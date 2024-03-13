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Новости
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Байден о пакете помощи Украине от США: Этого недостаточно

байден,джо

Президент США Джо Байден прокомментировал выделение Украине нового пакета помощи в 300 млн долларов во время переговоров в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой и польским премьером Дональдом Туском.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ВВС.

"Конгресс должен немедленно принять предложенный обеими партиями законопроект о национальной безопасности, который включает помощь Украине. Мы должны действовать, пока не будет слишком поздно. Пока не поздно. Потому что, как помнит Польша, Россия не остановится в Украине.

На мой взгляд, Путин продолжит идти вперед, что создаст угрозу для Европы, США и всего свободного мира", - заявил Байден.

Байден объяснил, что это экстренный пакет помощи. Его удалось сформировать благодаря средствам, сэкономленным при выполнении предыдущих контрактов Пентагона.

По его словам, Соединенные Штаты должны действовать, пока не будет слишком поздно.

Что включает в себя новый пакет помощи от США

В целом пакет включает поддержку противовоздушной обороны Украины, артиллерии и противотанковой обороны:

  • зенитные ракеты для комплексов Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;
  • 155-мм артиллерийские снаряды, включая фугасные снаряды и кассетные боеприпасы двойного назначения;
  • артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
  • противотанковые системы АТ-4;
  • дополнительные патроны к стрелковому оружию;
  • взрывные боеприпасы для уборки помех;
  • запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

В Пентагоне отметили, что этот пакет помощи является 55 траншем оборудования от администрации президента Джо Байдена и оценивается в 300 миллионов долларов.

У Пентагоні зазначили, що цей пакет допомоги є 55 траншем обладнання від адміністрації президента Джо Байдена та оцінюється у 300 мільйонів доларів.

Автор: 

Байден Джо (2794) помощь (7861) США (27043)


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Топ комментарии
+4
Польщі нема чого боятись. У них є потужні фермери, які будь-якого ворога на кордоні заблокують. А ще й поліція польська допоможе їм. Так поляки?
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13.03.2024 06:37
+2
Потрібно наших бариг потрусити, там грошей вистачить на будь-яку зброю, навіть, я так думаю, і на ф35 два - три десятки.
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13.03.2024 08:16
+1
В США після президента Буша-старшого не було гідного президента. Починаючи з Клінтона - це тіні президентів. США втратила свою роль в мирній історії світу. Ні Байден, ні Трамп не повернуть повагу народів світу до Америки. США скочується до другорядної країни у світовій політиці. Без бою віддаючи свою пальму першості Китаю у зв'язці з московією.
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13.03.2024 07:39
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Правила форума Совет форумчан
Польщі нема чого боятись. У них є потужні фермери, які будь-якого ворога на кордоні заблокують. А ще й поліція польська допоможе їм. Так поляки?
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13.03.2024 06:37 Ответить
В США після президента Буша-старшого не було гідного президента. Починаючи з Клінтона - це тіні президентів. США втратила свою роль в мирній історії світу. Ні Байден, ні Трамп не повернуть повагу народів світу до Америки. США скочується до другорядної країни у світовій політиці. Без бою віддаючи свою пальму першості Китаю у зв'язці з московією.
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13.03.2024 07:39 Ответить
Діду, шоб ти такій розумний був би ще з 2022 року.
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13.03.2024 07:53 Ответить
якраз з 22го він розумний. Та навіть з 21-го, коли особисто в Овальному кабінеті пропонував Зелі купити батарею М-777 з БК.
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13.03.2024 11:17 Ответить
Потрібно наших бариг потрусити, там грошей вистачить на будь-яку зброю, навіть, я так думаю, і на ф35 два - три десятки.
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13.03.2024 08:16 Ответить
Що ж ти не виконав закон про ленд-ліз та відмовився його продовжити? Це називається лити крокодилові сльози.
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13.03.2024 08:26 Ответить
ви, брехливі магашисти, розблокуйте хоча би для початку пакет допомоги на 61 лярд, а вже потім в себе в палаті можете ставити на голосування продовження термінів дію закону лендлізу для України. Тому що продовження дії цього закону - прерогатива Конгресу. І, якщо Держдеп не подав його на продовження - то однією з причин такого було безперспективність цієї справи.
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13.03.2024 11:25 Ответить
За лизинг тре грoші платити... Голобородько все поцупив
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13.03.2024 08:45 Ответить
Если бы Байден не заблокировал Ленд Лиз такая и ещё большая помощь поступала бы ЕЖЕДНЕВНО.
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13.03.2024 10:35 Ответить
не плутай брехливий ти трампіст.
Щоб ленд-ліз пішов в Україну - потрібен був запит з України на нього, а цього не було. І цей запит був необхідною, хоча не єдиною умовою.
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13.03.2024 11:19 Ответить
 
 