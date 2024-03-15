Українські бізнесмени сплатили до бюджету Польщі понад 5 млрд злотих
За 2023 рік українці в Польщі сплатили до польського бюджету податків на загальну суму понад 5 млрд злотих.
Про це повідомив голова Асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Підрахунки за звітний період 2023 року ще тривають, однак, за попередніми оцінками Польського інституту економіки, українці, що ведуть бізнес у Польщі, сплатили податків у сумі 5 млрд злотих. Причому цей показник в рази перевищує минулорічний", - сказав Романчук.
Він додав, що, за податковими даними за 2022 рік, загальна сума податків, сплачених, зокрема, фізичними особами з українським громадянством, становила майже 1 млрд злотих.
Романчук нагадав, що між нашими країнами діє угода про уникнення подвійного оподаткування, і на сьогодні є потреба розʼяснення та актуалізації інформації щодо цієї угоди.
"Наша організація готує спеціальний звіт про систему податків у Польщі та вплив на неї українського бізнесу. А що стосується угоди "Про уникнення подвійного оподаткування між Україною і Польщею", то на сьогодні є потреба розʼяснення та актуалізації інформації з цієї угоди. Адже маємо розбіжності у трактуванні документа польською та українською сторонами", - зазначив голова Асоціації українського бізнесу у Польщі.
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Як тільки "арештували" медведчука, майже одразу стало зрозуміло, що з "арештованих активів" державі не дістанеться ні копійки і майже гарантовано будуть рейдерски захоплені Коломойським, який давно поклав око на "трубу". Ну ось. АЗС Glusco тепер власність Бені. Банально аж сльози
https://mil.in.ua/uk/articles/polska-vijskova-dopomoga-********-bronetehnika-aviatsiya-***********/
Смирно платять податки і хоч би хто писнув про блокаду Польщею українських кордонів.
ОПа лиш тепер згадав що в Україні не вистачає людей які платять податки
а я сумніваюсь що вже налащтований бізнес за кордоном повернетьс в Україну
Польща прийняла біженців,за це подяка.
Такі довбойоби,як ти ідуть *****!!!
бо в Україні азірова не має
но "дєло єго живьот"
ГетЬ-манцеви, татарови,інвєстняні..
дуже сприяють не повертатись
Можна сказати що Московія дуже успішно веде пропагандистську війну - за допомогою фсбшної агентури та недалеких "горе-патріотів " ( а насправді корисних дурнів ) -вона успішно вбиває клин між українцями і поляками...
Кому вигідно ? Звичано ФСБ - яке рже - коли дивиться , як українці з поляками готові повбивати один одного ...
Мабуть россіяни мали рацію...
Ми нікчемна і видумана нація.
Мабуть це останні часи нашого буття як українців.