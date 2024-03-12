РФ вызвала посла Швейцарии из-за решений относительно российских активов
МИД России 12 марта вызвал посла Швейцарии в Москве Кристину Марти Ланг, которой заявлен протест в связи с решением швейцарского парламента инициировать выработку юридических основ механизма, позволяющего конфисковать находящиеся на территории Швейцарии государственные активы РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД РФ.
Отмечается, что российская сторона "решительно осуждает этот шаг швейцарских властей, грубо попирающих основополагающие принципы и нормы международного права в отношении государственного иммунитета".
Кроме того, отмечено, что любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием любого надуманного "репарационного механизма" будет ничем иным, как воровством на государственном уровне.
Также отмечено, что в случае практической реализации подобных планов Швейцарии ответные меры российской стороны будут неизбежны.
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- Ваш премьер приедет к нам на парад 9 мая?
- Нене;
- А просто министр?
- Нене:
- А кто будет?
- Посол;
- О, отлично, а какой посол?
- Посол на ***.
Вибачаюсь перед форумчанами за матюк (ніколи не вживаю їх на форумі - тільки крапки), але остання фраза анекдоту з крапками втратила б всю родзинку анекдоту.
Під тиском антипутінських сил російські вояки були змушені відступити. https://t.me/pecheri_mordora
З прокремлівських документів - отриманих естонським виданням Delfi та переданих консорціуму видань - зрозуміло, що президент РЧХ має стосунок до пропутінської "патріотичної" організації, старші працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з "українськими нацистами" та участь РЧХ у військовій підготовці дітей.
Щобільше, у документах також мовиться про те, що Кремль планує замінити роботу МЧХ на тимчасово окупованих територіях України новими організаціями РЧХ, які фінансуватимуться Росією.
бо тоді у Китаю, Японії, Монголії та інших сусідів Московії є високі шанси на реалізацію заходів відповідних сторін, які можуть стати неминучими і останніми в історії болотяної імперії *****
А ви чим в Україні займаєтесь?
Головне, коли їм вигідно, одразу згадують про міжнародне право. А у більшості випадкіів просто демонстративно його ігнорують.