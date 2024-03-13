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Інформаційна операція "Перун": Пропагандисти РФ поширюють фейки для дестабілізації політичної ситуації в Україні й на Заході, - ГУР

пропаганда

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що російські пропагандисти продовжують активну фазу інформаційної операції "Перун", яка спрямована на дестабілізацію політичної ситуації в Україні та країнах Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ГУР МО.

Зазначається, що інформаційна операція "Перун" також спрямована на те, щоб "створити умови для вирішення завдань так званої СВО".

У ГУР зазначили, що проведення операції "Перун" також відбувається на тимчасово окупованих територіях України та в більшості регіонів РФ.

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За даними української розвідки, до участі в цій операції залучаються підрозділи федеральної служби військ нацгвардії РФ та шпигуни російської розвідки.

Завдання операції "Перун"

Пропагандисти Кремля дають вказівки шпигунам росгвардії здійснювати заходи, зокрема:

  • з дискредитації українських та західних проукраїнських політиків, звинувативши їх у корупції й зраді інтересів України;
  • виправдовування агресії РФ проти України та висвітлення ситуації довкола нашої держави з вигідних для Кремля позицій.
  • поширення у медіапросторі дезінформації про начебто "нормалізацію життя" на поневолених Росією українських територіях за безпосередньої участі у цьому керівництва РФ.
  • формування в російському та європейському медіапросторі образу "українських нацистів".

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У ГУР наголошують, що за російською методичкою спецслужби Кремля мають розповідати про події в Україні у першій половині 2024 року, використовуючи при цьому фейкові наративи про начебто планування державного перевороту в Києві, звинувачення України у початку бойових дій на Донбасі, масовому вбивстві проросійських активістів у Одесі тощо.

"Піком активізації пропагандистських заходів визначено день так званих виборів президента РФ (17 березня - ред.). Завершення операції "Перун" окупанти планують до 30 червня цього року", - додали у пресслужбі української розвідки.

Автор: 

інформаційна війна (361) пропаганда (2819) росія (65856) ГУР (531)


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Топ коментарі
+17
Он воно що!!! ну тепер все стало на свої місця, тепер зрозуміло, що це фсб-ешники зливали з ОП нашу спецоперацію по вагнерівцям в 2020, це фсб-ешники призначали фсб-ешників на керівні посади в СБУ у 2020-2021, це фсб-ешники саботували з 2019 нашу оборонну промисловість, це фсб-ешники крали мільярдами дрларів на закупівлях зброї та харчів останні 2 роки... Дякуємо ГУР, тепер зрозуміло де сидить оце фсб-ешне кубло. Питання до наших спецслужб - і що тепер робитимите з тими фсб-ешниками? Чи ще "не на часі"???
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13.03.2024 11:21
+14
Фсбшні гниди вписали яйця по 17 ....
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13.03.2024 11:14
+13
Перелічу елементи ворожого ІПСО "Перун":

1. К.Тимошенко - радник в Міноборони України. В цьому ІПСО прекрасно все, але не вистачає Трухіна з сумкою "я тіхо в лєс уйду".
2. Нині ситуація на фронті "набагато краща, ніж в останні три місяці", наступ Росії зупинено - Зеленський. Дійсно, все стало набагато краще після втрати Авдіївки, Патріотів, Хаймарса (який до цього два роки не могли спіймати). Питання - для кого краще?
3. Прямо зараз я маю найбільшу підтримку в суспільстві. Я б виграв вибори, якби вони відбулись", - сказав Володимир Зеленський. Для цього треба було лише звільнити Залужного, Шапталу, переформувати Генштаб і поставити під загрозу стабільність ЗСУ. Це ІПСО наглядно показує трансформацію з БоНеВтік на ХерПіду.

