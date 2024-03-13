УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6843 відвідувача онлайн
Новини
2 965 10

Байден про пакет допомоги Україні від США: Цього не достатньо

байден,джо

Президент США Джо Байден прокоментував виділення Україні нового пакета допомоги на 300 млн доларів під час переговорів у Вашингтоні з президентом Польщі Анджеєм Дудою і польським прем’єром Дональдом Туском.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ВВС.

"Конгрес має негайно ухвалити запропонований обома партіями законопроєкт про національну безпеку, який включає допомогу Україні. Ми повинні діяти, поки не буде занадто пізно. Поки не пізно. Тому що, як пам'ятає Польща, Росія не зупиниться в Україні.
На мою думку, Путін продовжить іти вперед, що створить загрозу для Європи, США та всього вільного світу", - заявив Байден.

Байден пояснив, що це екстрений пакет допомоги. Його вдалося сформувати завдяки коштам, зекономленим під час виконання попередніх контрактів Пентагону.

За його словами, Сполучені Штати мають діяти, поки не буде занадто пізно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Палаті представників США збирають підписи, щоб в обхід спікера Джонсона поставити на голосування допомогу Україні

Що включає новий пакет допомоги від США

Загалом пакет включає підтримку протиповітряної оборони України, артилерії та протитанкової оборони:

  • зенітні ракети для комплексів Stinger;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;
  • 155-мм артилерійські снаряди, включно з фугасними снарядами та касетними боєприпасами подвійного призначення;
  • артилерійські снаряди калібру 105 мм;
  • протитанкові системи АТ-4;
  • додаткові набої до стрілецької зброї;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

У Пентагоні зазначили, що цей пакет допомоги є 55 траншем обладнання від адміністрації президента Джо Байдена та оцінюється у 300 мільйонів доларів.

Автор: 

Байден Джо (2892) допомога (8427) США (23303)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Польщі нема чого боятись. У них є потужні фермери, які будь-якого ворога на кордоні заблокують. А ще й поліція польська допоможе їм. Так поляки?
показати весь коментар
13.03.2024 06:37
+2
Потрібно наших бариг потрусити, там грошей вистачить на будь-яку зброю, навіть, я так думаю, і на ф35 два - три десятки.
показати весь коментар
13.03.2024 08:16
+1
В США після президента Буша-старшого не було гідного президента. Починаючи з Клінтона - це тіні президентів. США втратила свою роль в мирній історії світу. Ні Байден, ні Трамп не повернуть повагу народів світу до Америки. США скочується до другорядної країни у світовій політиці. Без бою віддаючи свою пальму першості Китаю у зв'язці з московією.
показати весь коментар
13.03.2024 07:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Польщі нема чого боятись. У них є потужні фермери, які будь-якого ворога на кордоні заблокують. А ще й поліція польська допоможе їм. Так поляки?
показати весь коментар
13.03.2024 06:37 Відповісти
В США після президента Буша-старшого не було гідного президента. Починаючи з Клінтона - це тіні президентів. США втратила свою роль в мирній історії світу. Ні Байден, ні Трамп не повернуть повагу народів світу до Америки. США скочується до другорядної країни у світовій політиці. Без бою віддаючи свою пальму першості Китаю у зв'язці з московією.
показати весь коментар
13.03.2024 07:39 Відповісти
Діду, шоб ти такій розумний був би ще з 2022 року.
показати весь коментар
13.03.2024 07:53 Відповісти
якраз з 22го він розумний. Та навіть з 21-го, коли особисто в Овальному кабінеті пропонував Зелі купити батарею М-777 з БК.
показати весь коментар
13.03.2024 11:17 Відповісти
Потрібно наших бариг потрусити, там грошей вистачить на будь-яку зброю, навіть, я так думаю, і на ф35 два - три десятки.
показати весь коментар
13.03.2024 08:16 Відповісти
Що ж ти не виконав закон про ленд-ліз та відмовився його продовжити? Це називається лити крокодилові сльози.
показати весь коментар
13.03.2024 08:26 Відповісти
ви, брехливі магашисти, розблокуйте хоча би для початку пакет допомоги на 61 лярд, а вже потім в себе в палаті можете ставити на голосування продовження термінів дію закону лендлізу для України. Тому що продовження дії цього закону - прерогатива Конгресу. І, якщо Держдеп не подав його на продовження - то однією з причин такого було безперспективність цієї справи.
показати весь коментар
13.03.2024 11:25 Відповісти
За лизинг тре грoші платити... Голобородько все поцупив
показати весь коментар
13.03.2024 08:45 Відповісти
Если бы Байден не заблокировал Ленд Лиз такая и ещё большая помощь поступала бы ЕЖЕДНЕВНО.
показати весь коментар
13.03.2024 10:35 Відповісти
не плутай брехливий ти трампіст.
Щоб ленд-ліз пішов в Україну - потрібен був запит з України на нього, а цього не було. І цей запит був необхідною, хоча не єдиною умовою.
показати весь коментар
13.03.2024 11:19 Відповісти
 
 