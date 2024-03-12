УКР
Новини
Комітет ВР розпочинає розгляд перших 300 поправок до законопроєкту про мобілізацію

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки у вівторок, 12 березня, лише розпочав розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію №10449.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки плани за сьогодні розглянути лише перші 300 поправок. Нагадаю, їх там 4269", - зазначив депутат.

Железняк додав, що закінчити розгляд усіх поправок цього тижня "звучить як нереалістична мета".

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449). Народні депутати подали до другого читання проєкту закону 4195 правок.

Топ коментарі
+5
Для турборежиму потрібен ВЕЛИКИЙ КОНВЕРТИК. Задурно перемикач тільки лох буде включати.
показати весь коментар
12.03.2024 12:17 Відповісти
+4
Тільки 300 ? А якже "турборежим" і 6 000 за півгодини ? Чи "єта другое" ?
показати весь коментар
12.03.2024 12:16 Відповісти
+3
перемикач роботи "Турборежим - Кава" потрібно поставити в положення "Турборежим"
показати весь коментар
12.03.2024 12:14 Відповісти
перемикач роботи "Турборежим - Кава" потрібно поставити в положення "Турборежим"
показати весь коментар
12.03.2024 12:14 Відповісти
Та дякую, в 2019 уже поставили перемикач в Турборежим. Навіть з травневими турбошашликами не вийшло, одні лише турбояйця по 17 і отримали. Непотрібно такого турбозакону.
показати весь коментар
12.03.2024 12:59 Відповісти
4269 правок будуть розглядати до Нового року....
показати весь коментар
12.03.2024 13:05 Відповісти
А тут немає хорошого варіанту. Або будуть нормально працювати над законопроектом (уже смішно, нормально і ці депутати), або в турбо режимі ім. Зеленського такого наприймають.... Поточний закон може здатись еталоном, порівняно з тим, що можуть ввести в дію.
показати весь коментар
12.03.2024 13:14 Відповісти
Тільки 300 ? А якже "турборежим" і 6 000 за півгодини ? Чи "єта другое" ?
показати весь коментар
12.03.2024 12:16 Відповісти
встигнуть, до 20 травня, чи ні?
показати весь коментар
12.03.2024 12:16 Відповісти
Залежить від Майдану. Страхи про рашистський майдан - це намагання дЄрмака якось направити український гнів на війну. Але не на його ОПіс.
показати весь коментар
12.03.2024 12:19 Відповісти
Для турборежиму потрібен ВЕЛИКИЙ КОНВЕРТИК. Задурно перемикач тільки лох буде включати.
показати весь коментар
12.03.2024 12:17 Відповісти
Та не поспішайте, в оманських домовленностях турборежиму немає, там чим повільніше - тим краще.
показати весь коментар
12.03.2024 12:22 Відповісти
так навіщо так поспішати...зелений кловун же сказав що николи так гарно не було як остані 3 місяці....
показати весь коментар
12.03.2024 12:28 Відповісти
Розглядати будуть до "пабєдного конца" (*****)?
показати весь коментар
12.03.2024 12:29 Відповісти
Завдання любої із воюючих країн - зірвати мобілізацію ворога. У когось непогано вийшло!
показати весь коментар
12.03.2024 12:32 Відповісти
судячи з відео
громадяни і так непогано її зривають
показати весь коментар
12.03.2024 12:46 Відповісти
Мобілізацію "через палку" відмінили, лишилась мобілізація "через ср…ку
показати весь коментар
12.03.2024 13:07 Відповісти
Почався «процес' у ВРУ масованого забалакування ЗМІН, відповідно до Регламенту ВРУ!
Зверніть увагу, жодної норми до ПОКАРАННЯ керівників ЦОВВ за саботування ними ОСОБИСТО, норм законодавства з питань мобілізаційної підготовки галузі, структур, установ, підприємств та навчальних закладів! Жоден з них, нєувіновен!! Винні, виключно безоружні Українці! !!
Слава Україні!
показати весь коментар
12.03.2024 12:34 Відповісти
им нужно провести экскурсию по окопам с ночёвкой в блиндаже, тогда начнут соображать быстрее.
показати весь коментар
12.03.2024 12:35 Відповісти
Ну тут на год работы
показати весь коментар
12.03.2024 12:43 Відповісти
А куди поспішати? Мобілізованим для весняного наступу дядькам все-одно ще два роки служити…
показати весь коментар
12.03.2024 13:04 Відповісти
Саме цікаве, що в багатьох надії на цей законопроект, як на літній контрнаступ 2023. От тільки - а що сталось з "старим" законом, за яким йшла мобілізація до цього. Він протух? Згнив? Розповзся по буквах і тепер його не можна прочитати?
Може проблема в нинішній мобілізаційній системі? Тобто в ТЦК та СП та місцевих органах влади? Але звідки тоді фантазії, що структури (люди в першу чергу), що "завалили" мобілізаційну роботу і перетворили її на вигідний бізнес, візьмуть новий закон в руки, і будуть працювати нормально? Що заважає їм зараз?
показати весь коментар
12.03.2024 13:21 Відповісти
 
 