Більш дріб'язкові елеменети, такі як корупція, кулуарні перемовини з Московією, зрив постачань в ЗСУ, провалена мобілізація - не варті уваги, бо це ознаки повсякденноїх праці зеленського.
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13.03.2024 11:26
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Вони це роблять ще з 2014 року, разом, з отими з Оману «лижниками» в ОПУ …. Зеленський їх знає, але ж … патрушев налякав, до усрачки ..
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13.03.2024 11:12 Відповісти
Мало того, схоже, їм допомають деякі органи Уараїни, наприклад ДБР, яке раніше кошмарило Порощенка, а тепер взялося за Шабуніна, та СБУ з НАБУ, які взялися зокрема за Пашинського.
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13.03.2024 11:31 Відповісти
Фсбшні гниди вписали яйця по 17 ....
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13.03.2024 11:14 Відповісти
А ще операцію Берун замазали операцією Перун
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13.03.2024 12:16 Відповісти
От яке відношення срані угротатарські мокші мають до нашого слов'янського бога Перуна?
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13.03.2024 11:18 Відповісти
з дискредитації українських та західних проукраїнських політиків, звинувативши їх у корупції й зраді інтересів України
Ну так, ну так, "слуги" та зрада - зовсім несумісні речі. Інша справа - ОПЗЖ. Чи я щось плутаю?
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13.03.2024 11:19 Відповісти
Ви краще знайдіть хто петріоти злив, перуни, ...ля...
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13.03.2024 11:20 Відповісти
...та й саме, злодійкувато-зрадницьке моножлобшинства дермака-татарова-портнова не відстає у дестабілізації політичної ситуації в Україні..
ну, ладно, на кацапів наші органи не можуть впливати, так хоча б "українських" мародерів тримайте за руки, а зрадників у тюрмі, а не Червінських-Пашинських.., бо банда зелених вкрай знахабніла "банкуючи" у печерному кварталі зелених ліхтарів
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13.03.2024 11:20 Відповісти
Он воно що!!! ну тепер все стало на свої місця, тепер зрозуміло, що це фсб-ешники зливали з ОП нашу спецоперацію по вагнерівцям в 2020, це фсб-ешники призначали фсб-ешників на керівні посади в СБУ у 2020-2021, це фсб-ешники саботували з 2019 нашу оборонну промисловість, це фсб-ешники крали мільярдами дрларів на закупівлях зброї та харчів останні 2 роки... Дякуємо ГУР, тепер зрозуміло де сидить оце фсб-ешне кубло. Питання до наших спецслужб - і що тепер робитимите з тими фсб-ешниками? Чи ще "не на часі"???
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13.03.2024 11:21 Відповісти
А у нас одні відосікі від зеблазня і лише перемоги по телемарафону. Все до чого звелась інформаційна політика України(
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13.03.2024 11:21 Відповісти
Заставлять нашого найшашличнішого бубочку красти
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13.03.2024 11:21 Відповісти
Угу, операція "старий пердун"
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13.03.2024 11:22 Відповісти
Операція, старий Пердун
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13.03.2024 11:23 Відповісти
ви дійте по Закону і ніякий перун вас не візьме, вибори значить вибори залізно , яйця по 17 значить у вʼязницю , дружина подарувала 12 млн у буцегарню, народ підтримує Залужного ви його на висилку і т д ....
а то ви хочете на двох стільцях однією сракою сидіти і щей щоб перун вас не турбував
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13.03.2024 11:26 Відповісти
Перелічу елементи ворожого ІПСО "Перун":

1. К.Тимошенко - радник в Міноборони України. В цьому ІПСО прекрасно все, але не вистачає Трухіна з сумкою "я тіхо в лєс уйду".
2. Нині ситуація на фронті "набагато краща, ніж в останні три місяці", наступ Росії зупинено - Зеленський. Дійсно, все стало набагато краще після втрати Авдіївки, Патріотів, Хаймарса (який до цього два роки не могли спіймати). Питання - для кого краще?
3. Прямо зараз я маю найбільшу підтримку в суспільстві. Я б виграв вибори, якби вони відбулись", - сказав Володимир Зеленський. Для цього треба було лише звільнити Залужного, Шапталу, переформувати Генштаб і поставити під загрозу стабільність ЗСУ. Це ІПСО наглядно показує трансформацію з БоНеВтік на ХерПіду.

Більш дріб'язкові елеменети, такі як корупція, кулуарні перемовини з Московією, зрив постачань в ЗСУ, провалена мобілізація - не варті уваги, бо це ознаки повсякденноїх праці зеленського.
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13.03.2024 11:26 Відповісти
Правильно пишsть прізвище - ТимоШКонка
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13.03.2024 12:45 Відповісти
Всезнающе ГУР, як і СБУ, що запобігли всим "проіскам" запобігли і захистили Україну від зовнішніх і внутрішніх ворогів попереджає! Бубочка нічого погано Україні ніколи не робив, Єрмак супер герой і патріот, а папік його із ГРУ у Масквє лютий враг і падонак. А хто сумнівається буде відправлений на курорти фронта.
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13.03.2024 11:28 Відповісти
Черговий " Не росхитуйте човен, ато путін нападе"
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13.03.2024 11:33 Відповісти
У слові "перун" не вистачає однієї літери...
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13.03.2024 11:36 Відповісти
А как называлась спецоперация когда вместо эвакуации на шашлыки звали???
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13.03.2024 11:39 Відповісти
А "Майдан-3" вже всьо? Чи цей фейк з іншого джерела, набагато ближчого, ніж "запарєбрік"? 🤔
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13.03.2024 11:44 Відповісти
А як можна дискридитувати українських та західних проукраїнських політиків у корупції й зраді інтересів України, якщо вони цього не робили?
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13.03.2024 11:50 Відповісти
Бурданов і бурдановці, закінчуйте пи@діти!!
По-перше, визначитеся - "Майдан" чи "Перун"?
По-друге, так, як ви , зелені курви, себе дискредитували за останні п'ять років, вас не зможе дискредитувати навіть сатана!
По-третє, на що ви розраховуєте, на "плюшкі" від своїх московських хазяїв? Наївні, ви ж перші у черзі на знищення після того, як доведете, не дай Боже, до кінця свою чорну справу!
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13.03.2024 11:50 Відповісти
Короч, операція "пердун" розкрита
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13.03.2024 11:55 Відповісти
Операция перун еще обогатиться еще украсть а потом убежать пока народ не пришел за телами
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13.03.2024 12:36 Відповісти
То про конфлікт ЗЄ та Залужного був фейк?
І про звільнення Залужного був фейк?
Про те, що Сирський бездарний м'ясник фейк?
Про розмінування Чонгару та Каланчака фейк?
Про таємні зустічі ЗЄ з ФСБ в Омані, Саудівській Аравії та Туреччині фейк?

Їбать скільки ЗЄ фейків породив для ФСБ...
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13.03.2024 13:00 Відповісти
****** Тищенку бонус от бывшей прилетел 12 лямов,это тоже Перун?
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13.03.2024 13:02 Відповісти
 
 