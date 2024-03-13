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Этот пакет не заменит законопроект о нацбезопасности, - Салливан

джейк,салліван

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан прокомментировал предоставление нового пакета военной помощи для Украины на 300$ млн от Белого дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Советник отметил, что этот пакет не заменит и не должен задержать критическую потребность одобрить двухпартийный законопроект о национальной безопасности.

"Этот пакет - это помощь, в которой отчаянно нуждается Украина, чтобы удержать позиции от атак России и отразить российское наступление, которое продолжается на востоке и в других частях Украины", - подчеркнул Салливан.

Предоставленные боеприпасы обеспечат работу украинского оружия на время, только на короткий период.

Читайте: Байден о пакете помощи Украине от США: Этого недостаточно

"Этого совершенно недостаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя и это не убережет Украину от того, что в ближайшие недели у нее могут закончиться боеприпасы", - подчеркнул Салливан.

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 300 млн долларов.

Автор: 

помощь (7861) США (27043) Украина (45001) Салливан Джейк (257)


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Згідний це маленька ложка для не ненажерливого горла війни яку розв'язав хворий на всю голову кацап.
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13.03.2024 07:08 Ответить
А ви дайте все, що виділив Конгрес для України, а не маленьку частку.
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13.03.2024 08:23 Ответить
завдяки твоєму трумпу, магашиський ти бот, Конгрес на цей фінансовий рік ще нічого не виділив
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13.03.2024 11:09 Ответить
 
 