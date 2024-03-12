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РФ вызвала посла Швейцарии из-за решений относительно российских активов

мид,рф

МИД России 12 марта вызвал посла Швейцарии в Москве Кристину Марти Ланг, которой заявлен протест в связи с решением швейцарского парламента инициировать выработку юридических основ механизма, позволяющего конфисковать находящиеся на территории Швейцарии государственные активы РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД РФ.

Отмечается, что российская сторона "решительно осуждает этот шаг швейцарских властей, грубо попирающих основополагающие принципы и нормы международного права в отношении государственного иммунитета".

Кроме того, отмечено, что любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием любого надуманного "репарационного механизма" будет ничем иным, как воровством на государственном уровне.

Также отмечено, что в случае практической реализации подобных планов Швейцарии ответные меры российской стороны будут неизбежны.

Также читайте: Парламент Швейцарии поддержал использование российских активов для финансирования Украины

Автор: 

посол (1807) россия (96038) Швейцария (616) замороженные активы (293)


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Топ комментарии
+17
Дзвонить Путін в Японію і питає:
- Ваш премьер приедет к нам на парад 9 мая?
- Нене;
- А просто министр?
- Нене:
- А кто будет?
- Посол;
- О, отлично, а какой посол?
- Посол на ***.
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12.03.2024 15:42
+13
А посол нехай їх пошле
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12.03.2024 15:24
+9
Ну армия Израиля тоже легендарная, а с какими-то бабуинами справиться не могут. В Швейцарию Гитляр не полез по простой причине: там бабло мировое хранится, так что я б легендарность их армии поставил бы под сомнение, тем более, что они и воевали никогда толком, ну может в веке эдак 16м
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12.03.2024 15:37
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І навіщо Швейцарії ті неандертальці ?
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12.03.2024 15:22 Ответить
Як нащо.. в них грошей дуже багато.
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12.03.2024 17:26 Ответить
А посол нехай їх пошле
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12.03.2024 15:24 Ответить
Дзвонить Путін в Японію і питає:
- Ваш премьер приедет к нам на парад 9 мая?
- Нене;
- А просто министр?
- Нене:
- А кто будет?
- Посол;
- О, отлично, а какой посол?
- Посол на ***.
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12.03.2024 15:42 Ответить
З.І.
Вибачаюсь перед форумчанами за матюк (ніколи не вживаю їх на форумі - тільки крапки), але остання фраза анекдоту з крапками втратила б всю родзинку анекдоту.
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12.03.2024 16:27 Ответить
Його послали і він посол
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13.03.2024 11:18 Ответить
Бійці Сибірського батальйону вибили путінських вояк за КП десь на території Рашки

Під тиском антипутінських сил російські вояки були змушені відступити. https://t.me/pecheri_mordora
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12.03.2024 15:28 Ответить
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12.03.2024 15:28 Ответить
Міжнародний рух Червоного Хреста закликають вжити заходів щодо російського Червоного Хреста пов'язаного з військовими та пропагандистами РФ

З прокремлівських документів - отриманих естонським виданням Delfi та переданих консорціуму видань - зрозуміло, що президент РЧХ має стосунок до пропутінської "патріотичної" організації, старші працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з "українськими нацистами" та участь РЧХ у військовій підготовці дітей.

