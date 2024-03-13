Байден про пакет допомоги Україні від США: Цього не достатньо

Президент США Джо Байден прокоментував виділення Україні нового пакета допомоги на 300 млн доларів під час переговорів у Вашингтоні з президентом Польщі Анджеєм Дудою і польським прем’єром Дональдом Туском.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ВВС.

"Конгрес має негайно ухвалити запропонований обома партіями законопроєкт про національну безпеку, який включає допомогу Україні. Ми повинні діяти, поки не буде занадто пізно. Поки не пізно. Тому що, як пам'ятає Польща, Росія не зупиниться в Україні.

На мою думку, Путін продовжить іти вперед, що створить загрозу для Європи, США та всього вільного світу", - заявив Байден.

Байден пояснив, що це екстрений пакет допомоги. Його вдалося сформувати завдяки коштам, зекономленим під час виконання попередніх контрактів Пентагону.

За його словами, Сполучені Штати мають діяти, поки не буде занадто пізно.

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Що включає новий пакет допомоги від США

Загалом пакет включає підтримку протиповітряної оборони України, артилерії та протитанкової оборони:

зенітні ракети для комплексів Stinger;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;

155-мм артилерійські снаряди, включно з фугасними снарядами та касетними боєприпасами подвійного призначення;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

протитанкові системи АТ-4;

додаткові набої до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

У Пентагоні зазначили, що цей пакет допомоги є 55 траншем обладнання від адміністрації президента Джо Байдена та оцінюється у 300 мільйонів доларів.