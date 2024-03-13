Байден о пакете помощи Украине от США: Этого недостаточно

Президент США Джо Байден прокомментировал выделение Украине нового пакета помощи в 300 млн долларов во время переговоров в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой и польским премьером Дональдом Туском.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ВВС.

"Конгресс должен немедленно принять предложенный обеими партиями законопроект о национальной безопасности, который включает помощь Украине. Мы должны действовать, пока не будет слишком поздно. Пока не поздно. Потому что, как помнит Польша, Россия не остановится в Украине.

На мой взгляд, Путин продолжит идти вперед, что создаст угрозу для Европы, США и всего свободного мира", - заявил Байден.

Байден объяснил, что это экстренный пакет помощи. Его удалось сформировать благодаря средствам, сэкономленным при выполнении предыдущих контрактов Пентагона.

По его словам, Соединенные Штаты должны действовать, пока не будет слишком поздно.

Что включает в себя новый пакет помощи от США

В целом пакет включает поддержку противовоздушной обороны Украины, артиллерии и противотанковой обороны:

зенитные ракеты для комплексов Stinger;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;

155-мм артиллерийские снаряды, включая фугасные снаряды и кассетные боеприпасы двойного назначения;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

противотанковые системы АТ-4;

дополнительные патроны к стрелковому оружию;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

В Пентагоне отметили, что этот пакет помощи является 55 траншем оборудования от администрации президента Джо Байдена и оценивается в 300 миллионов долларов.

У Пентагоні зазначили, що цей пакет допомоги є 55 траншем обладнання від адміністрації президента Джо Байдена та оцінюється у 300 мільйонів доларів.