Комітет ВР розпочинає розгляд перших 300 поправок до законопроєкту про мобілізацію

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки у вівторок, 12 березня, лише розпочав розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію №10449.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки плани за сьогодні розглянути лише перші 300 поправок. Нагадаю, їх там 4269", - зазначив депутат.

Железняк додав, що закінчити розгляд усіх поправок цього тижня "звучить як нереалістична мета".

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449). Народні депутати подали до другого читання проєкту закону 4195 правок.