Информационная операция "Перун": Пропагандисты РФ распространяют фейки для дестабилизации политической ситуации в Украине и на Западе, - ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что российские пропагандисты продолжают активную фазу информационной операции "Перун", направленную на дестабилизацию политической ситуации в Украине и странах Запада.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-службаГУР МО.

Отмечается, что информационная операция "Перун" также направлена на то, чтобы создать условия для решения задач так называемой СВО.

В ГУР отметили, что проведение операции "Перун" также проходит на временно оккупированных территориях Украины и в большинстве регионов РФ.

По данным украинской разведки, к участию в этой операции привлекаются подразделения федеральной службы войск нацгвардии РФ и шпионы российской разведки.

Задание операции "Перун"

Пропагандисты Кремля дают указания шпионам росгвардии осуществлять мероприятия, в частности:

по дискредитации украинских и западных проукраинских политиков, обвинив их в коррупции и предательстве интересов Украины;

оправдание агрессии РФ против Украины и освещение ситуации вокруг нашего государства с выгодных для Кремля позиций.

распространение в медиапространстве дезинформации о якобы "нормализации жизни" на порабощенных Россией украинских территориях при непосредственном участии в этом руководства РФ.

формирование в российском и европейском медиапространстве образа "украинских нацистов".

В ГУР отмечают, что по российской методичке спецслужбе Кремля должны рассказывать о событиях в Украине в первой половине 2024 года, используя при этом фейковые нарративы о якобы планировании государственного переворота в Киеве, обвинении Украины в начале боевых действий на Донбассе, массовом убийстве пророссийских активистов и тому подобное.

"Пиком активизации пропагандистских мероприятий определен день так называемых выборов президента РФ (17 марта – ред.). Завершение операции "Перун" оккупанты планируют до 30 июня этого года", - добавили в пресс-службе украинской разведки.

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