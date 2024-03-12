РФ викликала посла Швейцарії через рішення щодо російських активів
МЗС Росії 12 березня викликало посла Швейцарії в Москві Крістіну Марті Ланг, якій заявлено протест у зв’язку з рішенням швейцарського парламенту ініціювати вироблення юридичних основ механізму, що дозволяє конфіскувати державні активи РФ, що перебувають на території Швейцарії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС РФ.
Зазначається, що російська сторона "рішуче засуджує цей крок швейцарської влади, що грубо зневажає основоположні принципи та норми міжнародного права щодо державного імунітету".
Крім того наголошено, що будь-яке посягання на російську державну власність під прикриттям будь-якого надуманого "репараційного механізму" буде нічим іншим, як крадіжкою на державному рівні.
Також зазначено, що в разі практичної реалізації подібних планів Швейцарії заходи російської сторони у відповідь будуть неминучими.
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- Ваш премьер приедет к нам на парад 9 мая?
- Нене;
- А просто министр?
- Нене:
- А кто будет?
- Посол;
- О, отлично, а какой посол?
- Посол на ***.
Вибачаюсь перед форумчанами за матюк (ніколи не вживаю їх на форумі - тільки крапки), але остання фраза анекдоту з крапками втратила б всю родзинку анекдоту.
Під тиском антипутінських сил російські вояки були змушені відступити. https://t.me/pecheri_mordora
З прокремлівських документів - отриманих естонським виданням Delfi та переданих консорціуму видань - зрозуміло, що президент РЧХ має стосунок до пропутінської "патріотичної" організації, старші працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з "українськими нацистами" та участь РЧХ у військовій підготовці дітей.
Щобільше, у документах також мовиться про те, що Кремль планує замінити роботу МЧХ на тимчасово окупованих територіях України новими організаціями РЧХ, які фінансуватимуться Росією.
бо тоді у Китаю, Японії, Монголії та інших сусідів Московії є високі шанси на реалізацію заходів відповідних сторін, які можуть стати неминучими і останніми в історії болотяної імперії *****
А ви чим в Україні займаєтесь?
Головне, коли їм вигідно, одразу згадують про міжнародне право. А у більшості випадкіів просто демонстративно його ігнорують.