Этот пакет не заменит законопроект о нацбезопасности, - Салливан

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан прокомментировал предоставление нового пакета военной помощи для Украины на 300$ млн от Белого дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Советник отметил, что этот пакет не заменит и не должен задержать критическую потребность одобрить двухпартийный законопроект о национальной безопасности.

"Этот пакет - это помощь, в которой отчаянно нуждается Украина, чтобы удержать позиции от атак России и отразить российское наступление, которое продолжается на востоке и в других частях Украины", - подчеркнул Салливан.

Предоставленные боеприпасы обеспечат работу украинского оружия на время, только на короткий период.

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"Этого совершенно недостаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя и это не убережет Украину от того, что в ближайшие недели у нее могут закончиться боеприпасы", - подчеркнул Салливан.

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 300 млн долларов.