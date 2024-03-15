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Новини
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Українські бізнесмени сплатили до бюджету Польщі понад 5 млрд злотих

біженці,польща

За 2023 рік українці в Польщі сплатили до польського бюджету податків на загальну суму понад 5 млрд злотих.

Про це повідомив голова Асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Підрахунки за звітний період 2023 року ще тривають, однак, за попередніми оцінками Польського інституту економіки, українці, що ведуть бізнес у Польщі, сплатили податків у сумі 5 млрд злотих. Причому цей показник в рази перевищує минулорічний", - сказав Романчук.

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Він додав, що, за податковими даними за 2022 рік, загальна сума податків, сплачених, зокрема, фізичними особами з українським громадянством, становила майже 1 млрд злотих.

Романчук нагадав, що між нашими країнами діє угода про уникнення подвійного оподаткування, і на сьогодні є потреба розʼяснення та актуалізації інформації щодо цієї угоди.

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"Наша організація готує спеціальний звіт про систему податків у Польщі та вплив на неї українського бізнесу. А що стосується угоди "Про уникнення подвійного оподаткування між Україною і Польщею", то на сьогодні є потреба розʼяснення та актуалізації інформації з цієї угоди. Адже маємо розбіжності у трактуванні документа польською та українською сторонами", - зазначив голова Асоціації українського бізнесу у Польщі.

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біженці (1891) бізнес (2008) податки (3874) Польща (8615)


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Топ коментарі
+6
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15.03.2024 09:22
+6
Вистачить на чергові хотєлки польським фермерам, пасічникам і мисливцям?
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15.03.2024 09:24
+5
Бач як гарно.
Смирно платять податки і хоч би хто писнув про блокаду Польщею українських кордонів.
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15.03.2024 09:20
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Втекли з України щей ворогу допомагають.
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15.03.2024 09:19 Відповісти
Вистачить на чергові хотєлки польським фермерам, пасічникам і мисливцям?
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15.03.2024 09:24 Відповісти
Himikus 

Як тільки "арештували" медведчука, майже одразу стало зрозуміло, що з "арештованих активів" державі не дістанеться ні копійки і майже гарантовано будуть рейдерски захоплені Коломойським, який давно поклав око на "трубу". Ну ось. АЗС Glusco тепер власність Бені. Банально аж сльози

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15.03.2024 09:25 Відповісти
А шо мали Вам дати? Звичайно всьо коломойскому!А кому ше?Хоча багато хто впевнений,що його в тюрму закрили.....
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15.03.2024 09:28 Відповісти
загальна допомога Польщі в 2022 році, включаючи підтримку українських біженців у Польщі, становила понад 2% її ВВП, або 56,6 млрд злотих. Військова допомога в рамках цієї суми становила 11,39 млрд злотих. В абсолютному вираженні це була третя за величиною сума після допомоги, наданої США та Німеччиною

https://mil.in.ua/uk/articles/polska-vijskova-dopomoga-********-bronetehnika-aviatsiya-***********/
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15.03.2024 11:18 Відповісти
Ти дебіл? Ворог сидить на Банковій вулиці, у zелених кальсонах.
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15.03.2024 12:47 Відповісти
Бач як гарно.
Смирно платять податки і хоч би хто писнув про блокаду Польщею українських кордонів.
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15.03.2024 09:20 Відповісти
напевно платять бо бачать що податку не розкрадаються.
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15.03.2024 09:23 Відповісти
Ще й попьордуютьзверхньо на форумах в сторону бувшої Батьківщини...
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15.03.2024 09:30 Відповісти
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15.03.2024 09:22 Відповісти
А на Чонгарі кафе ''Розміновувач''
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15.03.2024 09:38 Відповісти
а що їх туда загнало???
ОПа лиш тепер згадав що в Україні не вистачає людей які платять податки
а я сумніваюсь що вже налащтований бізнес за кордоном повернетьс в Україну
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15.03.2024 09:25 Відповісти
У них податок,у нас податок+занести,бо закриють,на занести приходиться основна частина,тому і податку не видно
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15.03.2024 09:30 Відповісти
А що не так?Люди в беспеці,працюють.Приймали біженців без питань,допомагали.
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15.03.2024 09:37 Відповісти
Раб-сила це з кацапських методичок!!!
Польща прийняла біженців,за це подяка.
Такі довбойоби,як ти ідуть *****!!!
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15.03.2024 09:48 Відповісти
Затули пельку, кацапська ботяра!
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15.03.2024 12:54 Відповісти
Раб-сила це стосується громадян України.Ніяких прав вже майже нема і робота за копійки .
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15.03.2024 09:51 Відповісти
Ну кто же виноват что они в голову думают, а не едят..ну в смысле те, что не могут могут нажраться никак
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15.03.2024 10:44 Відповісти
Спостерігаються набіги тупих ботів-зебуїнів
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15.03.2024 09:38 Відповісти
Харошо, а які податки сплатили пани рольники? Не переплутайте з субсидіями.
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15.03.2024 09:40 Відповісти
Які ж податки від тих, хто сидить на субсидіях? Навпаки, тягнуть з бюджету.
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15.03.2024 09:43 Відповісти
А у них така роль - накидувати "лайно на вентилятор". Податки то не про них.
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15.03.2024 10:39 Відповісти
а наступного року слатять 10
бо в Україні азірова не має
но "дєло єго живьот"
ГетЬ-манцеви, татарови,інвєстняні..
дуже сприяють не повертатись
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15.03.2024 10:21 Відповісти
Як казав СУнь Цзи - найкращий спосіб ведення війни - це не штурмувати фортеці - а РОЗБИТИ СОЮЗИ ворога . ..

Можна сказати що Московія дуже успішно веде пропагандистську війну - за допомогою фсбшної агентури та недалеких "горе-патріотів " ( а насправді корисних дурнів ) -вона успішно вбиває клин між українцями і поляками...

Кому вигідно ? Звичано ФСБ - яке рже - коли дивиться , як українці з поляками готові повбивати один одного ...
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15.03.2024 11:28 Відповісти
Коли податками в україні керує гєтьманцев, то не дивно, що податки бізнесмени (бо не дурні) платять за кордоном, бо кужи йдуть податки у нас і кому, вони вже знають!
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15.03.2024 11:44 Відповісти
Це ж тільки підприємці. А ще наймані працівники-українці. А ще українці,які платять податки Україні,але гроші витрачають в Польщі - тобто врешті платять полякам ПДВ. Тож поляки повинні щиро дякувати українцям за дохід в бюджет,а не оце все,що вони там виробляють на кордоні.
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15.03.2024 14:02 Відповісти
У меніе останнім часом одна думка не йде з голови...
Мабуть россіяни мали рацію...
Ми нікчемна і видумана нація.
Мабуть це останні часи нашого буття як українців.
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15.03.2024 19:51 Відповісти
 
 