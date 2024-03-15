Росіяни навряд чи зможуть запустити ЗАЕС, - Галущенко

Запуск росіянами окупованої Запорізької АЕС наразі виглядає дуже малоймовірним лише з технічної точки зору, не говорячи вже про політичну складову.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росіяни щось там заявляли про те, що вони намагаються запустити станцію. Але на сьогодні це дуже малоймовірно з технічної точки зору. Не кажучи вже про те, що тоді треба просто закрити очі на безпеку. Я не уявляю, як росіяни можуть подолати існуючі виклики та проблеми", - прокоментував Галущенко можливість запуску ЗАЕС під російською окупацією.

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Міністр вказав, зокрема, на проблему недостатності води - "внаслідок їхнього же терору та підриву Каховської дамби".

"По-друге, стан обладнання. Ми бачимо, що на станції є витоки й що загальновизнані у світі стандарти безпеки не дотримуються. По-третє, на сьогодні у росіян немає можливості передавати вироблену на ЗАЕС електроенергію, адже існують лише лінії, які з'єднують станцію з українською енергосистемою", - заявив очільник українського енергетичного відомства.

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На його переконання, "запуск ЗАЕС під російським контролем - це фантастичний сценарій". Він вказав на те, що "росіяни живуть не в межах стандартів безпеки, а в межах того, що є, умовно кажучи, команда полетіти на Марс, і вони будуть про це говорити - що ми полетимо, що ось вже зібралися". "Тому треба розуміти: якщо вони отримали команду щось робити, то вони можуть і почати це робити. Але тут точно будуть технічні складнощі та проблеми із гарантуванням безпеки", - сказав Галущенко.

Він також вказав на те, що багато країн під час виступів на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ заявляли, що питання запуску станції є складним як у технічному, так і в політичному планах.

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"Адже сьогодні станція перебуває під контролем неліцензованого персоналу, який не може оперувати атомним об'єктом. Це - одна із ключових норм ядерної та фізичної безпеки. Усім абсолютно очевидно, що станція - українська. І це зазначено в усіх звітах МАГАТЕ. А отже, якщо на станції немає українського ліцензованого персоналу - а зараз ми вже фактично у такій ситуації - то не може хтось інший оперувати цим атомним об'єктом", - сказав міністр.