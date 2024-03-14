Энергетики вернули в работу ЛЭП 330 кВ, питающую Запорожскую АЭС

Сегодня после аварийного ремонта в Запорожской области включена в работу воздушная линия электропередачи 330 кВ. Это одна из линий, питающая Запорожскую АЭС. Она была обесточена вследствие вражеских обстрелов 20 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Отмечается, что атомная электростанция в течение 24 дней была заживлена только одной резервной ЛЭП. Продолжительность ремонта связана со сложными условиями безопасности для работ энергетиков.

"Питание АЭС одной линией крайне опасно, ведь электроснабжение такого объекта должно быть стабильным и бесперебойным. Выключение всех линий будет означать очередной блекаут и угрозу ядерного инцидента на АЭС. Напомним, что за два года оккупации станция уже 8 раз переживала блекауты", - отметили в Минэнерго.

На сегодняшний день основная и резервная линии работают и в полном объеме питают собственные потребности Запорожской АЭС.

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Запорожская атомная электростанция, ранее контролировавшаяся украинской государственной компанией "Энергоатом", была захвачена российскими войсками во время вторжения в Украину два года назад и продолжает находиться на передовой войні.

На прошлой неделе Совет управляющих МАГАТЭ проголосовал за то, чтобы потребовать от России вернуть ЗАЭС под контроль украинских властей.