотрение первых 300 поправок к законопроекту о мобилизации
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки во вторник, 12 марта, приступил к рассмотрению поправок к законопроекту о мобилизации №10449.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Пока планы сегодня рассмотреть лишь первые 300 поправок. Напомню, их там 4269", - отметил депутат.
Железняк добавил, что закончить рассмотрение всех поправок на этой неделе "звучит как нереалистичная цель".
Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (№10449). Народные депутаты подали ко второму чтению проекта закона 4195 правок.
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громадяни і так непогано її зривають
Зверніть увагу, жодної норми до ПОКАРАННЯ керівників ЦОВВ за саботування ними ОСОБИСТО, норм законодавства з питань мобілізаційної підготовки галузі, структур, установ, підприємств та навчальних закладів! Жоден з них, нєувіновен!! Винні, виключно безоружні Українці! !!
Слава Україні!
Може проблема в нинішній мобілізаційній системі? Тобто в ТЦК та СП та місцевих органах влади? Але звідки тоді фантазії, що структури (люди в першу чергу), що "завалили" мобілізаційну роботу і перетворили її на вигідний бізнес, візьмуть новий закон в руки, і будуть працювати нормально? Що заважає їм зараз?