Цей пакет не замінить законопроєкт про нацбезпеку, - Салліван
Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван прокоментував надання нового пакету військової допомоги для України на 300$ млн від Білого дому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".
Радник зазначив, що цей пакет не замінить і не має затримати критичну потребу схвалити двопартійний законопроєкт про національну безпеку.
"Цей пакет - це допомога, якої відчайдушно потребує Україна, щоби утримати позиції від атак Росії та відбити російський наступ, який триває на сході та в інших частинах України", - наголосив Салліван.
Надані боєприпаси забезпечать роботу української зброї на певний час, лише на короткий період.
"Цього геть недостатньо аби задовольнити потреби України на полі бою і це не вбереже Україну від того, що в найближчі тижні у неї можуть закінчитися боєприпаси", - підкреслив Салліван.
Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 300 млн доларів.
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