Інформаційна операція "Перун": Пропагандисти РФ поширюють фейки для дестабілізації політичної ситуації в Україні й на Заході, - ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що російські пропагандисти продовжують активну фазу інформаційної операції "Перун", яка спрямована на дестабілізацію політичної ситуації в Україні та країнах Заходу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ГУР МО.
Зазначається, що інформаційна операція "Перун" також спрямована на те, щоб "створити умови для вирішення завдань так званої СВО".
У ГУР зазначили, що проведення операції "Перун" також відбувається на тимчасово окупованих територіях України та в більшості регіонів РФ.
За даними української розвідки, до участі в цій операції залучаються підрозділи федеральної служби військ нацгвардії РФ та шпигуни російської розвідки.
Завдання операції "Перун"
Пропагандисти Кремля дають вказівки шпигунам росгвардії здійснювати заходи, зокрема:
- з дискредитації українських та західних проукраїнських політиків, звинувативши їх у корупції й зраді інтересів України;
- виправдовування агресії РФ проти України та висвітлення ситуації довкола нашої держави з вигідних для Кремля позицій.
- поширення у медіапросторі дезінформації про начебто "нормалізацію життя" на поневолених Росією українських територіях за безпосередньої участі у цьому керівництва РФ.
- формування в російському та європейському медіапросторі образу "українських нацистів".
У ГУР наголошують, що за російською методичкою спецслужби Кремля мають розповідати про події в Україні у першій половині 2024 року, використовуючи при цьому фейкові наративи про начебто планування державного перевороту в Києві, звинувачення України у початку бойових дій на Донбасі, масовому вбивстві проросійських активістів у Одесі тощо.
"Піком активізації пропагандистських заходів визначено день так званих виборів президента РФ (17 березня - ред.). Завершення операції "Перун" окупанти планують до 30 червня цього року", - додали у пресслужбі української розвідки.
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Ну так, ну так, "слуги" та зрада - зовсім несумісні речі. Інша справа - ОПЗЖ. Чи я щось плутаю?
ну, ладно, на кацапів наші органи не можуть впливати, так хоча б "українських" мародерів тримайте за руки, а зрадників у тюрмі, а не Червінських-Пашинських.., бо банда зелених вкрай знахабніла "банкуючи" у печерному кварталі зелених ліхтарів
а то ви хочете на двох стільцях однією сракою сидіти і щей щоб перун вас не турбував
1. К.Тимошенко - радник в Міноборони України. В цьому ІПСО прекрасно все, але не вистачає Трухіна з сумкою "я тіхо в лєс уйду".
2. Нині ситуація на фронті "набагато краща, ніж в останні три місяці", наступ Росії зупинено - Зеленський. Дійсно, все стало набагато краще після втрати Авдіївки, Патріотів, Хаймарса (який до цього два роки не могли спіймати). Питання - для кого краще?
3. Прямо зараз я маю найбільшу підтримку в суспільстві. Я б виграв вибори, якби вони відбулись", - сказав Володимир Зеленський. Для цього треба було лише звільнити Залужного, Шапталу, переформувати Генштаб і поставити під загрозу стабільність ЗСУ. Це ІПСО наглядно показує трансформацію з БоНеВтік на ХерПіду.
Більш дріб'язкові елеменети, такі як корупція, кулуарні перемовини з Московією, зрив постачань в ЗСУ, провалена мобілізація - не варті уваги, бо це ознаки повсякденноїх праці зеленського.
По-перше, визначитеся - "Майдан" чи "Перун"?
По-друге, так, як ви , зелені курви, себе дискредитували за останні п'ять років, вас не зможе дискредитувати навіть сатана!
По-третє, на що ви розраховуєте, на "плюшкі" від своїх московських хазяїв? Наївні, ви ж перші у черзі на знищення після того, як доведете, не дай Боже, до кінця свою чорну справу!
І про звільнення Залужного був фейк?
Про те, що Сирський бездарний м'ясник фейк?
Про розмінування Чонгару та Каланчака фейк?
Про таємні зустічі ЗЄ з ФСБ в Омані, Саудівській Аравії та Туреччині фейк?
Їбать скільки ЗЄ фейків породив для ФСБ...