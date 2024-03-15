Блінкен говоритиме про підтримку України з керівниками Австрії
Державний секретар США Ентоні Блінкен проведе зустрічі з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером та міністром закордонних справ Австрії Александером Шалленбергом. Говоритимуть про гуманітарну допомогу Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Переговори відбудуться у п'ятницю, 15 березня, в Федеральній канцелярії. За їх підсумками запланована прес-конференція за участю Шалленберга. Речник Держдепартаменту США Метью Міллер зазначив, що США та Австрія співпрацюють у таких питаннях, як гуманітарна допомога Україні та дотримання економічних санкцій ЄС проти Росії.
Очікується також, що Блінкен і Шалленберг підкреслять свій консенсус у міжнародних питаннях. Наприклад, обидві країни є одними з найсильніших прихильників Ізраїлю в близькосхідному конфлікті.
Вашингтон і Відень також рухаються в одному напрямку щодо російської агресії в Україні, хоча Австрія не бажає надавати військову підтримку Києву через свій нейтральний статус згідно з міжнародним правом.
Крім того, у Відні Блінкен візьме участь у міжнародній конференції з питань боротьби з наркотиками.
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