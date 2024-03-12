Комитет ВР начинает рассмотрение первых 300 поправок к законопроекту о мобилизации

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки во вторник, 12 марта, приступил к рассмотрению поправок к законопроекту о мобилизации №10449.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока планы сегодня рассмотреть лишь первые 300 поправок. Напомню, их там 4269", - отметил депутат.

Железняк добавил, что закончить рассмотрение всех поправок на этой неделе "звучит как нереалистичная цель".

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Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (№10449). Народные депутаты подали ко второму чтению проекта закона 4195 правок.