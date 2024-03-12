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Новости мобилизации
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Комитет ВР начинает рассмотрение первых 300 поправок к законопроекту о мобилизации

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки во вторник, 12 марта, приступил к рассмотрению поправок к законопроекту о мобилизации №10449.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока планы сегодня рассмотреть лишь первые 300 поправок. Напомню, их там 4269", - отметил депутат.

Железняк добавил, что закончить рассмотрение всех поправок на этой неделе "звучит как нереалистичная цель".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Наталуха рассказал о деталях закона об экономическом бронировании: Существует две модели законопроекта

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (№10449). Народные депутаты подали ко второму чтению проекта закона 4195 правок.

Автор: 

ВР (29272) законопроект (3228) поправки (103) мобилизация (2800) Железняк Ярослав (431)


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Топ комментарии
+5
Для турборежиму потрібен ВЕЛИКИЙ КОНВЕРТИК. Задурно перемикач тільки лох буде включати.
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12.03.2024 12:17
+4
Тільки 300 ? А якже "турборежим" і 6 000 за півгодини ? Чи "єта другое" ?
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12.03.2024 12:16
+3
перемикач роботи "Турборежим - Кава" потрібно поставити в положення "Турборежим"
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12.03.2024 12:14
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перемикач роботи "Турборежим - Кава" потрібно поставити в положення "Турборежим"
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12.03.2024 12:14 Ответить
Та дякую, в 2019 уже поставили перемикач в Турборежим. Навіть з травневими турбошашликами не вийшло, одні лише турбояйця по 17 і отримали. Непотрібно такого турбозакону.
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12.03.2024 12:59 Ответить
4269 правок будуть розглядати до Нового року....
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12.03.2024 13:05 Ответить
А тут немає хорошого варіанту. Або будуть нормально працювати над законопроектом (уже смішно, нормально і ці депутати), або в турбо режимі ім. Зеленського такого наприймають.... Поточний закон може здатись еталоном, порівняно з тим, що можуть ввести в дію.
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12.03.2024 13:14 Ответить
Тільки 300 ? А якже "турборежим" і 6 000 за півгодини ? Чи "єта другое" ?
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12.03.2024 12:16 Ответить
встигнуть, до 20 травня, чи ні?
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12.03.2024 12:16 Ответить
Залежить від Майдану. Страхи про рашистський майдан - це намагання дЄрмака якось направити український гнів на війну. Але не на його ОПіс.
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12.03.2024 12:19 Ответить
Для турборежиму потрібен ВЕЛИКИЙ КОНВЕРТИК. Задурно перемикач тільки лох буде включати.
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12.03.2024 12:17 Ответить
Та не поспішайте, в оманських домовленностях турборежиму немає, там чим повільніше - тим краще.
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12.03.2024 12:22 Ответить
так навіщо так поспішати...зелений кловун же сказав що николи так гарно не було як остані 3 місяці....
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12.03.2024 12:28 Ответить
Розглядати будуть до "пабєдного конца" (*****)?
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12.03.2024 12:29 Ответить
Завдання любої із воюючих країн - зірвати мобілізацію ворога. У когось непогано вийшло!
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12.03.2024 12:32 Ответить
судячи з відео
громадяни і так непогано її зривають
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12.03.2024 12:46 Ответить
Мобілізацію "через палку" відмінили, лишилась мобілізація "через ср…ку
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12.03.2024 13:07 Ответить
Почався «процес' у ВРУ масованого забалакування ЗМІН, відповідно до Регламенту ВРУ!
Зверніть увагу, жодної норми до ПОКАРАННЯ керівників ЦОВВ за саботування ними ОСОБИСТО, норм законодавства з питань мобілізаційної підготовки галузі, структур, установ, підприємств та навчальних закладів! Жоден з них, нєувіновен!! Винні, виключно безоружні Українці! !!
Слава Україні!
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12.03.2024 12:34 Ответить
им нужно провести экскурсию по окопам с ночёвкой в блиндаже, тогда начнут соображать быстрее.
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12.03.2024 12:35 Ответить
Ну тут на год работы
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12.03.2024 12:43 Ответить
А куди поспішати? Мобілізованим для весняного наступу дядькам все-одно ще два роки служити…
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12.03.2024 13:04 Ответить
Саме цікаве, що в багатьох надії на цей законопроект, як на літній контрнаступ 2023. От тільки - а що сталось з "старим" законом, за яким йшла мобілізація до цього. Він протух? Згнив? Розповзся по буквах і тепер його не можна прочитати?
Може проблема в нинішній мобілізаційній системі? Тобто в ТЦК та СП та місцевих органах влади? Але звідки тоді фантазії, що структури (люди в першу чергу), що "завалили" мобілізаційну роботу і перетворили її на вигідний бізнес, візьмуть новий закон в руки, і будуть працювати нормально? Що заважає їм зараз?
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12.03.2024 13:21 Ответить
 
 