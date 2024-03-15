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Новини Окуповані території
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Росіяни навряд чи зможуть запустити ЗАЕС, - Галущенко

заес,аес,запорізька

Запуск росіянами окупованої Запорізької АЕС наразі виглядає дуже малоймовірним лише з технічної точки зору, не говорячи вже про політичну складову.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росіяни щось там заявляли про те, що вони намагаються запустити станцію. Але на сьогодні це дуже малоймовірно з технічної точки зору. Не кажучи вже про те, що тоді треба просто закрити очі на безпеку. Я не уявляю, як росіяни можуть подолати існуючі виклики та проблеми", - прокоментував Галущенко можливість запуску ЗАЕС під російською окупацією.

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Міністр вказав, зокрема, на проблему недостатності води - "внаслідок їхнього же терору та підриву Каховської дамби".

"По-друге, стан обладнання. Ми бачимо, що на станції є витоки й що загальновизнані у світі стандарти безпеки не дотримуються. По-третє, на сьогодні у росіян немає можливості передавати вироблену на ЗАЕС електроенергію, адже існують лише лінії, які з'єднують станцію з українською енергосистемою", - заявив очільник українського енергетичного відомства.

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На його переконання, "запуск ЗАЕС під російським контролем - це фантастичний сценарій". Він вказав на те, що "росіяни живуть не в межах стандартів безпеки, а в межах того, що є, умовно кажучи, команда полетіти на Марс, і вони будуть про це говорити - що ми полетимо, що ось вже зібралися". "Тому треба розуміти: якщо вони отримали команду щось робити, то вони можуть і почати це робити. Але тут точно будуть технічні складнощі та проблеми із гарантуванням безпеки", - сказав Галущенко.

Він також вказав на те, що багато країн під час виступів на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ заявляли, що питання запуску станції є складним як у технічному, так і в політичному планах.

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"Адже сьогодні станція перебуває під контролем неліцензованого персоналу, який не може оперувати атомним об'єктом. Це - одна із ключових норм ядерної та фізичної безпеки. Усім абсолютно очевидно, що станція - українська. І це зазначено в усіх звітах МАГАТЕ. А отже, якщо на станції немає українського ліцензованого персоналу - а зараз ми вже фактично у такій ситуації - то не може хтось інший оперувати цим атомним об'єктом", - сказав міністр.

Автор: 

Галущенко Герман (534) Запорізька АЕС (1424) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+4
Побудувати ЛЕП до Криму це значно легше ніж Кримський міст. так що ніколи не кажи "ніколи"..не треба було увесь південь за тиждень здавати окупанту.
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15.03.2024 09:10
+2
Не запустять то підірвуть. Це їхній метод.
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15.03.2024 09:28
+1
Вибух реактора АЕС теж колись вважався вкрай малоймовірним...
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15.03.2024 09:08
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У мене одне питаня - як вони збираються передавати ЕЕ? Хто їм дозволить?
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15.03.2024 09:02 Відповісти
маю інше запитання до головного енергетика:
чи у випадку взяття під контроль добровольцями курської аес, україна посприяє новоствореним незалежним республікам КуНР, БрНР та БелгНР зберегти свою енергонезалежність від режиму рф?
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15.03.2024 09:10 Відповісти
На окупованій херсонщині всі сидять на генераторах
і вірять що путін запустить ЗАЕС, яку вже ніхто не запустить
або путін дась безкоштовного бензину, якого і на кацапах вже немає
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15.03.2024 12:43 Відповісти
Вибух реактора АЕС теж колись вважався вкрай малоймовірним...
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15.03.2024 09:08 Відповісти
Побудувати ЛЕП до Криму це значно легше ніж Кримський міст. так що ніколи не кажи "ніколи"..не треба було увесь південь за тиждень здавати окупанту.
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15.03.2024 09:10 Відповісти
очевидно, на думку військово-політичного керівництва країни в лютому 22 року південний регіон та заес мали захищати самі мешканці та працівники електростанції..інакше для чого вкожній установі, на підприємствах розливали солярку в пляшки...цього вважалось, що достатньо
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15.03.2024 09:14 Відповісти
Скрізь розливали.
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15.03.2024 09:15 Відповісти
Побудувати можна, експлуатація неможлива.
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15.03.2024 09:16 Відповісти
Зруйнувати, знищити ЛЕП можна ще швидше, ніж побудувати
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15.03.2024 12:26 Відповісти
Галущенко так висловлюється про рашистів на станції ніби вболіває за них.
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15.03.2024 09:20 Відповісти
Цей тупий покидьок взагалі не розуміє, що несе. На жаль, кацапи мають можливість запустити, нехай і не всю АЕС, а принаймні один енергоблок. І цього їм буде достатньо, щоб розтрубити на увесь світ, що АЕС запрацювала. Побудувати ЛЕП - не проблема. Ось так
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15.03.2024 09:21 Відповісти
Не запустять то підірвуть. Це їхній метод.
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15.03.2024 09:28 Відповісти
 
 