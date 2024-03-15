Украинские бизнесмены уплатили в бюджет Польши более 5 млрд злотых

За 2023 год украинцы в Польше уплатили в польский бюджет налогов на общую сумму более 5 млрд злотых.

Об этом сообщил глава Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослав Романчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Подсчеты за отчетный период 2023 еще продолжаются, однако, по предварительным оценкам Польского института экономики, украинцы, ведущие бизнес в Польше, уплатили налогов в сумме 5 млрд злотых. Причем этот показатель в разы превышает прошлогодний", - сказал Романчук.

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Он добавил, что, по налоговым данным за 2022 год, общая сумма налогов, уплаченных, в частности, физическими лицами с украинским гражданством, составила почти 1 млрд злотых.

Романчук напомнил, что между нашими странами действует соглашение об избежании двойного налогообложения, и сегодня есть необходимость разъяснения и актуализации информации относительно этого соглашения.

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"Наша организация готовит специальный отчет о системе налогов в Польше и влиянии на нее украинского бизнеса. А что касается соглашения "Об избежании двойного налогообложения между Украиной и Польшей", то на сегодняшний день есть потребность разъяснения и актуализации информации из этого соглашения. Ведь есть разногласия в трактовке документа польской и украинской сторонами", - отметил глава Ассоциации украинского бизнеса в Польше.