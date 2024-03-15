Українські бізнесмени сплатили до бюджету Польщі понад 5 млрд злотих

За 2023 рік українці в Польщі сплатили до польського бюджету податків на загальну суму понад 5 млрд злотих.

Про це повідомив голова Асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Підрахунки за звітний період 2023 року ще тривають, однак, за попередніми оцінками Польського інституту економіки, українці, що ведуть бізнес у Польщі, сплатили податків у сумі 5 млрд злотих. Причому цей показник в рази перевищує минулорічний", - сказав Романчук.

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Він додав, що, за податковими даними за 2022 рік, загальна сума податків, сплачених, зокрема, фізичними особами з українським громадянством, становила майже 1 млрд злотих.

Романчук нагадав, що між нашими країнами діє угода про уникнення подвійного оподаткування, і на сьогодні є потреба розʼяснення та актуалізації інформації щодо цієї угоди.

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"Наша організація готує спеціальний звіт про систему податків у Польщі та вплив на неї українського бізнесу. А що стосується угоди "Про уникнення подвійного оподаткування між Україною і Польщею", то на сьогодні є потреба розʼяснення та актуалізації інформації з цієї угоди. Адже маємо розбіжності у трактуванні документа польською та українською сторонами", - зазначив голова Асоціації українського бізнесу у Польщі.