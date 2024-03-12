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Из Сектора Газа эвакуировали еще 47 украинцев, - ГУР

сектор,евакуація,гази

Из Сектора Газа эвакуировали еще 47 граждан Украины: 12 марта украинцы авиарейсом из Хургады прибыли в Молдову, откуда наземным транспортом выехали в Одессу.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Миссию осуществило ГУР совместно с представителями украинских посольств в Израиле и Египте.

Эвакуированных граждан первоначально разместили в одной из египетских гостиниц. 12 марта украинцы авиарейсом из Хургады прибыли в Молдову, откуда наземным транспортом выехали в Одессу.

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Всего в течение трех этапов миссии (ноябрь и декабрь 2023, март 2024) из Сектора Газа эвакуированы 363 гражданина Украины: 141 ребенок, 135 женщин, 87 мужчин.

Автор: 

Сектор Газа (179) эвакуация (2095) ГУР (455)


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Топ комментарии
+39
ГУР взагалі цікавиться, чим займалися ці українці серед терористів?
Може краще було б їх здати Мосаду для з'ясування обставин?
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12.03.2024 18:59
+26
Всі проблеми вирішено - треба ввозити в країну замотаних в ганчірку "алахакбарських" наложниць з їх виводком.
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12.03.2024 18:59
+21
Усі ці хамасівці - друзі хуьла
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12.03.2024 19:04
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ГУР взагалі цікавиться, чим займалися ці українці серед терористів?
Може краще було б їх здати Мосаду для з'ясування обставин?
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12.03.2024 18:59 Ответить
141 дитину, 135 жінок, 87 чоловіків . Ці чоловіки хто , українці , чи..? Це нам бойовиків хамас притягнули в Україну ?
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12.03.2024 19:45 Ответить
Ну діти народжуються навіть в ІДІЛ. Відсутність контрацептивів та мозоку дуже сприяють.

А от щодо 135 жінок та 87 чоловіків в осередку ХАМАС залишають питання актуальним.

Шукали кращого життя у Газі? Так краще життя там тільки у тих, хто працює на ХАМАС.

Займалися доброчинністю? Так вся гуманітарка у Газі розподілялася ХАМАСом на свою користь.

Нагадаю, що палестинське відділення ООН БОПОР працювало на ХАМАС і його співррбітники приймали участь у злочинах 7 жовтня.

Нема у Газі нейтральних та непричетних.
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12.03.2024 19:54 Ответить
Доречі, ХАМАС - це проксі Ірану.
Іран - союзник Роісі та ворог України.

Тобто, люди, причетні до ХАМАС, не просто терористи, а й вороги України. І не важливо, будуть вони працювати на іранський КСІР чи на російське ФСБ.
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12.03.2024 20:01 Ответить
а кого ж
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12.03.2024 20:20 Ответить
Всі проблеми вирішено - треба ввозити в країну замотаних в ганчірку "алахакбарських" наложниць з їх виводком.
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12.03.2024 18:59 Ответить
Арабов и эврэев а не украинцев как факт шоблу имеющую паспорт Украины как 5 в порядке приоритета там уверен и пашпортина с 2 кубиками есть у всех...
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12.03.2024 19:08 Ответить
Имел ввиду 2 курицы рашки
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12.03.2024 19:10 Ответить
Усі ці хамасівці - друзі хуьла
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12.03.2024 19:04 Ответить
Якась зараза заробляє на цьому гроші . Ну де там українки? Роблять з нас дурнів
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12.03.2024 19:07 Ответить
та чому ж, виходять заміж за чурбанів, громадянство не припинили от і українки, а громадянства ж палєєстіни немає, якщо не помиляюсь, Ізраїлю їм не дають, тому українське не припиниш, от і гемор тупий.
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12.03.2024 20:23 Ответить
Ого всі в вінках жупанах і червоних чоботях…. Ах нє? То палкою їх назад нехай сидять в тій газі арабські підстилкі.
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12.03.2024 19:08 Ответить
А зачем? А зачем!!!
А зачем на Украине это вражэское племя? единокровные родычи русских! Изымите у них паспорта, как Барыга изйял у миня.
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12.03.2024 19:08 Ответить
та пох бо вони все одно не повернуться в Країну - осядуть десь в Європі на соціалі, як сиділи на гуманітарці в Газі роками. там таких ******* бо вони а не ми страдаємо.
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12.03.2024 19:10 Ответить
Вони там що, почкуванням розмножуються?
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12.03.2024 19:10 Ответить
Эти твари идейные.
Там необязаны заматывать сибя в тряпку, эти заматывают.
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12.03.2024 19:11 Ответить
Це вже мінімум друге коло
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12.03.2024 19:21 Ответить
Это что у Украины мало проблем без этих тёток манкуртов ?
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12.03.2024 19:41 Ответить
Вопрос таков - какого *** они там делали?
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12.03.2024 20:08 Ответить
З арабами любилися, інших варіантів немає...
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12.03.2024 21:01 Ответить
Ну тогда пускай арабы и эвакуируют, нет?
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12.03.2024 21:23 Ответить
Відправте отих 87 чоловіків будувати обороні споруди . В них є багатий досвід з гази
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12.03.2024 22:08 Ответить
Цікаво а замотані в ганчірки жінки терористів ХАМАС відколи вважаються українцями?? Даже якщо колись вони були громадянами цієї країни в свій час вони обрали ту сторону, для чого тепер їх сюди перти в країну?? Щоб їх терористи сюди лізли потім??
Ви б краще думали про людей на окупованих територіях чим про ціх мумій
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13.03.2024 20:40 Ответить
 
 