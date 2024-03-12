Із Сектора Гази евакуювали ще 47 українців, - ГУР

Із Сектора Гази евакуювали ще 47 громадян України: 12 березня українці авіарейсом із Хургади прибули до Молдови, звідки наземним транспортом виїхали до Одеси

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Місію здійснило ГУР спільно із представниками українських посольств в Ізраїлі та Єгипті.

Евакуйованих громадян спочатку розмістили в одному з єгипетських готелів. 12 березня українці авіарейсом із Хургади прибули до Молдови, звідки наземним транспортом виїхали до Одеси.

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Загалом упродовж трьох етапів місії (листопад та грудень 2023, березень 2024) із Сектору Гази евакуйовано 363 громадянина України: 141 дитину, 135 жінок, 87 чоловіків.