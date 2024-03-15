Украинские бизнесмены уплатили в бюджет Польши более 5 млрд злотых
За 2023 год украинцы в Польше уплатили в польский бюджет налогов на общую сумму более 5 млрд злотых.
Об этом сообщил глава Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослав Романчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Подсчеты за отчетный период 2023 еще продолжаются, однако, по предварительным оценкам Польского института экономики, украинцы, ведущие бизнес в Польше, уплатили налогов в сумме 5 млрд злотых. Причем этот показатель в разы превышает прошлогодний", - сказал Романчук.
Он добавил, что, по налоговым данным за 2022 год, общая сумма налогов, уплаченных, в частности, физическими лицами с украинским гражданством, составила почти 1 млрд злотых.
Романчук напомнил, что между нашими странами действует соглашение об избежании двойного налогообложения, и сегодня есть необходимость разъяснения и актуализации информации относительно этого соглашения.
"Наша организация готовит специальный отчет о системе налогов в Польше и влиянии на нее украинского бизнеса. А что касается соглашения "Об избежании двойного налогообложения между Украиной и Польшей", то на сегодняшний день есть потребность разъяснения и актуализации информации из этого соглашения. Ведь есть разногласия в трактовке документа польской и украинской сторонами", - отметил глава Ассоциации украинского бизнеса в Польше.
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Як тільки "арештували" медведчука, майже одразу стало зрозуміло, що з "арештованих активів" державі не дістанеться ні копійки і майже гарантовано будуть рейдерски захоплені Коломойським, який давно поклав око на "трубу". Ну ось. АЗС Glusco тепер власність Бені. Банально аж сльози
https://mil.in.ua/uk/articles/polska-vijskova-dopomoga-********-bronetehnika-aviatsiya-***********/
Смирно платять податки і хоч би хто писнув про блокаду Польщею українських кордонів.
ОПа лиш тепер згадав що в Україні не вистачає людей які платять податки
а я сумніваюсь що вже налащтований бізнес за кордоном повернетьс в Україну
Польща прийняла біженців,за це подяка.
Такі довбойоби,як ти ідуть *****!!!
бо в Україні азірова не має
но "дєло єго живьот"
ГетЬ-манцеви, татарови,інвєстняні..
дуже сприяють не повертатись
Можна сказати що Московія дуже успішно веде пропагандистську війну - за допомогою фсбшної агентури та недалеких "горе-патріотів " ( а насправді корисних дурнів ) -вона успішно вбиває клин між українцями і поляками...
Кому вигідно ? Звичано ФСБ - яке рже - коли дивиться , як українці з поляками готові повбивати один одного ...
Мабуть россіяни мали рацію...
Ми нікчемна і видумана нація.
Мабуть це останні часи нашого буття як українців.