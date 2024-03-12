Из Сектора Газа эвакуировали еще 47 украинцев, - ГУР

Из Сектора Газа эвакуировали еще 47 граждан Украины: 12 марта украинцы авиарейсом из Хургады прибыли в Молдову, откуда наземным транспортом выехали в Одессу.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Миссию осуществило ГУР совместно с представителями украинских посольств в Израиле и Египте.

Эвакуированных граждан первоначально разместили в одной из египетских гостиниц. 12 марта украинцы авиарейсом из Хургады прибыли в Молдову, откуда наземным транспортом выехали в Одессу.

Читайте также: Из Сектора Газа эвакуировали 59 граждан Украины

Всего в течение трех этапов миссии (ноябрь и декабрь 2023, март 2024) из Сектора Газа эвакуированы 363 гражданина Украины: 141 ребенок, 135 женщин, 87 мужчин.