РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11411 посетитель онлайн
Новости Война
3 764 29

Информационная операция "Перун": Пропагандисты РФ распространяют фейки для дестабилизации политической ситуации в Украине и на Западе, - ГУР

пропаганда

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что российские пропагандисты продолжают активную фазу информационной операции "Перун", направленную на дестабилизацию политической ситуации в Украине и странах Запада.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-службаГУР МО.

Отмечается, что информационная операция "Перун" также направлена на то, чтобы создать условия для решения задач так называемой СВО.

В ГУР отметили, что проведение операции "Перун" также проходит на временно оккупированных территориях Украины и в большинстве регионов РФ.

По данным украинской разведки, к участию в этой операции привлекаются подразделения федеральной службы войск нацгвардии РФ и шпионы российской разведки.

Задание операции "Перун"

Пропагандисты Кремля дают указания шпионам росгвардии осуществлять мероприятия, в частности:

  • по дискредитации украинских и западных проукраинских политиков, обвинив их в коррупции и предательстве интересов Украины;
  • оправдание агрессии РФ против Украины и освещение ситуации вокруг нашего государства с выгодных для Кремля позиций.
  • распространение в медиапространстве дезинформации о якобы "нормализации жизни" на порабощенных Россией украинских территориях при непосредственном участии в этом руководства РФ.
  • формирование в российском и европейском медиапространстве образа "украинских нацистов".

В ГУР отмечают, что по российской методичке спецслужбе Кремля должны рассказывать о событиях в Украине в первой половине 2024 года, используя при этом фейковые нарративы о якобы планировании государственного переворота в Киеве, обвинении Украины в начале боевых действий на Донбассе, массовом убийстве пророссийских активистов и тому подобное.

"Пиком активизации пропагандистских мероприятий определен день так называемых выборов президента РФ (17 марта – ред.). Завершение операции "Перун" оккупанты планируют до 30 июня этого года", - добавили в пресс-службе украинской разведки.

Читайте также: У нас есть поименные списки людей, которых РФ планирует привлечь к спецоперации "Майдан-3", - ГУР

Автор: 

информационная война (680) пропаганда (3691) россия (96018) ГУР (455)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
Он воно що!!! ну тепер все стало на свої місця, тепер зрозуміло, що це фсб-ешники зливали з ОП нашу спецоперацію по вагнерівцям в 2020, це фсб-ешники призначали фсб-ешників на керівні посади в СБУ у 2020-2021, це фсб-ешники саботували з 2019 нашу оборонну промисловість, це фсб-ешники крали мільярдами дрларів на закупівлях зброї та харчів останні 2 роки... Дякуємо ГУР, тепер зрозуміло де сидить оце фсб-ешне кубло. Питання до наших спецслужб - і що тепер робитимите з тими фсб-ешниками? Чи ще "не на часі"???
показать весь комментарий
13.03.2024 11:21
+14
Фсбшні гниди вписали яйця по 17 ....
показать весь комментарий
13.03.2024 11:14
+13
Перелічу елементи ворожого ІПСО "Перун":

1. К.Тимошенко - радник в Міноборони України. В цьому ІПСО прекрасно все, але не вистачає Трухіна з сумкою "я тіхо в лєс уйду".
2. Нині ситуація на фронті "набагато краща, ніж в останні три місяці", наступ Росії зупинено - Зеленський. Дійсно, все стало набагато краще після втрати Авдіївки, Патріотів, Хаймарса (який до цього два роки не могли спіймати). Питання - для кого краще?
3. Прямо зараз я маю найбільшу підтримку в суспільстві. Я б виграв вибори, якби вони відбулись", - сказав Володимир Зеленський. Для цього треба було лише звільнити Залужного, Шапталу, переформувати Генштаб і поставити під загрозу стабільність ЗСУ. Це ІПСО наглядно показує трансформацію з БоНеВтік на ХерПіду.

