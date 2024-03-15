Блинкен будет говорить о поддержке Украины с руководителями Австрии

Государственный секретарь США Энтони Блинкен проведет встречи с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером и министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом. Говорят о гуманитарной помощи Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Переговоры пройдут в пятницу, 15 марта, в Федеральной канцелярии. По их итогам запланирована пресс-конференция с участием Шалленберга. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер отметил, что США и Австрия сотрудничают в таких вопросах, как гуманитарная помощь Украине и соблюдение экономических санкций ЕС против России.

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Ожидается также, что Блинкен и Шалленберг подчеркнут свой консенсус по международным вопросам. К примеру, обе страны являются одними из сильнейших сторонников Израиля в ближневосточном конфликте.

Вашингтон и Вена также двигаются в одном направлении по поводу российской агрессии в Украине, хотя Австрия не желает оказывать военную поддержку Киеву из-за своего нейтрального статуса согласно международному праву.

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Кроме того, в Вене Блинкен примет участие в международной конференции по борьбе с наркотиками.