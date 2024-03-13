Информационная операция "Перун": Пропагандисты РФ распространяют фейки для дестабилизации политической ситуации в Украине и на Западе, - ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что российские пропагандисты продолжают активную фазу информационной операции "Перун", направленную на дестабилизацию политической ситуации в Украине и странах Запада.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-службаГУР МО.
Отмечается, что информационная операция "Перун" также направлена на то, чтобы создать условия для решения задач так называемой СВО.
В ГУР отметили, что проведение операции "Перун" также проходит на временно оккупированных территориях Украины и в большинстве регионов РФ.
По данным украинской разведки, к участию в этой операции привлекаются подразделения федеральной службы войск нацгвардии РФ и шпионы российской разведки.
Задание операции "Перун"
Пропагандисты Кремля дают указания шпионам росгвардии осуществлять мероприятия, в частности:
- по дискредитации украинских и западных проукраинских политиков, обвинив их в коррупции и предательстве интересов Украины;
- оправдание агрессии РФ против Украины и освещение ситуации вокруг нашего государства с выгодных для Кремля позиций.
- распространение в медиапространстве дезинформации о якобы "нормализации жизни" на порабощенных Россией украинских территориях при непосредственном участии в этом руководства РФ.
- формирование в российском и европейском медиапространстве образа "украинских нацистов".
В ГУР отмечают, что по российской методичке спецслужбе Кремля должны рассказывать о событиях в Украине в первой половине 2024 года, используя при этом фейковые нарративы о якобы планировании государственного переворота в Киеве, обвинении Украины в начале боевых действий на Донбассе, массовом убийстве пророссийских активистов и тому подобное.
"Пиком активизации пропагандистских мероприятий определен день так называемых выборов президента РФ (17 марта – ред.). Завершение операции "Перун" оккупанты планируют до 30 июня этого года", - добавили в пресс-службе украинской разведки.
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Ну так, ну так, "слуги" та зрада - зовсім несумісні речі. Інша справа - ОПЗЖ. Чи я щось плутаю?
ну, ладно, на кацапів наші органи не можуть впливати, так хоча б "українських" мародерів тримайте за руки, а зрадників у тюрмі, а не Червінських-Пашинських.., бо банда зелених вкрай знахабніла "банкуючи" у печерному кварталі зелених ліхтарів
а то ви хочете на двох стільцях однією сракою сидіти і щей щоб перун вас не турбував
1. К.Тимошенко - радник в Міноборони України. В цьому ІПСО прекрасно все, але не вистачає Трухіна з сумкою "я тіхо в лєс уйду".
2. Нині ситуація на фронті "набагато краща, ніж в останні три місяці", наступ Росії зупинено - Зеленський. Дійсно, все стало набагато краще після втрати Авдіївки, Патріотів, Хаймарса (який до цього два роки не могли спіймати). Питання - для кого краще?
3. Прямо зараз я маю найбільшу підтримку в суспільстві. Я б виграв вибори, якби вони відбулись", - сказав Володимир Зеленський. Для цього треба було лише звільнити Залужного, Шапталу, переформувати Генштаб і поставити під загрозу стабільність ЗСУ. Це ІПСО наглядно показує трансформацію з БоНеВтік на ХерПіду.
Більш дріб'язкові елеменети, такі як корупція, кулуарні перемовини з Московією, зрив постачань в ЗСУ, провалена мобілізація - не варті уваги, бо це ознаки повсякденноїх праці зеленського.
По-перше, визначитеся - "Майдан" чи "Перун"?
По-друге, так, як ви , зелені курви, себе дискредитували за останні п'ять років, вас не зможе дискредитувати навіть сатана!
По-третє, на що ви розраховуєте, на "плюшкі" від своїх московських хазяїв? Наївні, ви ж перші у черзі на знищення після того, як доведете, не дай Боже, до кінця свою чорну справу!
І про звільнення Залужного був фейк?
Про те, що Сирський бездарний м'ясник фейк?
Про розмінування Чонгару та Каланчака фейк?
Про таємні зустічі ЗЄ з ФСБ в Омані, Саудівській Аравії та Туреччині фейк?
Їбать скільки ЗЄ фейків породив для ФСБ...