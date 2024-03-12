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Новини
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РФ викликала посла Швейцарії через рішення щодо російських активів

мид,рф

МЗС Росії 12 березня викликало посла Швейцарії в Москві Крістіну Марті Ланг, якій заявлено протест у зв’язку з рішенням швейцарського парламенту ініціювати вироблення юридичних основ механізму, що дозволяє конфіскувати державні активи РФ, що перебувають на території Швейцарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС РФ.

Зазначається, що російська сторона "рішуче засуджує цей крок швейцарської влади, що грубо зневажає основоположні принципи та норми міжнародного права щодо державного імунітету".

Крім того наголошено, що будь-яке посягання на російську державну власність під прикриттям будь-якого надуманого "репараційного механізму" буде нічим іншим, як крадіжкою на державному рівні.

Також зазначено, що в разі практичної реалізації подібних планів Швейцарії заходи російської сторони у відповідь будуть неминучими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Швейцарії підтримав використання російських активів для фінансування України

Автор: 

посол (1108) росія (65800) Швейцарія (867) заморожені активи (573)


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Топ коментарі
+17
Дзвонить Путін в Японію і питає:
- Ваш премьер приедет к нам на парад 9 мая?
- Нене;
- А просто министр?
- Нене:
- А кто будет?
- Посол;
- О, отлично, а какой посол?
- Посол на ***.
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12.03.2024 15:42
+13
А посол нехай їх пошле
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12.03.2024 15:24
+9
Ну армия Израиля тоже легендарная, а с какими-то бабуинами справиться не могут. В Швейцарию Гитляр не полез по простой причине: там бабло мировое хранится, так что я б легендарность их армии поставил бы под сомнение, тем более, что они и воевали никогда толком, ну может в веке эдак 16м
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12.03.2024 15:37
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І навіщо Швейцарії ті неандертальці ?
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12.03.2024 15:22 Відповісти
Як нащо.. в них грошей дуже багато.
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12.03.2024 17:26 Відповісти
А посол нехай їх пошле
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12.03.2024 15:24 Відповісти
Дзвонить Путін в Японію і питає:
- Ваш премьер приедет к нам на парад 9 мая?
- Нене;
- А просто министр?
- Нене:
- А кто будет?
- Посол;
- О, отлично, а какой посол?
- Посол на ***.
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12.03.2024 15:42 Відповісти
З.І.
Вибачаюсь перед форумчанами за матюк (ніколи не вживаю їх на форумі - тільки крапки), але остання фраза анекдоту з крапками втратила б всю родзинку анекдоту.
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12.03.2024 16:27 Відповісти
Його послали і він посол
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13.03.2024 11:18 Відповісти
Бійці Сибірського батальйону вибили путінських вояк за КП десь на території Рашки

Під тиском антипутінських сил російські вояки були змушені відступити. https://t.me/pecheri_mordora
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12.03.2024 15:28 Відповісти
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12.03.2024 15:28 Відповісти
Міжнародний рух Червоного Хреста закликають вжити заходів щодо російського Червоного Хреста пов'язаного з військовими та пропагандистами РФ

З прокремлівських документів - отриманих естонським виданням Delfi та переданих консорціуму видань - зрозуміло, що президент РЧХ має стосунок до пропутінської "патріотичної" організації, старші працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з "українськими нацистами" та участь РЧХ у військовій підготовці дітей.

