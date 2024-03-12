РФ вызвала посла Швейцарии из-за решений относительно российских активов

МИД России 12 марта вызвал посла Швейцарии в Москве Кристину Марти Ланг, которой заявлен протест в связи с решением швейцарского парламента инициировать выработку юридических основ механизма, позволяющего конфисковать находящиеся на территории Швейцарии государственные активы РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД РФ.

Отмечается, что российская сторона "решительно осуждает этот шаг швейцарских властей, грубо попирающих основополагающие принципы и нормы международного права в отношении государственного иммунитета".

Кроме того, отмечено, что любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием любого надуманного "репарационного механизма" будет ничем иным, как воровством на государственном уровне.

Также отмечено, что в случае практической реализации подобных планов Швейцарии ответные меры российской стороны будут неизбежны.

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