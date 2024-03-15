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Украинские бизнесмены уплатили в бюджет Польши более 5 млрд злотых

біженці,польща

За 2023 год украинцы в Польше уплатили в польский бюджет налогов на общую сумму более 5 млрд злотых.

Об этом сообщил глава Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослав Романчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Подсчеты за отчетный период 2023 еще продолжаются, однако, по предварительным оценкам Польского института экономики, украинцы, ведущие бизнес в Польше, уплатили налогов в сумме 5 млрд злотых. Причем этот показатель в разы превышает прошлогодний", - сказал Романчук.

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Он добавил, что, по налоговым данным за 2022 год, общая сумма налогов, уплаченных, в частности, физическими лицами с украинским гражданством, составила почти 1 млрд злотых.

Романчук напомнил, что между нашими странами действует соглашение об избежании двойного налогообложения, и сегодня есть необходимость разъяснения и актуализации информации относительно этого соглашения.

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"Наша организация готовит специальный отчет о системе налогов в Польше и влиянии на нее украинского бизнеса. А что касается соглашения "Об избежании двойного налогообложения между Украиной и Польшей", то на сегодняшний день есть потребность разъяснения и актуализации информации из этого соглашения. Ведь есть разногласия в трактовке документа польской и украинской сторонами", - отметил глава Ассоциации украинского бизнеса в Польше.

Автор: 

беженцы (1651) бизнес (1622) налоги (3239) Польша (8498)


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Топ комментарии
+6
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15.03.2024 09:22
+6
Вистачить на чергові хотєлки польським фермерам, пасічникам і мисливцям?
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15.03.2024 09:24
+5
Бач як гарно.
Смирно платять податки і хоч би хто писнув про блокаду Польщею українських кордонів.
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15.03.2024 09:20
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Втекли з України щей ворогу допомагають.
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15.03.2024 09:19 Ответить
Вистачить на чергові хотєлки польським фермерам, пасічникам і мисливцям?
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15.03.2024 09:24 Ответить
Himikus 

Як тільки "арештували" медведчука, майже одразу стало зрозуміло, що з "арештованих активів" державі не дістанеться ні копійки і майже гарантовано будуть рейдерски захоплені Коломойським, який давно поклав око на "трубу". Ну ось. АЗС Glusco тепер власність Бені. Банально аж сльози

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15.03.2024 09:25 Ответить
А шо мали Вам дати? Звичайно всьо коломойскому!А кому ше?Хоча багато хто впевнений,що його в тюрму закрили.....
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15.03.2024 09:28 Ответить
загальна допомога Польщі в 2022 році, включаючи підтримку українських біженців у Польщі, становила понад 2% її ВВП, або 56,6 млрд злотих. Військова допомога в рамках цієї суми становила 11,39 млрд злотих. В абсолютному вираженні це була третя за величиною сума після допомоги, наданої США та Німеччиною

https://mil.in.ua/uk/articles/polska-vijskova-dopomoga-********-bronetehnika-aviatsiya-***********/
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15.03.2024 11:18 Ответить
Ти дебіл? Ворог сидить на Банковій вулиці, у zелених кальсонах.
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15.03.2024 12:47 Ответить
Бач як гарно.
Смирно платять податки і хоч би хто писнув про блокаду Польщею українських кордонів.
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15.03.2024 09:20 Ответить
напевно платять бо бачать що податку не розкрадаються.
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15.03.2024 09:23 Ответить
Ще й попьордуютьзверхньо на форумах в сторону бувшої Батьківщини...
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15.03.2024 09:30 Ответить
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15.03.2024 09:22 Ответить
А на Чонгарі кафе ''Розміновувач''
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15.03.2024 09:38 Ответить
а що їх туда загнало???
ОПа лиш тепер згадав що в Україні не вистачає людей які платять податки
а я сумніваюсь що вже налащтований бізнес за кордоном повернетьс в Україну
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15.03.2024 09:25 Ответить
У них податок,у нас податок+занести,бо закриють,на занести приходиться основна частина,тому і податку не видно
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15.03.2024 09:30 Ответить
А що не так?Люди в беспеці,працюють.Приймали біженців без питань,допомагали.
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15.03.2024 09:37 Ответить
Раб-сила це з кацапських методичок!!!
Польща прийняла біженців,за це подяка.
Такі довбойоби,як ти ідуть *****!!!
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15.03.2024 09:48 Ответить
Затули пельку, кацапська ботяра!
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15.03.2024 12:54 Ответить
Раб-сила це стосується громадян України.Ніяких прав вже майже нема і робота за копійки .
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15.03.2024 09:51 Ответить
Ну кто же виноват что они в голову думают, а не едят..ну в смысле те, что не могут могут нажраться никак
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15.03.2024 10:44 Ответить
Спостерігаються набіги тупих ботів-зебуїнів
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15.03.2024 09:38 Ответить
Харошо, а які податки сплатили пани рольники? Не переплутайте з субсидіями.
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15.03.2024 09:40 Ответить
Які ж податки від тих, хто сидить на субсидіях? Навпаки, тягнуть з бюджету.
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15.03.2024 09:43 Ответить
А у них така роль - накидувати "лайно на вентилятор". Податки то не про них.
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15.03.2024 10:39 Ответить
а наступного року слатять 10
бо в Україні азірова не має
но "дєло єго живьот"
ГетЬ-манцеви, татарови,інвєстняні..
дуже сприяють не повертатись
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15.03.2024 10:21 Ответить
Як казав СУнь Цзи - найкращий спосіб ведення війни - це не штурмувати фортеці - а РОЗБИТИ СОЮЗИ ворога . ..

Можна сказати що Московія дуже успішно веде пропагандистську війну - за допомогою фсбшної агентури та недалеких "горе-патріотів " ( а насправді корисних дурнів ) -вона успішно вбиває клин між українцями і поляками...

Кому вигідно ? Звичано ФСБ - яке рже - коли дивиться , як українці з поляками готові повбивати один одного ...
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15.03.2024 11:28 Ответить
Коли податками в україні керує гєтьманцев, то не дивно, що податки бізнесмени (бо не дурні) платять за кордоном, бо кужи йдуть податки у нас і кому, вони вже знають!
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15.03.2024 11:44 Ответить
Це ж тільки підприємці. А ще наймані працівники-українці. А ще українці,які платять податки Україні,але гроші витрачають в Польщі - тобто врешті платять полякам ПДВ. Тож поляки повинні щиро дякувати українцям за дохід в бюджет,а не оце все,що вони там виробляють на кордоні.
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15.03.2024 14:02 Ответить
У меніе останнім часом одна думка не йде з голови...
Мабуть россіяни мали рацію...
Ми нікчемна і видумана нація.
Мабуть це останні часи нашого буття як українців.
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15.03.2024 19:51 Ответить
 
 