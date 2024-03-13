Інформаційна операція "Перун": Пропагандисти РФ поширюють фейки для дестабілізації політичної ситуації в Україні й на Заході, - ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що російські пропагандисти продовжують активну фазу інформаційної операції "Перун", яка спрямована на дестабілізацію політичної ситуації в Україні та країнах Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ГУР МО.

Зазначається, що інформаційна операція "Перун" також спрямована на те, щоб "створити умови для вирішення завдань так званої СВО".

У ГУР зазначили, що проведення операції "Перун" також відбувається на тимчасово окупованих територіях України та в більшості регіонів РФ.

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За даними української розвідки, до участі в цій операції залучаються підрозділи федеральної служби військ нацгвардії РФ та шпигуни російської розвідки.

Завдання операції "Перун"

Пропагандисти Кремля дають вказівки шпигунам росгвардії здійснювати заходи, зокрема:

з дискредитації українських та західних проукраїнських політиків, звинувативши їх у корупції й зраді інтересів України;

виправдовування агресії РФ проти України та висвітлення ситуації довкола нашої держави з вигідних для Кремля позицій.

поширення у медіапросторі дезінформації про начебто "нормалізацію життя" на поневолених Росією українських територіях за безпосередньої участі у цьому керівництва РФ.

формування в російському та європейському медіапросторі образу "українських нацистів".

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У ГУР наголошують, що за російською методичкою спецслужби Кремля мають розповідати про події в Україні у першій половині 2024 року, використовуючи при цьому фейкові наративи про начебто планування державного перевороту в Києві, звинувачення України у початку бойових дій на Донбасі, масовому вбивстві проросійських активістів у Одесі тощо.

"Піком активізації пропагандистських заходів визначено день так званих виборів президента РФ (17 березня - ред.). Завершення операції "Перун" окупанти планують до 30 червня цього року", - додали у пресслужбі української розвідки.