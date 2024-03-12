Із Сектора Гази евакуювали ще 47 українців, - ГУР
Із Сектора Гази евакуювали ще 47 громадян України: 12 березня українці авіарейсом із Хургади прибули до Молдови, звідки наземним транспортом виїхали до Одеси
Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Місію здійснило ГУР спільно із представниками українських посольств в Ізраїлі та Єгипті.
Евакуйованих громадян спочатку розмістили в одному з єгипетських готелів. 12 березня українці авіарейсом із Хургади прибули до Молдови, звідки наземним транспортом виїхали до Одеси.
Загалом упродовж трьох етапів місії (листопад та грудень 2023, березень 2024) із Сектору Гази евакуйовано 363 громадянина України: 141 дитину, 135 жінок, 87 чоловіків.
Топ коментарі
+39 Герхард
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+26 Sergiy Vitalyovich
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+21 Mod Dom
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Може краще було б їх здати Мосаду для з'ясування обставин?
А от щодо 135 жінок та 87 чоловіків в осередку ХАМАС залишають питання актуальним.
Шукали кращого життя у Газі? Так краще життя там тільки у тих, хто працює на ХАМАС.
Займалися доброчинністю? Так вся гуманітарка у Газі розподілялася ХАМАСом на свою користь.
Нагадаю, що палестинське відділення ООН БОПОР працювало на ХАМАС і його співррбітники приймали участь у злочинах 7 жовтня.
Нема у Газі нейтральних та непричетних.
Іран - союзник Роісі та ворог України.
Тобто, люди, причетні до ХАМАС, не просто терористи, а й вороги України. І не важливо, будуть вони працювати на іранський КСІР чи на російське ФСБ.
А зачем на Украине это вражэское племя? единокровные родычи русских! Изымите у них паспорта, как Барыга изйял у миня.
Там необязаны заматывать сибя в тряпку, эти заматывают.
Ви б краще думали про людей на окупованих територіях чим про ціх мумій