Більш дріб'язкові елеменети, такі як корупція, кулуарні перемовини з Московією, зрив постачань в ЗСУ, провалена мобілізація - не варті уваги, бо це ознаки повсякденноїх праці зеленського.
показать весь комментарий
13.03.2024 11:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони це роблять ще з 2014 року, разом, з отими з Оману «лижниками» в ОПУ …. Зеленський їх знає, але ж … патрушев налякав, до усрачки ..
показать весь комментарий
13.03.2024 11:12 Ответить
Мало того, схоже, їм допомають деякі органи Уараїни, наприклад ДБР, яке раніше кошмарило Порощенка, а тепер взялося за Шабуніна, та СБУ з НАБУ, які взялися зокрема за Пашинського.
показать весь комментарий
13.03.2024 11:31 Ответить
Фсбшні гниди вписали яйця по 17 ....
показать весь комментарий
13.03.2024 11:14 Ответить
А ще операцію Берун замазали операцією Перун
показать весь комментарий
13.03.2024 12:16 Ответить
От яке відношення срані угротатарські мокші мають до нашого слов'янського бога Перуна?
показать весь комментарий
13.03.2024 11:18 Ответить
з дискредитації українських та західних проукраїнських політиків, звинувативши їх у корупції й зраді інтересів України
Ну так, ну так, "слуги" та зрада - зовсім несумісні речі. Інша справа - ОПЗЖ. Чи я щось плутаю?
показать весь комментарий
13.03.2024 11:19 Ответить
Ви краще знайдіть хто петріоти злив, перуни, ...ля...
показать весь комментарий
13.03.2024 11:20 Ответить
...та й саме, злодійкувато-зрадницьке моножлобшинства дермака-татарова-портнова не відстає у дестабілізації політичної ситуації в Україні..
ну, ладно, на кацапів наші органи не можуть впливати, так хоча б "українських" мародерів тримайте за руки, а зрадників у тюрмі, а не Червінських-Пашинських.., бо банда зелених вкрай знахабніла "банкуючи" у печерному кварталі зелених ліхтарів
показать весь комментарий
13.03.2024 11:20 Ответить
Он воно що!!! ну тепер все стало на свої місця, тепер зрозуміло, що це фсб-ешники зливали з ОП нашу спецоперацію по вагнерівцям в 2020, це фсб-ешники призначали фсб-ешників на керівні посади в СБУ у 2020-2021, це фсб-ешники саботували з 2019 нашу оборонну промисловість, це фсб-ешники крали мільярдами дрларів на закупівлях зброї та харчів останні 2 роки... Дякуємо ГУР, тепер зрозуміло де сидить оце фсб-ешне кубло. Питання до наших спецслужб - і що тепер робитимите з тими фсб-ешниками? Чи ще "не на часі"???
показать весь комментарий
13.03.2024 11:21 Ответить
А у нас одні відосікі від зеблазня і лише перемоги по телемарафону. Все до чого звелась інформаційна політика України(
показать весь комментарий
13.03.2024 11:21 Ответить
Заставлять нашого найшашличнішого бубочку красти
показать весь комментарий
13.03.2024 11:21 Ответить
Угу, операція "старий пердун"
показать весь комментарий
13.03.2024 11:22 Ответить
Операція, старий Пердун
показать весь комментарий
13.03.2024 11:23 Ответить
ви дійте по Закону і ніякий перун вас не візьме, вибори значить вибори залізно , яйця по 17 значить у вʼязницю , дружина подарувала 12 млн у буцегарню, народ підтримує Залужного ви його на висилку і т д ....
а то ви хочете на двох стільцях однією сракою сидіти і щей щоб перун вас не турбував
показать весь комментарий
13.03.2024 11:26 Ответить
Перелічу елементи ворожого ІПСО "Перун":

1. К.Тимошенко - радник в Міноборони України. В цьому ІПСО прекрасно все, але не вистачає Трухіна з сумкою "я тіхо в лєс уйду".
2. Нині ситуація на фронті "набагато краща, ніж в останні три місяці", наступ Росії зупинено - Зеленський. Дійсно, все стало набагато краще після втрати Авдіївки, Патріотів, Хаймарса (який до цього два роки не могли спіймати). Питання - для кого краще?
3. Прямо зараз я маю найбільшу підтримку в суспільстві. Я б виграв вибори, якби вони відбулись", - сказав Володимир Зеленський. Для цього треба було лише звільнити Залужного, Шапталу, переформувати Генштаб і поставити під загрозу стабільність ЗСУ. Це ІПСО наглядно показує трансформацію з БоНеВтік на ХерПіду.

Більш дріб'язкові елеменети, такі як корупція, кулуарні перемовини з Московією, зрив постачань в ЗСУ, провалена мобілізація - не варті уваги, бо це ознаки повсякденноїх праці зеленського.
показать весь комментарий
13.03.2024 11:26 Ответить
Правильно пишsть прізвище - ТимоШКонка
показать весь комментарий
13.03.2024 12:45 Ответить
Всезнающе ГУР, як і СБУ, що запобігли всим "проіскам" запобігли і захистили Україну від зовнішніх і внутрішніх ворогів попереджає! Бубочка нічого погано Україні ніколи не робив, Єрмак супер герой і патріот, а папік його із ГРУ у Масквє лютий враг і падонак. А хто сумнівається буде відправлений на курорти фронта.
показать весь комментарий
13.03.2024 11:28 Ответить
Черговий " Не росхитуйте човен, ато путін нападе"
показать весь комментарий
13.03.2024 11:33 Ответить
У слові "перун" не вистачає однієї літери...
показать весь комментарий
13.03.2024 11:36 Ответить
А как называлась спецоперация когда вместо эвакуации на шашлыки звали???
показать весь комментарий
13.03.2024 11:39 Ответить
А "Майдан-3" вже всьо? Чи цей фейк з іншого джерела, набагато ближчого, ніж "запарєбрік"? 🤔
показать весь комментарий
13.03.2024 11:44 Ответить
А як можна дискридитувати українських та західних проукраїнських політиків у корупції й зраді інтересів України, якщо вони цього не робили?
показать весь комментарий
13.03.2024 11:50 Ответить
Бурданов і бурдановці, закінчуйте пи@діти!!
По-перше, визначитеся - "Майдан" чи "Перун"?
По-друге, так, як ви , зелені курви, себе дискредитували за останні п'ять років, вас не зможе дискредитувати навіть сатана!
По-третє, на що ви розраховуєте, на "плюшкі" від своїх московських хазяїв? Наївні, ви ж перші у черзі на знищення після того, як доведете, не дай Боже, до кінця свою чорну справу!
показать весь комментарий
13.03.2024 11:50 Ответить
Короч, операція "пердун" розкрита
показать весь комментарий
13.03.2024 11:55 Ответить
Операция перун еще обогатиться еще украсть а потом убежать пока народ не пришел за телами
показать весь комментарий
13.03.2024 12:36 Ответить
То про конфлікт ЗЄ та Залужного був фейк?
І про звільнення Залужного був фейк?
Про те, що Сирський бездарний м'ясник фейк?
Про розмінування Чонгару та Каланчака фейк?
Про таємні зустічі ЗЄ з ФСБ в Омані, Саудівській Аравії та Туреччині фейк?

Їбать скільки ЗЄ фейків породив для ФСБ...
показать весь комментарий
13.03.2024 13:00 Ответить
****** Тищенку бонус от бывшей прилетел 12 лямов,это тоже Перун?
показать весь комментарий
13.03.2024 13:02 Ответить
 
 