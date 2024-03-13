УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6937 відвідувачів онлайн
Новини
2 183 3

Цей пакет не замінить законопроєкт про нацбезпеку, - Салліван

джейк,салліван

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван прокоментував надання нового пакету військової допомоги для України на 300$ млн від Білого дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Радник зазначив, що цей пакет не замінить і не має затримати критичну потребу схвалити двопартійний законопроєкт про національну безпеку.

"Цей пакет - це допомога, якої відчайдушно потребує Україна, щоби утримати позиції від атак Росії та відбити російський наступ, який триває на сході та в інших частинах України", - наголосив Салліван.

Надані боєприпаси забезпечать роботу української зброї на певний час, лише на короткий період.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден про пакет допомоги Україні від США: Цього не достатньо

"Цього геть недостатньо аби задовольнити потреби України на полі бою і це не вбереже Україну від того, що в найближчі тижні у неї можуть закінчитися боєприпаси", - підкреслив Салліван.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 300 млн доларів.

Автор: 

допомога (8427) США (23303) Україна (5949) Салліван Джейк (295)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Згідний це маленька ложка для не ненажерливого горла війни яку розв'язав хворий на всю голову кацап.
показати весь коментар
13.03.2024 07:08 Відповісти
А ви дайте все, що виділив Конгрес для України, а не маленьку частку.
показати весь коментар
13.03.2024 08:23 Відповісти
завдяки твоєму трумпу, магашиський ти бот, Конгрес на цей фінансовий рік ще нічого не виділив
показати весь коментар
13.03.2024 11:09 Відповісти
 
 