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Новости
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Блинкен будет говорить о поддержке Украины с руководителями Австрии

блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен проведет встречи с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером и министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом. Говорят о гуманитарной помощи Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Переговоры пройдут в пятницу, 15 марта, в Федеральной канцелярии. По их итогам запланирована пресс-конференция с участием Шалленберга. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер отметил, что США и Австрия сотрудничают в таких вопросах, как гуманитарная помощь Украине и соблюдение экономических санкций ЕС против России.

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Ожидается также, что Блинкен и Шалленберг подчеркнут свой консенсус по международным вопросам. К примеру, обе страны являются одними из сильнейших сторонников Израиля в ближневосточном конфликте.

Вашингтон и Вена также двигаются в одном направлении по поводу российской агрессии в Украине, хотя Австрия не желает оказывать военную поддержку Киеву из-за своего нейтрального статуса согласно международному праву.

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Кроме того, в Вене Блинкен примет участие в международной конференции по борьбе с наркотиками.

Автор: 

Австрия (820) помощь (7863) США (27090) Блинкен Энтони (937)


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Балакуни хрінові. Йди з Джонсоном розмовляй.
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15.03.2024 08:52 Ответить
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15.03.2024 08:55 Ответить
Птіца Говорун.
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15.03.2024 09:03 Ответить
Гаваріла,гаваріла і сама сєбє нє вєріла..
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15.03.2024 09:10 Ответить
хай сам із собою поговорить. ефект той самий. говоруни, куколди
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15.03.2024 09:23 Ответить
все одно, що рашист наносить українцю удари ножем раз за разом і той вмивається кровю, а австріяк з американцем 3,14стаболять, як їм і що робити в такому разі.Один 3,14стабол, той що американський при тому озброєний до зубів...
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15.03.2024 09:31 Ответить
 
 