Щобільше, у документах також мовиться про те, що Кремль планує замінити роботу МЧХ на тимчасово окупованих територіях України новими організаціями РЧХ, які фінансуватимуться Росією.
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12.03.2024 15:30 Ответить
У Швейцарії є шанс показати всьому світові свою легендарну армію!
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12.03.2024 15:28 Ответить
а армія у Швейцарії дійсно легендарна, у 2СВітову навіть вуйко Аді, туди з*сцяв лізти, хоча сусічні Австрію і Францію окупував ...
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12.03.2024 15:32 Ответить
Ну армия Израиля тоже легендарная, а с какими-то бабуинами справиться не могут. В Швейцарию Гитляр не полез по простой причине: там бабло мировое хранится, так что я б легендарность их армии поставил бы под сомнение, тем более, что они и воевали никогда толком, ну может в веке эдак 16м
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12.03.2024 15:37 Ответить
Останній раз армія Швейцарії воювала у 1840-х. У громадянській війні.
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12.03.2024 15:45 Ответить
Ну то такое себе, да и характер боевых действий совсем другой был, да и Швейцария чуть больше Житомирской области
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12.03.2024 15:50 Ответить
А може стрий Адік не поліз до швейцарських гномів і не аншлюсував дойчемовні кантони з якихось інших причин?
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12.03.2024 15:42 Ответить
Адіку було дуже комфортно, мати військові заводи на нейтральній территорії. Це одна із основних причин
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12.03.2024 15:47 Ответить
Адік десь повинен був своє "золото партії" ховать".
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12.03.2024 16:30 Ответить
Він туди не поліз зовсім не тому, що злякався тієї крихітної армії, а тому, що в них були гроші усього світу, у тому числі й німецького бізнесу та промисловості.
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12.03.2024 17:28 Ответить
Наслідки які- насеруть у кутку?
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12.03.2024 15:30 Ответить
і тут паРаша прикривається "міжнародним правом". так звані цивілізовані країни намагаються існувати за цим "міжнародним правом" паРаша використовує його у власних цілях так, як їй треба. і поки ці, так звані цивілізовані країни, врешті не відступлять від такої схеми, паРаша буде вигравати.
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12.03.2024 15:30 Ответить
Росіяни хотили бенкету, за биту посуду треба платити... за пролиту кров окремий рахунок
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12.03.2024 15:30 Ответить
дуже цікаво, які саме заходи у відповідь може застосувати рф. обмежать продаж золота - то це обійти не складно через треті країни. ліки перестануть купувати? ну давайте, прапор в руки
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12.03.2024 15:30 Ответить
Міжнародноє право? Как ето? Єсть армія, єсть флот, а..... дєньгі могут забрать....
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12.03.2024 15:33 Ответить
Треба передати Послу, щоб ніяких орденів не чіпляв!,,)), -- спистять!,)),
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12.03.2024 15:39 Ответить
О, кацапи згадують міжнародне право якщо це їм вигідно.
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12.03.2024 15:45 Ответить
Раз начали надо идти до конца забирать все активы. СЛАВА УКРАИНЕ!
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12.03.2024 15:53 Ответить
Посол порекомендовала кацапам обратиться в международную лигу сексуальных реформ!
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12.03.2024 16:03 Ответить
Не краще у Wield planet Вони трохи збігли до низу еволюційною драбиною.
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12.03.2024 16:34 Ответить
Чия б корова мичала ...
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12.03.2024 16:21 Ответить
Так російської ********* і нема офіційно в ООН, тобто рф не є субʼєктом міжнародного права.
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12.03.2024 16:41 Ответить
..а окупація-пограбунок п"ятої частини України, чи будь-якої іншої держави, тієї ж Грузії... - це на Мокші не вважається крадіжкою на державному рівні?
бо тоді у Китаю, Японії, Монголії та інших сусідів Московії є високі шанси на реалізацію заходів відповідних сторін, які можуть стати неминучими і останніми в історії болотяної імперії *****
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12.03.2024 16:42 Ответить
Ответные меры, это как всегда, конфискуют швейцарские деньги вложенные в раисьский Сбербанк?
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12.03.2024 16:54 Ответить
грубо зневажає основоположні принципи та норми міжнародного права

 А ви чим в Україні займаєтесь?

Головне, коли їм вигідно, одразу згадують про міжнародне право. А у більшості випадкіів просто демонстративно його ігнорують.
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12.03.2024 17:00 Ответить
Варваров раздевают и им это не нравится.
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12.03.2024 17:32 Ответить
 
 