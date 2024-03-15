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Новини
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Блінкен говоритиме про підтримку України з керівниками Австрії

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен проведе зустрічі з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером та міністром закордонних справ Австрії Александером Шалленбергом. Говоритимуть про гуманітарну допомогу Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Переговори відбудуться у п'ятницю, 15 березня, в Федеральній канцелярії. За їх підсумками запланована прес-конференція за участю Шалленберга. Речник Держдепартаменту США Метью Міллер зазначив, що США та Австрія співпрацюють у таких питаннях, як гуманітарна допомога Україні та дотримання економічних санкцій ЄС проти Росії.

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Очікується також, що Блінкен і Шалленберг підкреслять свій консенсус у міжнародних питаннях. Наприклад, обидві країни є одними з найсильніших прихильників Ізраїлю в близькосхідному конфлікті.

Вашингтон і Відень також рухаються в одному напрямку щодо російської агресії в Україні, хоча Австрія не бажає надавати військову підтримку Києву через свій нейтральний статус згідно з міжнародним правом.

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Крім того, у Відні Блінкен візьме участь у міжнародній конференції з питань боротьби з наркотиками.

Автор: 

Австрія (974) допомога (8430) США (23335) Блінкен Ентоні (1157)


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Балакуни хрінові. Йди з Джонсоном розмовляй.
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15.03.2024 08:52 Відповісти
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15.03.2024 08:55 Відповісти
Птіца Говорун.
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15.03.2024 09:03 Відповісти
Гаваріла,гаваріла і сама сєбє нє вєріла..
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15.03.2024 09:10 Відповісти
хай сам із собою поговорить. ефект той самий. говоруни, куколди
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15.03.2024 09:23 Відповісти
все одно, що рашист наносить українцю удари ножем раз за разом і той вмивається кровю, а австріяк з американцем 3,14стаболять, як їм і що робити в такому разі.Один 3,14стабол, той що американський при тому озброєний до зубів...
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15.03.2024 09:31 Відповісти
 
 