Комітет ВР розпочинає розгляд перших 300 поправок до законопроєкту про мобілізацію
Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки у вівторок, 12 березня, лише розпочав розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію №10449.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Поки плани за сьогодні розглянути лише перші 300 поправок. Нагадаю, їх там 4269", - зазначив депутат.
Железняк додав, що закінчити розгляд усіх поправок цього тижня "звучить як нереалістична мета".
Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449). Народні депутати подали до другого читання проєкту закону 4195 правок.
громадяни і так непогано її зривають
Зверніть увагу, жодної норми до ПОКАРАННЯ керівників ЦОВВ за саботування ними ОСОБИСТО, норм законодавства з питань мобілізаційної підготовки галузі, структур, установ, підприємств та навчальних закладів! Жоден з них, нєувіновен!! Винні, виключно безоружні Українці! !!
Слава Україні!
Може проблема в нинішній мобілізаційній системі? Тобто в ТЦК та СП та місцевих органах влади? Але звідки тоді фантазії, що структури (люди в першу чергу), що "завалили" мобілізаційну роботу і перетворили її на вигідний бізнес, візьмуть новий закон в руки, і будуть працювати нормально? Що заважає їм зараз?