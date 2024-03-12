Из Сектора Газа эвакуировали еще 47 украинцев, - ГУР
Из Сектора Газа эвакуировали еще 47 граждан Украины: 12 марта украинцы авиарейсом из Хургады прибыли в Молдову, откуда наземным транспортом выехали в Одессу.
Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Миссию осуществило ГУР совместно с представителями украинских посольств в Израиле и Египте.
Эвакуированных граждан первоначально разместили в одной из египетских гостиниц. 12 марта украинцы авиарейсом из Хургады прибыли в Молдову, откуда наземным транспортом выехали в Одессу.
Всего в течение трех этапов миссии (ноябрь и декабрь 2023, март 2024) из Сектора Газа эвакуированы 363 гражданина Украины: 141 ребенок, 135 женщин, 87 мужчин.
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+26 Sergiy Vitalyovich
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Може краще було б їх здати Мосаду для з'ясування обставин?
А от щодо 135 жінок та 87 чоловіків в осередку ХАМАС залишають питання актуальним.
Шукали кращого життя у Газі? Так краще життя там тільки у тих, хто працює на ХАМАС.
Займалися доброчинністю? Так вся гуманітарка у Газі розподілялася ХАМАСом на свою користь.
Нагадаю, що палестинське відділення ООН БОПОР працювало на ХАМАС і його співррбітники приймали участь у злочинах 7 жовтня.
Нема у Газі нейтральних та непричетних.
Іран - союзник Роісі та ворог України.
Тобто, люди, причетні до ХАМАС, не просто терористи, а й вороги України. І не важливо, будуть вони працювати на іранський КСІР чи на російське ФСБ.
А зачем на Украине это вражэское племя? единокровные родычи русских! Изымите у них паспорта, как Барыга изйял у миня.
Там необязаны заматывать сибя в тряпку, эти заматывают.
Ви б краще думали про людей на окупованих територіях чим про ціх мумій