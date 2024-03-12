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Із Сектора Гази евакуювали ще 47 українців, - ГУР

сектор,евакуація,гази

Із Сектора Гази евакуювали ще 47 громадян України: 12 березня українці авіарейсом із Хургади прибули до Молдови, звідки наземним транспортом виїхали до Одеси

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Місію здійснило ГУР спільно із представниками українських посольств в Ізраїлі та Єгипті.

Евакуйованих громадян спочатку розмістили в одному з єгипетських готелів. 12 березня українці авіарейсом із Хургади прибули до Молдови, звідки наземним транспортом виїхали до Одеси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 29 українців не евакуювали із Сектора Гази через їхню співпрацю з ХАМАСом

Загалом упродовж трьох етапів місії (листопад та грудень 2023, березень 2024) із Сектору Гази евакуйовано 363 громадянина України: 141 дитину, 135 жінок, 87 чоловіків.

Автор: 

Сектор Гази (188) евакуація (2335) ГУР (531)


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Топ коментарі
+39
ГУР взагалі цікавиться, чим займалися ці українці серед терористів?
Може краще було б їх здати Мосаду для з'ясування обставин?
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12.03.2024 18:59
+26
Всі проблеми вирішено - треба ввозити в країну замотаних в ганчірку "алахакбарських" наложниць з їх виводком.
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12.03.2024 18:59
+21
Усі ці хамасівці - друзі хуьла
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12.03.2024 19:04
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ГУР взагалі цікавиться, чим займалися ці українці серед терористів?
Може краще було б їх здати Мосаду для з'ясування обставин?
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12.03.2024 18:59 Відповісти
141 дитину, 135 жінок, 87 чоловіків . Ці чоловіки хто , українці , чи..? Це нам бойовиків хамас притягнули в Україну ?
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12.03.2024 19:45 Відповісти
Ну діти народжуються навіть в ІДІЛ. Відсутність контрацептивів та мозоку дуже сприяють.

А от щодо 135 жінок та 87 чоловіків в осередку ХАМАС залишають питання актуальним.

Шукали кращого життя у Газі? Так краще життя там тільки у тих, хто працює на ХАМАС.

Займалися доброчинністю? Так вся гуманітарка у Газі розподілялася ХАМАСом на свою користь.

Нагадаю, що палестинське відділення ООН БОПОР працювало на ХАМАС і його співррбітники приймали участь у злочинах 7 жовтня.

Нема у Газі нейтральних та непричетних.
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12.03.2024 19:54 Відповісти
Доречі, ХАМАС - це проксі Ірану.
Іран - союзник Роісі та ворог України.

Тобто, люди, причетні до ХАМАС, не просто терористи, а й вороги України. І не важливо, будуть вони працювати на іранський КСІР чи на російське ФСБ.
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12.03.2024 20:01 Відповісти
а кого ж
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12.03.2024 20:20 Відповісти
Всі проблеми вирішено - треба ввозити в країну замотаних в ганчірку "алахакбарських" наложниць з їх виводком.
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12.03.2024 18:59 Відповісти
Арабов и эврэев а не украинцев как факт шоблу имеющую паспорт Украины как 5 в порядке приоритета там уверен и пашпортина с 2 кубиками есть у всех...
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12.03.2024 19:08 Відповісти
Имел ввиду 2 курицы рашки
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12.03.2024 19:10 Відповісти
Усі ці хамасівці - друзі хуьла
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12.03.2024 19:04 Відповісти
Якась зараза заробляє на цьому гроші . Ну де там українки? Роблять з нас дурнів
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12.03.2024 19:07 Відповісти
та чому ж, виходять заміж за чурбанів, громадянство не припинили от і українки, а громадянства ж палєєстіни немає, якщо не помиляюсь, Ізраїлю їм не дають, тому українське не припиниш, от і гемор тупий.
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12.03.2024 20:23 Відповісти
Ого всі в вінках жупанах і червоних чоботях…. Ах нє? То палкою їх назад нехай сидять в тій газі арабські підстилкі.
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12.03.2024 19:08 Відповісти
А зачем? А зачем!!!
А зачем на Украине это вражэское племя? единокровные родычи русских! Изымите у них паспорта, как Барыга изйял у миня.
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12.03.2024 19:08 Відповісти
та пох бо вони все одно не повернуться в Країну - осядуть десь в Європі на соціалі, як сиділи на гуманітарці в Газі роками. там таких ******* бо вони а не ми страдаємо.
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12.03.2024 19:10 Відповісти
Вони там що, почкуванням розмножуються?
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12.03.2024 19:10 Відповісти
Эти твари идейные.
Там необязаны заматывать сибя в тряпку, эти заматывают.
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12.03.2024 19:11 Відповісти
Це вже мінімум друге коло
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12.03.2024 19:21 Відповісти
Это что у Украины мало проблем без этих тёток манкуртов ?
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12.03.2024 19:41 Відповісти
Вопрос таков - какого *** они там делали?
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12.03.2024 20:08 Відповісти
З арабами любилися, інших варіантів немає...
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12.03.2024 21:01 Відповісти
Ну тогда пускай арабы и эвакуируют, нет?
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12.03.2024 21:23 Відповісти
Відправте отих 87 чоловіків будувати обороні споруди . В них є багатий досвід з гази
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12.03.2024 22:08 Відповісти
Цікаво а замотані в ганчірки жінки терористів ХАМАС відколи вважаються українцями?? Даже якщо колись вони були громадянами цієї країни в свій час вони обрали ту сторону, для чого тепер їх сюди перти в країну?? Щоб їх терористи сюди лізли потім??
Ви б краще думали про людей на окупованих територіях чим про ціх мумій
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13.03.2024 20:40 Відповісти
 
 