Щобільше, у документах також мовиться про те, що Кремль планує замінити роботу МЧХ на тимчасово окупованих територіях України новими організаціями РЧХ, які фінансуватимуться Росією.
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12.03.2024 15:30 Відповісти
У Швейцарії є шанс показати всьому світові свою легендарну армію!
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12.03.2024 15:28 Відповісти
а армія у Швейцарії дійсно легендарна, у 2СВітову навіть вуйко Аді, туди з*сцяв лізти, хоча сусічні Австрію і Францію окупував ...
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12.03.2024 15:32 Відповісти
Ну армия Израиля тоже легендарная, а с какими-то бабуинами справиться не могут. В Швейцарию Гитляр не полез по простой причине: там бабло мировое хранится, так что я б легендарность их армии поставил бы под сомнение, тем более, что они и воевали никогда толком, ну может в веке эдак 16м
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12.03.2024 15:37 Відповісти
Останній раз армія Швейцарії воювала у 1840-х. У громадянській війні.
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12.03.2024 15:45 Відповісти
Ну то такое себе, да и характер боевых действий совсем другой был, да и Швейцария чуть больше Житомирской области
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12.03.2024 15:50 Відповісти
А може стрий Адік не поліз до швейцарських гномів і не аншлюсував дойчемовні кантони з якихось інших причин?
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12.03.2024 15:42 Відповісти
Адіку було дуже комфортно, мати військові заводи на нейтральній территорії. Це одна із основних причин
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12.03.2024 15:47 Відповісти
Адік десь повинен був своє "золото партії" ховать".
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12.03.2024 16:30 Відповісти
Він туди не поліз зовсім не тому, що злякався тієї крихітної армії, а тому, що в них були гроші усього світу, у тому числі й німецького бізнесу та промисловості.
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12.03.2024 17:28 Відповісти
Наслідки які- насеруть у кутку?
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12.03.2024 15:30 Відповісти
і тут паРаша прикривається "міжнародним правом". так звані цивілізовані країни намагаються існувати за цим "міжнародним правом" паРаша використовує його у власних цілях так, як їй треба. і поки ці, так звані цивілізовані країни, врешті не відступлять від такої схеми, паРаша буде вигравати.
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12.03.2024 15:30 Відповісти
Росіяни хотили бенкету, за биту посуду треба платити... за пролиту кров окремий рахунок
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12.03.2024 15:30 Відповісти
дуже цікаво, які саме заходи у відповідь може застосувати рф. обмежать продаж золота - то це обійти не складно через треті країни. ліки перестануть купувати? ну давайте, прапор в руки
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12.03.2024 15:30 Відповісти
Міжнародноє право? Как ето? Єсть армія, єсть флот, а..... дєньгі могут забрать....
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12.03.2024 15:33 Відповісти
Треба передати Послу, щоб ніяких орденів не чіпляв!,,)), -- спистять!,)),
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12.03.2024 15:39 Відповісти
О, кацапи згадують міжнародне право якщо це їм вигідно.
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12.03.2024 15:45 Відповісти
Раз начали надо идти до конца забирать все активы. СЛАВА УКРАИНЕ!
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12.03.2024 15:53 Відповісти
Посол порекомендовала кацапам обратиться в международную лигу сексуальных реформ!
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12.03.2024 16:03 Відповісти
Не краще у Wield planet Вони трохи збігли до низу еволюційною драбиною.
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12.03.2024 16:34 Відповісти
Чия б корова мичала ...
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12.03.2024 16:21 Відповісти
Так російської ********* і нема офіційно в ООН, тобто рф не є субʼєктом міжнародного права.
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12.03.2024 16:41 Відповісти
..а окупація-пограбунок п"ятої частини України, чи будь-якої іншої держави, тієї ж Грузії... - це на Мокші не вважається крадіжкою на державному рівні?
бо тоді у Китаю, Японії, Монголії та інших сусідів Московії є високі шанси на реалізацію заходів відповідних сторін, які можуть стати неминучими і останніми в історії болотяної імперії *****
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12.03.2024 16:42 Відповісти
Ответные меры, это как всегда, конфискуют швейцарские деньги вложенные в раисьский Сбербанк?
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12.03.2024 16:54 Відповісти
грубо зневажає основоположні принципи та норми міжнародного права

 А ви чим в Україні займаєтесь?

Головне, коли їм вигідно, одразу згадують про міжнародне право. А у більшості випадкіів просто демонстративно його ігнорують.
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12.03.2024 17:00 Відповісти
Варваров раздевают и им это не нравится.
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12.03.2024 17:32 Відповісти
 
 