РФ викликала посла Швейцарії через рішення щодо російських активів

МЗС Росії 12 березня викликало посла Швейцарії в Москві Крістіну Марті Ланг, якій заявлено протест у зв’язку з рішенням швейцарського парламенту ініціювати вироблення юридичних основ механізму, що дозволяє конфіскувати державні активи РФ, що перебувають на території Швейцарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС РФ.

Зазначається, що російська сторона "рішуче засуджує цей крок швейцарської влади, що грубо зневажає основоположні принципи та норми міжнародного права щодо державного імунітету".

Крім того наголошено, що будь-яке посягання на російську державну власність під прикриттям будь-якого надуманого "репараційного механізму" буде нічим іншим, як крадіжкою на державному рівні.

Також зазначено, що в разі практичної реалізації подібних планів Швейцарії заходи російської сторони у відповідь будуть неминучими.

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