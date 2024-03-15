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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россияне вряд ли смогут запустить ЗАЭС, – Галущенко

заес,аес,запорізька

Запуск россиянами оккупированной Запорожской АЭС пока выглядит очень маловероятным только с технической точки зрения, не говоря уже о политической составляющей.

Об этом в интервью Укринформу сказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россияне что-то там заявляли о том, что они пытаются запустить станцию. Но сегодня это очень маловероятно с технической точки зрения. Не говоря уже о том, что тогда нужно просто закрыть глаза на безопасность. Я не представляю, как россияне могут преодолеть существующие вызовы и проблемы", - прокомментировал Галущенко возможность запуска ЗАЭС под российской оккупацией.

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Министр указал, в частности, на проблему недостаточности воды - "в результате их же террора и подрыва Каховской дамбы".

"Во-вторых, состояние оборудования. Мы видим, что на станции есть утечки и что общепризнанные в мире стандарты безопасности не соблюдаются. В-третьих, на сегодняшний день у россиян нет возможности передавать производимую на ЗАЭС электроэнергию, ведь существуют только линии, которые соединяют станцию с украинской энергосистемой", - заявил глава украинского энергетического ведомства.

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По его убеждению, "запуск ЗАЭС под российским контролем – это фантастический сценарий". Он указал на то, что "россияне живут не в пределах стандартов безопасности, а в пределах того, что есть, условно говоря, команда улететь на Марс, и они будут об этом говорить - что мы улетим, что вот уже собрались". "Поэтому нужно понимать: если они получили команду что-то делать, то они могут и начать это делать. Но здесь точно будут технические сложности и проблемы с обеспечением безопасности", - сказал Галущенко.

Он также указал на то, что многие страны во время выступлений на заседании Совета управляющих МАГАТЭ заявляли, что вопрос запуска станции сложный как в техническом, так и в политическом планах.

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"Ведь сегодня станция находится под контролем нелицензированного персонала, который не может оперировать атомным объектом. Это - одна из ключевых норм ядерной и физической безопасности. Всем совершенно очевидно, что станция - украинская. И это отмечено во всех отчетах МАГАТЭ. А значит, если на станции нет украинского лицензированного персонала – а сейчас мы уже фактически в такой ситуации – то не может кто-то другой оперировать этим атомным объектом", - сказал министр.

Автор: 

Галущенко Герман (261) Запорожская АЭС (718) атака на ЗАЭС (81)


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Топ комментарии
+4
Побудувати ЛЕП до Криму це значно легше ніж Кримський міст. так що ніколи не кажи "ніколи"..не треба було увесь південь за тиждень здавати окупанту.
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15.03.2024 09:10
+2
Не запустять то підірвуть. Це їхній метод.
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15.03.2024 09:28
+1
Вибух реактора АЕС теж колись вважався вкрай малоймовірним...
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15.03.2024 09:08
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У мене одне питаня - як вони збираються передавати ЕЕ? Хто їм дозволить?
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15.03.2024 09:02 Ответить
маю інше запитання до головного енергетика:
чи у випадку взяття під контроль добровольцями курської аес, україна посприяє новоствореним незалежним республікам КуНР, БрНР та БелгНР зберегти свою енергонезалежність від режиму рф?
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15.03.2024 09:10 Ответить
На окупованій херсонщині всі сидять на генераторах
і вірять що путін запустить ЗАЕС, яку вже ніхто не запустить
або путін дась безкоштовного бензину, якого і на кацапах вже немає
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15.03.2024 12:43 Ответить
Вибух реактора АЕС теж колись вважався вкрай малоймовірним...
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15.03.2024 09:08 Ответить
Побудувати ЛЕП до Криму це значно легше ніж Кримський міст. так що ніколи не кажи "ніколи"..не треба було увесь південь за тиждень здавати окупанту.
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15.03.2024 09:10 Ответить
очевидно, на думку військово-політичного керівництва країни в лютому 22 року південний регіон та заес мали захищати самі мешканці та працівники електростанції..інакше для чого вкожній установі, на підприємствах розливали солярку в пляшки...цього вважалось, що достатньо
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15.03.2024 09:14 Ответить
Скрізь розливали.
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15.03.2024 09:15 Ответить
Побудувати можна, експлуатація неможлива.
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15.03.2024 09:16 Ответить
Зруйнувати, знищити ЛЕП можна ще швидше, ніж побудувати
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15.03.2024 12:26 Ответить
Галущенко так висловлюється про рашистів на станції ніби вболіває за них.
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15.03.2024 09:20 Ответить
Цей тупий покидьок взагалі не розуміє, що несе. На жаль, кацапи мають можливість запустити, нехай і не всю АЕС, а принаймні один енергоблок. І цього їм буде достатньо, щоб розтрубити на увесь світ, що АЕС запрацювала. Побудувати ЛЕП - не проблема. Ось так
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15.03.2024 09:21 Ответить
Не запустять то підірвуть. Це їхній метод.
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15.03.2024 09:28 Ответить
 
 